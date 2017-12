Zimske radosti: 5 načina kako provesti zimski vikend u okolici Moskve

Zima u Moskvi je često čarobna i nezaboravna, ali bijeg iz grada na selo je često još veći doživljaj. Russia Beyond će vam pokazati popis mjesta koje će dodatno pojačati vaš zimski doživljaj.

Noć u autohtonom ruskom selu

Veliki broj imanja koja se bave eko-turizmom u okolici Moskve, drži cijene korektnima. Dimino Dimino

Eko-turizam je trenutno izrazito popularan. Hipster i obični Rusi, vole ovakav oblik turizma, a postoji i dobar razlog zašto. Zamislite noćenje u kolibi, u ugodnom ambijentu, nasuprot vas je ruska peć kraj koje grijete noge, nakon duge šetnje šumom i večera napravljena od svježe i prirodne hranem, a večer završavate s opuštanjem u ruskoj "banji" ( nemojte ju miješati sa saunama koje nađete u gradu ).

Narodni heroj i vojskovođa, Aleksandr Suvorov govorio je kako vrijed prodati zadnji par hlača za gutljaj votke nakon dobre banje. Danas nema potrebe da prodajete svoje hlače. Količina imanja koja se bave eko-turizmom u moskovskoj regiji, drži cijene na korektnoj razini.

Neke opcije:

Kompleks banja Dimino

Cijene:

3600 rubalja ($60) noćenje u kolibi za dvoje, te dodatnih 350 rubalja za treću osobu.

Banja je 1700 rubalja ($30) po satu, do 12 osoba.

Noćenje u sjenici – 350 rubalja

Stranica (na ruskom jeziku)

Babin Dvor

Noć u ruskoj kolibi košta 6000 rubalja ($100) za šest osoba, dok veće drvene kuće koje mogu primiti i do 40 ljudi će vas koštati ($1.000) po noćenju; a imate i druge opcije, koje se nalaze cjenovno između ove dvije.

Banja vas izađe 2000 rubalja ($35) za 15 osoba, dok sam kompleks nudi niz usluga uključujući i organizaciju vjenčanja ( čije se cijene dogovaraju individualno );

Stranica (na ruskom jeziku)

Kolkunovo

Lovačka koliba iznajmljuje se za 5500 rubalja po noćenju za dvoje, dok pet noćenja za dvije osobe dođe 17 000 rubalja.

Najam kolibe za četiri osobe košta 9000 rubalja ($95), i 21 000 rubalja ($355) za pet noćenja; za 10 osoba trošak je između 15 000 rubalja ($250) i 43 000 rubalja ($730).

U novogodišnjoj sezoni, od 1. siječnja do 8. siječnja, cijene porastu.

Banja košta 5000 rubalja ($85) za 2.5 sata i do 10 osoba;

Stranica (na ruskom jeziku)

Olgino

Noćenje u kolibi na dva kata, koja može primiti četvero ljudi koštat će vas 3500 rubalja tokom tjedna ($60) te 5000 rubalja vikendom ($85). Ako sa sobom planirate povesti svog kućnog ljubimca, imat ćete dodatan trošak od 300 rubalja ($5).

Stranica

Vankovo Eko-Farma

Ovdje možete unajmiti kolibe različitih veličina i cijena, koje počinju od 18 rubalja ($305) po noćenju za 8-10 osoba, te 6000 rubalja po noćenju ($100) u trosobnoj kolibi.

Stranica

‘Katanija’

Skijanje, sanjkanje, vuča saonica sa psima, s konjima; na ruskom se kaže "katanije" ( vožnja ) i Rusi obožavaju ovakav oblik aktivnosti. Haski Park Haski Park

Skijanje, sanjkanje, vuča saonica sa psima, s konjima; na ruskom se kaže "katanije" i Rusi obožavaju ovakav oblik aktivnosti. Nekad je vožnja na saonicama, pogotovo u snijegom prekrivenim ruralnim sredinama bila jedini oblik zabave. Danas je to samo jedna u nizu zimski aktivnosti, no Rusi ju svejedno vole.

Ako preferirate skojanje, bolje vam se zaputiti u Soči, ali ako imate samo jednu noć slobodno, tada su i padine u moskovskoj regiji dobra alternativa. Evo neke od opcija za skijanje:

Skijanje u Luzhki.club

1500 rubalja dnevno ($25) tokom tjedna, 3000 rubalja dnevno ($50) vikendom;

Stranica

Skandinavsko skijanje je često u moskovskoj regiji, samo izaberite jednu od ruta na ovoj stranici (na ruskom jeziku); Saonice koje vuku psi

Haski park "Sjevernij vjeter"

Park naplaćuje 500 rubalja ($10) za jedan krug sa saonicama koje vuku psi, 1800 rubalja ($30) za četiri kruga, dok će pasionirani Instagram korisnik morati izdvojiti između 1000 rubalja ($17) i 3200 rubalja ($55) za sliku sa psima.

Stranica(na ruskom jeziku)

Kennel Artjomov

Vožnja od 10-15 minuta će vas koštati 1500 rubalja ($25) tokom tjedna, a 2500 rubalja ($42) tokom vikenda; a 20 and 25 minute ride costs 3,000 rubles ($50), and 5,000 rubles ($85), respectively.

Stranica (na ruskom jeziku)

Ako vam saonice koje vuku psi nisu dovoljno autohtone, pokušajte sa saonicama koje vuku jeleni Oleni v Balašihe (na ruskom jeziku) ili u Kočevnik Etno-parku (na ruskom jeziku). Cijene se dogovaraju individualno.

Imate bezbroj opcija za sanjkanje u i oko Moskve, samo morate izabrati ono što vas zanima.

Lov

Danas svatko može donijeti nekoliko lovačkih trofeja u svoj moskovski stan. Vladimir Smirnov/TASS Vladimir Smirnov/TASS

Često je pogrešna pretpostavka kako je lov skup hobi namijenje isključivo višoj klasi, ali radi se o pogrešnom stereotipu. Danas svatko može donijeti nekoliko lovačkih trofeja u svoj moskovski stan i imate veliki broj lovačkih društava koja nude svoje usluge turistima. Nije baš previše jeftino, ali je idealan izbor za odlazak u prirodu s prijateljima. No, kako bi uživali u ovim aktivnostima, potrebna vam je puška.

Neke lovačke destinacije u moskovskoj regiji:

Lesnije Ugodja Safari Park (na ruskom jeziku)

Lovački klub Karabin (na ruskom jeziku)

Pod Aistom (na ruskom jeziku)

Cijene variraju drastično, ovisno o sezoni izlova, te se cijene penju na nekoliko tisuća dolara za papkare, te nekoliko stotina dolara za patke.

Kupnja na različitim zimskim sajmovima

Ovo je opušten i zabavan način za provesti zimske vikende. Igor Zarembo/Sputnik Igor Zarembo/Sputnik

Ništa nije usporedivo s božićnim sajmovima. Slavlje na otvorenom, kuhano vino ili vrući čaj, kobasice, trgovine sa suvenirima.

Ovo je opušten i zabavan način za provesti zimske vikende, pogotovo ako niste još kupili sve svoje božićne poklone.

Neke opcije:

Adresa: Distrikt Kolomna, selo Piroči, Glavna ulica, 5B

Božićni bazar na Trgovačkom trgu

Adresa: Moskovska regija, Dmitrov, Trgovački trg

Ulaz je besplatan, a količina novca koju ćete potrošiti ovisi o vašim apetitima. Ovo je inače jedan od najisplativijih izlazaka vikendom u ovo zimsko doba.

Posjet imanjima

Imanje Voroncov-Daškov u moskovskoj regiji. Konstantin Kokoškin/Global Look Press Konstantin Kokoškin/Global Look Press

Moskovska regija prepuna je imanja iz vremena Carske Rusije. Radi se o prekrasnim imanjima tokom cijele godine, ali zimski krajolik im daje posebnu čar. Kako zimi manje ljudi posjećuje navedena imanja, imat ćete priliku šetati u osami, kao da ste vi vlasnici istih. Često je posjet besplatan ili uz malu naknadu.

Neke opcije: