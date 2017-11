Ako se umjesto švicarskih Alpa odlučite za skijanje u Sočiju - hoćete li uštedjeti?

Posjet planinskim odmaralištima na Crnom moru može biti relativno povoljan i koštati vas već od 850 eura za tjedan dana za dvije osobe. No, ako želite luksuz, budite spremni potrošiti 4000 eura.

Božićni blagdani se bliže, a kraj studenog je za ljubitelje adrenalina pravo vrijeme da odaberu padinu na kojoj će testirati svoje daske i skije. Gdje otići je goruće pitanje za putnike koji žele uštedjeti novac za kupnju božićnih darova. Isplati li se Europljanima zamijeniti poznate alpske padine terrom incognitom Sočija? Raspitali smo se i imamo odgovore na sva vaša pitanja o skijanju u Sočiju.

Pronalaženje jeftinih letova

Na zrakoplovne karte lako ode dobar dio svakog putnog budžeta, a konačna cijena svakako ovisi o gradu polaska i sezoni. Povratni let do Sočija iz Moskve (ako se krajem studenog ili početkom prosinca kojim slučajem nalazite u Rusiji) će vas koštati samo 80-ak eura za dvije osobe.

Cijene rastu što se više bliži Silvestrovo, kada najskuplja povratna karta do Sočija iz Moskve iznosi oko 475 eura za dvoje. Ako se odlučite za neku manju zrakoplovnu kompaniju, karte za dvoje ćete moći kupiti za samo 75 eura za dvoje čak i na najskuplje datume (29. prosinca - 5. siječnja).

Ako do Sočija putujete iz inozemstva, cijena će značajno porasti. Početkom prosinca će Londonci za povratnu kartu za dvoje morati izdvojiti oko 630 eura. Za Berlince je cijena nešto niža - oko 300 eura. Pametno bi bilo iskoristiti Moskvu kao tranzitnu točku na putu prema Sočiju - povratni let za dvoje od Londona do Moskve početkom prosinca košta oko 350 eura, a iz Berlina oko 225 eura.

Široki spektar smještaja

Pronalazak sobe je problematičan - previše ljudi, premalo soba. Silvestrovo i blagdali koji slijede su najgore vrijeme, jer cijene skaču u visine. Primjerice, jedan vlasnik gostinjske kuće naplaćuje više od 20 tisuća eura za tjedan u sasvim običnoj kući u koju stane 8 ljudi. Izračunajte.

Apartman za dvoje u hotelu s pet zvjezdica u Krasnoj Poljani (gradu u kojem se odvija zimska akcija) košta 3185 eura i više. Cijene za sobu u hotelu s tri zvjezdice variraju od 840 do 1680 eura za sedam noći.

Skromniji backpackeri također mogu pronaći smještaj za sebe, iako će u većini slučajeva morati dijeliti zajediničku sobu s drugim putnicima. To bi moglo biti zabavno iskustvo, ali samo ako imate sreće. Ako riskirate, puno ćete uštedjeti - sedam noćenja u dva kreveta u zajedničkoj sobi košta od 250 eura naviše, a još jeftinije opcije (ponekad ispod 80 eura za dvoje) se mogu naći izvan Krasne Poljane (no govorimo o sat vremena vožnje u planinama).

Sobe i apartmani već brzo nestaju, stoga požurite i odmah rezervirajte svoj smještaj!

Ako se ograničite samo na noćno skijanje (od 19 do 23 sata) mogli biste prilično uštedjeti. Artur Lebedev/TASS Artur Lebedev/TASS

Ski-karte

Soči nudi niz ski-karata: pojedinačne, obiteljske i dječje. Cijene uvelike variraju ovisno o trajanju i dobu dana. Pojedinačna ski-karta košta 35 eura na dan po osobi ili 200 eura na tjedan po osobi. Ograničite se na noćno skijanje (od 19 do 23 sata) i mogli biste prilično uštedjeti. Također, četveročlana obitelj može kupiti zajedničku trodnevnu kartu za 275 eura ili za 495 eura za šest dana. Kako biste ski-kartu odabrali unaprijed, posjetite internetsku stranicu skijališta Roza Hutor.

Soči je zasigurno poskupio od Zimskih olimpijskih igara 2014. godine. Zaljubljeni par koji putuje Europom bi trebao biti spreman na ovakav put potrošiti barem 585 eura. Dodatne pogodnosti bi lako mogle podići konačni iznos, tako da bi najekstravagantniji putnici mogli platiti više od 4000 eura za sedmodnevno putovanje za par. Ne zaboravite računici dodati hranu i piće, iako su to najjeftinije stavke na toj listi.

Je li skijanje u Sočiju jeftinije od skijanja u švicarskim ili francuskim Alpama? Sve ovisi o tome što želite i o razini luksuza. Iako bi u Europi moglo biti jeftinijih opcija za koje nisu potrebni dugi letovi, nemojte prekrižiti Soči s popisa. Kako kaže pjevač Robbie Williams, nema bolje zabave od one s Rusima, posebice na Silvestrovo.