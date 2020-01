Deset najzanimljivijih ruskih skijališta od Sočija do Sibira

Roza Hutor

Zimski turistički kompleks Roza Hutor u Krasnodarskom kraju (1695 kilometara od Moskve) otvoren je za turiste tokom cijele godine. Od prosinca do travnja turisti ovdje mogu skijati ili voziti snowboard, dok u ljetnim mjesecima posjetitelji mogu otići do planine i vježbati jogu na visini od 2320 metara. Mjesto Roza Hutor nije dobilo ime po cvijetu ili ženi, kao što bi se moglo pomisliti, već po prezimenu doseljenika iz Estonije koji se zvao Adula Rooza, a ovdje se nastanio krajem 19. stoljeća zajedno s još 72 estonske obitelji.

Dombaj

Skijaški centar Dombaj nalazi se na visini od 1650 metara, na planinskoj visoravni na kojoj se spajaju tokovi triju rijeka. Najviši vrh u ovom odmaralištu je Musa Ačitara (3012 metara) ispod kojeg se nalaze staze različite težine, a u blizini je izgrađen hotel „Tarelka“ (tanjur) u obliku izvanzemaljske letjelice. Pored redovnih aktivnosti koje se za posjetitelje organiziraju u Dombaju, moguće je krenuti i na jednodnevni izlet do poznatijih skijaških staza na Krasnoj Poljani, udaljenih 122 kilometra zračnom linijom, pri čemu je osiguran i helikopterski prijevoz.

Boljšoj Vudjavr

Sam dolazak do Boljšog Vudjavra predstavlja pravu avanturu. Ovo zimsko odmaralište smješteno je unutar sjevernog polarnog kruga u podnožju planinskog vijenca Hibini, 1700 kilometara od Moskve. Zima na Hibinima je vrlo oštra i temperatura se rijetko penje iznad -35°C, a snijeg se zadržava i do 250 dana godišnje. Kada je vedro nebo u travnju posjetitelji imaju priliku skijati pod polarnim svjetlom poznatim i kao Aurora Borealis.

Čeget

Skijaški centar Čeget smješten je južno od Elbrusa i ljubiteljima zimskih sportova je na raspolaganju od studenog do svibnja. Od samog otvaranja 1960. godine Čeget ima reputaciju mjesta koje je namijenjeno samo za najvještije skijaše. Padine su ovdje nagnute pod kutom od 45 stupnjeva u odnosu na horizontalu, tako da se ne mogu koristiti vozila za utabavanje snijega na skijaškoj stazi. Taj posao ovdje obavljaju sami skijaši, tako da na stazi ima neravnina, čak i snježnih humaka visine do dva metra. Najhrabriji skijaši koji su odlučili doći do Čegeta i savladati njegove zahtjevne staze imat će priliku uživati u predivnom pogledu na Elbrus čija je visina 5642 metra, što ga čini najvišim vrhom Rusije.

Abzakovo

Skijalište Abzakovo smješteno je na padinama grebena Krikti Tau na južnom Uralu. Uralske planine stare su 600 milijuna godina i protežu se 2000 kilometara duž granice između Europe i Azije. Ovaj kraj privlači brojne zaljubljenike u neidentificirane leteće objekte i paranormalne fenomene. S obzirom na svoju starost, Uralske planine na mjestu gdje se nalazi Abzakovo nisu više od 800 metara, tako da se ovdje lako snalaze i manje vješti skijaši.

Šeregeš

Ruski i strani ljubitelji skijanja rado dolaze u Šeregeš u Kemerovskoj oblasti (3900 kilometara od Moskve) zbog paperjastog snijega koji počinje padati već u rujnu i ne topi se u narednih šest mjeseci. Usprkos tome što je odmaralište smješteno u središnjemdijelu Sibira, svake se godine u travnju ovdje okupi nekoliko stotina skijaša i vozača snowboarda na tradicionalnom spustu u kojem se sudionici niz padine spuštaju odjeveni samo u kupaće kostime.

Zavjaliha

Publikaciя ot Snoubord Ufa obučenie (@snowboard_ufa_obuchenie) Noя 4 2016 v 4:20 PDT

Skijaški centar Zavjaliha u Čeljabinskoj oblasti (1573 kilometra od Moskve) smješten je u podnožju istoimene planine, a turiste je počeo primati u zimu 2000. godine. Duge padine imaju blag nagib, a visinska razlika od 350 metara dozvoljava početnicima da se opuste na stazi, ali istovremeno omogućava i iskusnijima da uživaju u malo slobodnijoj vožnji. Ovde nema otvorenih sjedišta na žičari, već se skijaši do vrha staze voze u zatvorenim kabinama, tako da nema opasnosti da će im se nos smrznuti na uralskoj zimi.

Bobrovij Log

Publikaciя ot Zarmina Rasa (@zarmina_rasa) Fev 4 2017 v 10:13 PST

Bobrovij Log je skijaški i zabavni park otvoren pokraj jednog od kulturnih centara Sibira, milijunskog grada Krasnojarska (3354 kilometara od Moskve). U njemu sezona traje šest meseci, a visinska razlika staze smještene na padinama planinskog vijenca Istočni Sajan iznosi 340 metara. Na početku staze pruža se pogled na planinsku tajgu i prirodni rezervat „Stolbi“. Poslije skijanja se možete ugrijati u kafiću smještenom u jurti, gdje se služe topli napici od sibirskog bilja i bobičastog voća.

Soboljna gora

Soboljna gora uzdiže se 1004 metra iznad južne obale jezera Bajkal. Na ovoj planini izgrađen je skijaški centar „Gora Soboljna“ u kojem sezona traje skoro gotovo meseci, od početka studenog do početka svibnja. Najbrži način za dolazak do ovog odmarališta je let do Irkutska, ali je mnogo zanimljivije putovati Bajkalsko-amursk om željezničkom magistralom.

Sunčana dolina

Odmaralište Sunčana dolina nalazi se u gradu Miasu (1696 kilometara od Moskve) na jugu Urala. Visinska razlika staze od 230 metara i blage padine idealne su za početnike. Pored skijanja i snowboarda, u turističkoj ponudi Sunčane doline nalaze se i jahanje i vožnja saonicama koje vuku haskiji. Mnogo zanimljivosti posjetitelji mogu pronaći u obližnjoj dolini, ali i u samom Miasu. U blizini se nalaze jezero Turgojak, grad Čeljabinsk koji ima razvijen industrijski turizam, kao i Zlatoust, grad poznat kao kolijevka ruskih sablji „dimiskija“.