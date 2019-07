Savjeti putniku: Kako preživjeti susret s amurskim tigrom

Stručnjaci službe za čuvanje, kontrolu i nadzor lova Primorskog kraja preciziraju da amurski tigrovi rijetko kad prvi napadnu čovjeka – u 90% slučajeva napad se dogodi jer su ljudi krivi. Direktor Primorske filijale Centra Amurski tigr Sergej Aramilev pretpostavlja da tigar jedino može napasti čovjeka u četiri slučaja: kad mu uzimaju hranu, kad postoji opasnost za mlade, kad je čovjek s psom kojeg tigar percipira kao vuka, odnosno konkurenta u hranidbenom lancu, te kad čovjek puca na tigra.

Kad tigar napada čovjeka, on se nečujno šulja žrtvi, a potom prelazi u trk razvijajući brzinu lakog automobila (do 80 km/h). Reći ćemo izravno: amurski tigar je jedan od onih životinja koje je bolje gledati u zoološkom vrtu. No ako ga baš želite vidjeti u uvjetima divlje prirode, morate napraviti jasni plan akcije.

1) Porazgovarajte s Udegejcima. U selu Krasni Jar (120 km od Vladivostoka) susrest ćete Udegejce, starosjedilačke stanovnike tajge, koji znaju najviše o amurskom tigru. Oni u doslovnom smislu žive rame uz rame s tigrovima te mogu jako puno toga reći o njihovom karakteru i navikama. U udegejskoj kulturi tigar je sveta životinja, ''vlasnik tajge'', kojeg se može zamoliti za pomoć i zaštitu. S njim je povezano jako puno vjerovanja i narodnih znakova. Smatra se da će čovjeka, koji je pucao u tigra, čitav život pratiti neuspjeh. A ako on, pak, podijeli s tigrom svoj ulov, odnosno polovinu uzme sebi a polovinu ostavi tigru u šumi, pratit će ga sreća.

No i među Udegejcima malo je onih koji su vidjeli tigra; oni se boje ljudi, ne izlaze im tako lako pred oči. Ako je tigar agresivan i želi napasti, on će se prišuljati tako da ga vi nećete vidjeti. Dakle, ako se šetate šumom i odjednom naiđete na tigra, navjerojatnije vas neće napasti, on samo udovoljava svojoj znatiželji. Ipak, bolje je za vas ako vas u tom slučaju prati nekoliko iskusnih lovaca-vodiča.

2) Pronađite si vodiče. Najbolje bi bilo da su to stručnjaci centra Amurskij tigr. To je državna organizacija, koja se bavi proučavanjem i zaštitom populacije amurskog tigra. Pomoći će vam da se orijentirate u vašem putovanju.

Izvor: Jurij Smitjuk/TASS

3) Zanesete se i zalutate u dubinu tajge. Oduševljavate se pogledom, skrećete s turističke maršrute u najgušću šumu. Ovdje vam već treba malena sjekira i čizme sa širokim sarama, s njima ćete se lakše probiti kroz blato i prljavštinu. Budite oprezni: napustili ste područje u kojem borave ljudi, dakle, ušli ste na teritorij divljih životinja. Postoji mišljenje da tigar napada onog koji ide posljednji, a medvjed, upravo suprotno, napada prvog u koloni. Dakle, dok se krećete po šumi, držite se sredine. Na taj način oni ispred vas i oni iza vas mogu vas upozoriti na opasnost. Dok hodate, gledajte dole, kako biste primijetili tragove zvijeri. Obratite pozornost i na ptice. Ako vidite vrane, vjerojatno ste u blizini vašeg cilja: predator je ulovio svoj plijen negdje nedaleko.

4) Udobrovoljite tigra hranom. U jelovniku amurskog tigra su veprovi, jeleni, srndači. Najomiljenije jelo su mladi veprovi, to je najlakši ulov. Postavite za njih malena drvena korita iz kojih mogu jesti, bitno je da su ona napravljena od starih materijala, jer neuobičajeni miris svježih dasaka plaši životinje. Oni će zaobići takve objekte.

5) Provjerite šumske kamere. Kvantitet i kretanje tigara po tajgi prati se pomoću šumskih kamera. One se učvršćuju na stabala drveća, dugo rade bez punjena i snimaju u bilo kojim vremenskim uvjetima, 24-sata dnevno. Uključite laptop, vidjet ćete videozapis i fotografije tigra koji se nalazi u blizini, možda čak bliže nego što mislite.

6) Pokušajte biti mirni. To se, dakle, dogodilo. Naišli ste na tigra. Želite pobjeći ili propasti u zemlju, jer se na nekoliko metara od vas nalazi predator od 300 kilograma, čije vam namjere nisu poznate.

Kao prvo, prisjetite se što ne smijete raditi: ne smijete gledati tigra pravo u oči, okretati mu leđa, pokušati pobjeći. Kao drugo, pokušajte ga potjerati bukom: to bi mogao biti zvuk metala, prasak drveta, ispaljivanje signalne rakete. Možete i povikati, ali vaš glas bi trebao tad zvučati mirno i uvjereno. Ako viknete drščućim glasom, to neće uplašiti tigra, već će mu samo podcrtati vaš posljednji krik žrtve. Ako tigar ne odlazi, počnite polagano odlaziti prema nazad. Istovremeno, kako bi ste odvratili pozornost zvijeri, ostavljajte svoje stvari: jaknu, ruksak ili drugu opremu. Nastavite s tom taktikom, sve dok tigar ne nestane iz vašeg vidnog polja. Nakon toga, trčite!