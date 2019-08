Osam tajni Vladivostoka za one koji putuju na kraj svijeta

Vladivostok je uvijek prvi ruski grad koji dočekuje novi dan i Novu godinu: između njega i glavnog grada Rusije leži 9000 kilometara i 7 vremenskih zona. National Geographic uključio je ovaj kozmopolitski grad na popis najljepših primorskih gradova na svijetu. Na ulicama Vladivostoka još uvijek možete sresti mornare iz cijelog svijeta i slušati galebove, a putnici se ovdje uvijek zabune i u taksi ulaze na krivu stranu.

Izvor: Julija Šandurenko/RBTH

1.Najbolji dio godine za posjet Vladivostoku je od početka kolovoza do kraja listopada. Sezona u Primorskom kraju pomaknuta je za otprilike jedan mjesec u usporedbi s ostatkom Rusije. U srpnju Vladivostok skriva svoje lijepe mostove u magli gušćoj od one u Londonu, lokalci hodaju u nepromočivim parkama i ne razmišljaju o sezoni na plaži, no već sredinom rujna moći ćete se kupati i sunčati. U listopadu, kada su stabla u Moskvi već gotovo gola, u Primorskom kraju počinje vrhunac sunčanih dana i jesenskih boja. Ne propustite šarena brda na pozadini plavog mora. Vladivostok se ne proporučuju posjetiti zimi. Proljeća su duga i maglovita.

Izvor: Jurij Smitjuk

2. Do Vladivostoka je najbolje doći izravnim letom Aeroflotom iz Moskve - za samo 8 sati i 30 minuta stići ćete na sretni kraj svijeta. Let iz Sankt-Peterburga traje 9 sati, a iz Tokija, Pekinga i Seoula - samo 2-3 sata. Međunarodna zračna luka Vladivostoka nalazi se u rajonu sela Kneviči, 38 kilometara od grada, odakle će vas za 45 minuta Aeroekspress dovesti u sam centar grada. Putem ne propustite prekrasan pogled na most koji se proteže preko zaljeva Zolotoj Rog (Zlatni rog).

Izvor: Jurij Smitjuk/TASS

3. Savjeti za pakiranje: Kako bi vaš odnos s Vladivostokom od početka bio dobar, ponesite najudobnije tenisice za trčanje i cipele za hodanje - one će vam pomoći sa strmim usponima i nizbrdicama u "ruskom San Franciscu."

Nemojte zaboraviti pletenu kapu, tanko toplo donje rublje (npr. Uniqlo) i odjeću nepropusnu za vjetar i kišu kako biste izdržali snažne oceanske vjetrove. U slučaju da vas klima ugodno iznenadi, ponesite kupaći kostim. Ako volite planinarenje ili surfanje, ponesite nešto opreme (osim daske za surfanje - u Vladivostoku ćete je lako iznajmiti).

4. Ako ostajete u centru Vladivostoka nekoliko dana, možete odsjesti u hotelu Azimut Hotel Vladivostok. Među putnicima je popularan hotel Žemčužina jer nije prekup, a nalazi se na dobroj lokaciji u neposrednoj blizini glavnog gradskog svjetionika na Egeršeljdu. Zanimljiv izbor za one koji žele duboko uroniti u lokalni život je hostel Teplo s barom. Gosti su ovdje raznoliki - od inženjera pomorstva do avanturista iz cijelog svijeta koji se navečer okupljaju u zajedničkoj blagovaonici s kaminom.

Izvor: Jurij Smitjuk/TASS

5. Istražite Ruski otok automobilom: Prije nego što unajmite automobil i krenete se voziti plažama Šamore, grliti jelene i gledati tigrove u safari parku ili zavirite na tajne uvale na Ruskom otoku, trebali biste znati za jedan šarmantni paradoks Vladivostoka. Automobili ovdje voze desnom stranom ulice, a volan se nalazi s desne strane automobila. Naime, većina automobila uvezena je iz Japana. O ovom paradoksu čak se piše u romanima, a u planu je ovjekovječiti ga u obliku spomenika. Vjerujte mi, radije uzmite taksi. Brojevi telefona taksi službe su: 8(4243)511115 i 8(4232)730073. Minimalni iznos vožnje je 150 rubalja, a taksistima nije uobičajeno davati napojnicu

Izvor: Jurij Smitjuk/TASS

6. Najbolje stvari u životu su besplatne, uključujući i pogled na more. Većina najboljih znamenitosti Vladivostoka je besplatna. Pješački most preko zaljeva Zolotoj Rog (Zlatni rog) i svjetionik na poluotoku Egeršeljd najbolje je posjetiti za sunčanog i suhog vremena, u suprotnom će vas s prvog odnijeti vjetar, a do drugog nećete uspjeti niti stići s obzirom na to da bi put do svjetionika mogao biti potopljen.Što se besplatnih stvari tiče, možete u javnoj knjižnici u parku Suhanov posuditi neki ruski klasik, možete uslikati selfie ispred spomenika mornaru duge plovidbe koji pod rukom nosi album Led Zeppelina, možete sjesti na najdražu klupu Eleanor Prey, Amerikanke koja je bila zaljubljena u Vladivostok.

Izvor: Julija Šandurenko

Važan dio uspomena svakog posjetitelja Vladivostoka svakako su pogledi na more. Vidikovce i obale teško je opisati riječima. Najbolje mjesto u gradu za doruak ili ručak s pogledom na more svakako je Green Cafe na najvišem katu shopping centra Clover House. Naručite sendvič sa svježom morskom ribom i uživajte u pogledu na panoramski kotač u blizini plaže i križanja obale Sportivnaja i primorskog Arbata - ulice Admirala Fokina.

Izvor: Julija Šandurenko

7. Rezanci kod lokalaca: Srdačni i gostoljubivi Vladivostok upio je sve ono najbolje od različitih kultura koje su ga oblikovale. Za plodove mora, odlična vina i pristupačan luksuz odite u Moloko i Med u blizini parka Suhanov.

U Vladivostoku morate probati „pjanse“ (na pari kuhano pecivo punjeno kupusom i mesom), lokalnu „uličnu“ hranu po uzoru na tradicionalno koreansko jelo. Ovdje je „pjanse“ toliko popularan da je njegova popularnost stigla sve do Moskve. Najbolje mjesto za pojesti „pjanse“ su štandovi u blizini shopping centra Clover House. Najbolji rezanci mogu se pronaći na štandu New York Street Fooda u blizini zaljeva Sportivnaja.

Izvor: Julija Šandurenko

Malo ljudi zna da je Vladivostok raj za ljubitelje kave – objekti koji nude kvalitetnu kavu po razumnim cijenama na svakom su koraku. Posjetite Koffetoriju koja se nalazi u povjesnoj vili u blizini mosta koji prelazi preko zaljeva Zolotoj Rog, kao i lokalnu alternativu Starbucksu – Pirate Coffee.

Što se tiče barova, najbolja ruta izgleda ovako: Rocks Bar – gdje će, uz koktel B-52, zapaliti i cijeli bar (pripazite na kosu), a zatim Bar21 i Whisky Bar. Bar Družba i Cockoo Club također su dobar odabir. Iako je Vladivostok grad iz kojeg dolazi poznati rock sastav Mumij Trollj, većina mještana neće vam preporučiti da svratite u bar koji je po njima dobio ime.

8. Vodič za kupovinu poklona: Najbolje mjesto za kupovinu suvenira sa simbolima Vladivostoka je Muzej Arsenjeva (imajte na umu da ne primaju kartice!). U trgovinici Kontrabanda u ulici Aleutskaja 12A možete kupiti raritetnu gramofonsku ploču. Što se tiče jestivih poklona, najbolje je da plodove mora kupite neposredno prije odlaska u posebnim trgovinama u zračnoj luci. Pri vaganju prtljage oni bi vam mogli otežati kofer tako da ih se preporuča spremiti u ručnu prtljagu. Za svoj paket dobit ćete i posebnu termo vrećicu.