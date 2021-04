Svjetla nad pučinom: 6 najslikovitijih svjetionika u Vladivostoku

U pomorskim gradovima svjetionici imaju istovremeno nekoliko funkcija. To nisu samo navigacijski znaci, već i gradske znamenitosti, često obavijeni velom povijesnih priča, romantike i usamljenosti. Svjetionici u glavnoj tihooceanskoj ruskoj luci, Vladivostoku, ne predstavljaju izuzetak.

Svjetionik Tokarevskog

Ako stanovnika Vladivostoka upitate za put do svjetionika, on će vas odmah uputiti prema svjetioniku Tokarevskog u "Egeršeldu" (jugozapadna četvrt Vladivostoka na poluotoku Škota). Grad ima nekoliko svjetionika, ali ovaj se obično naziva jednostavno "svjetionik". Svjetionik Tokarevskog krajnja je točka poluotoka Muravjeva-Amurskog, na kojem leži Vladivostok. Ovo mjesto izgleda kao kraj svijeta i zato je popularno među turistima.

Svjetionik se nalazi na kraju dugog kopnenog jezičca (za vrijeme plime njega pokriva voda), koji se naziva Koška ("Mačka") Tokarevskog - u čast kapetana druge klase Tokarevskog, koji je krajem 19. stoljeća bio glavni topnik (stručnjak zadužen za brodsko topovsko naoružanje) u Vladivostoku. S njega se vidi otok Ruski i morski putevi prema Kini, Koreji i Japanu.

Svjetionik Tokarevskog zvijezda je u nekoliko filmova (jedan od posljednjih je "Bajka o tami" ruskog redatelja Nikolaja Homerikija). Zimi ovdje možete vidjeti tuljane kako se izležavaju na santama leda ili love ribu snjetac.

Svjetionik Basargin





Do drugog svjetionika u Vladivostoku, koji nosi ime admirala Vladimira Basargina, ne stiže se tako lako. On se nalazi na teritoriju s ograničenim pristupom Ministarstva obrane u četvrti zaljeva Patroklo. Prva, drvena građevina svjetionika podignuta je 1937., a sadašnji kameni svjetionik visine 8 metara izgrađen je 1958. Nedavno je ovdje postavljen sustav za satelitsku navigaciju GLONASS, što je omogućilo povećanje sigurnosti plovidbe, ali tradicionalno svjetlo na vrhu svjetionika i dalje vrši svoju funkciju. Svjetionik Basargina omiljeni je motiv mjesnih slikara i fotografa. Često se prikazuje na kalendarima i razglednicama: modro more, sive stijene, na kojima se gnijezde galebovi i kormorani, i crveno-bijeli svjetionik. Najljepši pogled na svjetionik pruža se s pučine, u što se možete uvjeriti ako iznajmite motorni čamac.



Skripljovski svjetionik





U paru sa svjetionikom Basargina funkcionira svjetionik podignut na otoku Skripljova pored Vladivostoka. Za vrijeme Drugog svjetskog rata na ovom malom otoku nalazila se protuavionska (prema drugim izvorima proturaketna) baterija, u kojoj su služile žene, jer su muškarci otišli na bojište. Do danas su se sačuvali ostaci vojarne, ali na otoku Skripljova danas više nema vojnika - samo svjetionik. Ovo je najstariji svjetionik u sjevernom ruskom primorju. Podignut je 1876. i još uvijek funkcionira.

Zajedno sa susjednim svjetionikom Basagrina, svjetionik na otoku Skripljova formira "morska vrata" Vladivostoka: svjetlost sa Skripljovskog je crvena, a s Basagrina zelena. Upravo kada prilaze otoku Skripljova, kapetani traže dozvolu da uđu u luku Vladivostoka, a strani brodovi na ovom mjestu primaju peljare.

Svjetionik Brjusa





Još jedan svjetionik na periferiji Vladivostoka nalazi se nedaleko od naselja Slavjanka. To je svjetionik Brjusa, koji se uzdiže na slikovitom rtu istog naziva. Tu ćete vidjeti visoke okomite stijene, sivo bazaltno kamenje i pučinu koja se presijava na suncu.

Smatra se da i rt i svjetionik nose ime po Jakovu Brjusu, suborcu cara Petra Velikog, sudioniku krimskih vojnih pohoda i prvom ruskom masonu, kojeg Aleksandar Puškin spominje u poemi "Poltava".

Međutim, postoji i druga verzija o podrijetlu ovog naziva. Poluotok Brjusa 1855. prvi put su opisali članovi posade s engleskih vojnih brodova "Winchester" i "Barakuda". Tada Vladivostok još nije postojao i mjesto gdje se danas nalazi grad, Englezi su nazvali Port May. U to vrijeme na engleskim kartama pojavljuju se nazivi "rt Brjusa" i "poluotok Brjusa". Oni su se odnosili na engleskog admirala Brucea, koji je za vrijeme Krimskog rata zapovijedao engleskom tihooceanskom eskadrom. Rusi, koji su ovdje stigli nekoliko godina kasnije, zadržali su engleski naziv i protumačili ga na svoj ​​način.

Svjetionik Brjusa podignut je 1911. i do danas je sačuvao svoj ​​izvorni izgled: bijela kamena kula visoka 10 metara, povezana s prizemnom kućom. U blizini se nalazi starinsko pomorsko zvono ("rinda"), kojim su se davali signali brodovima u vrijeme magle, kada se svjetlo svjetionika nije vidjelo. Danas u otežanim meteorološkim uvjetima zvučne signale šalje suvremena aparatura.



Svjetionik na otoku Askold





Na otoku Askold istočno od Vladivostoka nalazi se jedan od najzanimljivijih i najteže dostupnih svjetionika u ovom kraju. Za ovaj otok vezan je velik broj legendi.

Upravo ovdje je 1868. počeo "manzovski rat" (Kinezi koji su živjeli u primorju nazivali su se "manzi"). Do konflikta je došlo između kineskih ispirača zlata, koji su bez dozvole ispirali zlato na Askoldu, i ruskih vlasti, nakon što su Kinezi ubili i ranili nekoliko mornara na jedrenjaku "Aleut". Zatim su "hunhuzi", kineski razbojnici, spalili sela Škotovo i Nikoljsko (sadašnji grad Usurijsk). Očekivao se njihov napad na Vladivostok i samo je intervencija ruske vojske spriječila nastavak konflikta. U sovjetsko vrijeme ovdje je podignut gradić protuzračne obrane, koji je kasnije napušten - ostale su prazne zgrade, vodovod, bolnica, škola.

Starosjedioci pričaju da je 1990-ih ovdje počeo novi rat, tzv. "bakreni": stanovnici primorja koji su ostali bez posla prodavali su na otpadu ono što je ostalo od vojske i vojnog gradića. Danas se na Askoldu nalazi samo svjetionik na litici i njegov čuvar (ne računajući došljake lovokradice, koji u moru love morske krastavce, a na obali sobove). On se grije na drva, struju dobiva iz agregata. Prometne veze s otokom ne postoje, samo ga povremeno posjećuje vojni brod, koji dovozi gorivo i namirnice. Aktivni svjetionik je sagrađen u sovjetskom razdoblju, ali nedaleko od njega sačuvala se i zgrada starog svjetionika s početka 20. stoljeća. Ovaj stari svjetionik nalazi se na okomitoj stijeni i do njega je gotovo nemoguće stići, jer su stepenice koje su tamo vodile praktički uništene.



Svjetionik na krovu

Najneobičniji svjetionik, koji najbolje svjedoči o pomorskom karakteru Vladivostoka, nalazi se u četvrti autobusne stanice "Omladinska". On se nalazi na krovu stambene zgrade, obične četvorokratne "hruščovke" [betonske zgrade iz vremena Hruščova], i dobro se vidi - kako s mora, tako i sa Prospekta 100 godina Vladivostoka. Želimo li biti sasvim precizni, to je prije "svjetlosni navigacijski znak", nego svjetionik, ali u svakodnevnom govoru nosi ovaj laskavi naziv.

Ovaj objekt, koji je pod upravom Tihooceanske flote, nalazio se na ovom mjestu još u vrijeme kada je tu bilo predgrađe Vladivostoka. Nakon posjeta lidera SSSR-a Nikite Hruščova Vladivostoku 1960-ih, počela je realizacija projekta "Veliki Vladivostok" i grad se počeo ubrzano širiti na sjever. Prema zakonu, u blizini navigacijske opreme nije dopuštena nikakva izgradnja. Ali, kako bi se nova ulica - Prospekt 100 godina Vladivostoka - pružala ravno, rukovoditelji flote su odlučili napraviti iznimku i dozvolili da se jedan od svjetlosnih navigacijskih znakova prebaci na krov nove zgrade. Već oko pola stoljeća ovaj mali svjetionik vrši svoju funkciju, pomažući brodovima da se ukotve u Lihternom pristaništu u Vladivostoku.