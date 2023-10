Najneobičnije stvari ruskih kozmonauta koje su bile u svemiru

Vjenčani prsten i leptir mašna

Jekaterina Dmitrijeva, nevjesta ruskog kozmonauta Jurija Malenčenka, s kozmonautom od kartona u prirodnoj veličini na konferenciji za novinare nakon privatne ceremonije koja je održana u NASA-inom svemirskom centru u Hustonu, Teksas, 10. kolovoza 2003. James Nielsen/Houston Chronicle via Getty Images; DawnPoland/Getty Images; artpartner-images/Getty Images James Nielsen/Houston Chronicle via Getty Images; DawnPoland/Getty Images; artpartner-images/Getty Images

Ovi neobični predmeti za put u svemir dostavljeni su na Međunarodnu svemirsku postaju s razlogom. Vjenčani prsten i leptir mašna ponesene su radi orbitalne ceremonije vjenčanja. Naime, ruski se kozmonaut Jurij Malenčenko 2003. godine vjenčao sa svojom djevojkom Jekaterinom Dmitrijevom preko videolinka, dok je boravio na ISS-u, a prstenje su mladenci stavili sami sebi. Mladoženja je imao čak i svemirskog kuma na vjenčanju. Bio je to Edward Lu. Više o ovoj svadbi pročitajte u našem prilogu.

Glazbeni instrumenti

Kozmonauti Aleksandar Ivančenkov (s gitarom) i Vladimir Kovaljonak Arhivska fotografija Arhivska fotografija

Da bi vrijeme brže proteklo za dugih večeri u svemiru, mnogi kozmonauti u orbitu ponesu glazbene instrumente. Među prvima je to uradio Aleksandar Ivančenkov. On je 1978. svirao svojim kolegama akustičnu gitaru, specijalno dopremljenu na stanicu "Saljut-6" teretnim brodom "Progress-2". Da bi gitara normalno zvučala u bestežinskom stanju, žice su malo otpuštene, a u unutrašnjost instrumenta stavljena je pjenasta guma.

Oleg Kononenko svira na drombuljama Roskosmos Roskosmos

Kozmonaut Oleg Kononenko odabrao je egzotičniji instrument. On je 2011. ponio jakutske drombulje i svirao ih u bestežinskom stanju.

A kozmonat Roman Romanjenko se 2012. odlučio za usnu harmoniku. Sam je još prije polaska priznao da ne zna svirati ovaj instrument, ali je dodao da će naučiti za vrijeme leta, kako bi podržao svoju ekipu.

Olimpijska baklja

O. V. Kotov i S. N. Rjazanski sa štafetom u otvorenom svemiru, 9. studenog 2013. Roskosmos Roskosmos

Čak je i glavni simbol Olimpijade neko vrijeme boravio u svemiru. Ruski kozmonauti Oleg Kotov i Sergej Rjazanski su 2013. godine dostavili olimpijsku baklju na ISS. Svi članovi posade, pa čak i stranci, držali su je u rukama i pronijeli kroz sve prostorije na postaji. Baklja je iznesena čak i u otvoreni svemir. Kotov i Rjazanski su je pred videokamerama uručili jedan drugom iz ruke u ruku, kao štafetu. Zatim je simbol Olimpijade vraćen na Zemlju i predan predstavnicima organizacijskog odbora Olimpijskih igara.

Plišane igračke

Heroj Rusije, pilot-kozmonaut Ruske Federacije Sergej Prokopjev na ceremoniji predaje Čeburaške kao novog pokazatelja bestežinskog stanja filmskom studiju Sojuzmultfilm. Grigorij Sisojev/Sputnik Grigorij Sisojev/Sputnik

Po običaju kozmonauti u svemir nose svoje male plišane igračke. To ne rade u sklopu nekog rituala, nego iz praktičnih razloga. Kada dođe do promjene gravitacije, najlakši predmeti prvi "polete". To olakšava posadi da prati svoj put od kozmodroma do gornjih slojeva atmosfere i proračuna svoje dalje postupke.

Među ovim igračkama bio je i plišani medvjedić po imenu Miša – maskota Olimpijskih igara 1980. Dizajniran je dvije godine prije samih igara, pa se 1978. Miša našao na stanici "Saljut-6". U svemir su ga ponijeli sovjetski kozmonauti Vladimir Kovaljonok i Aleksandar Ivančenkov.

A Čeburaška, čuveni lik iz sovjetskih crtanih filmova, čak je dva puta bio u svemiru. Prvi je put letio 2016., a drugi put 2022. godine. Posljednji je put studio "Sojuzmuljtfiljm" predao Čeburašku osobno Sergeju Prokopjevu, zapovjedniku svemirske letjelice "Sojuz MS-22".

Svemirski golf

Ruski kozmonaut Mihail Tjurin s palicom za golf, 21. travnja 2007. SERGEI ILNITSKY/AFP SERGEI ILNITSKY/AFP

Jednom su prilikom u svemir poslani štapovi i loptice za golf! Ruski kozmonaut Mihail Tjurin je 2006. godine za vrijeme svemirske šetnje "poslao" lopticu za golf u Zemljinu orbitu. On to nije uradio radi zabave, već u okviru reklamne kampanje za kanadsku kompaniju Element 21. I loptica za golf nije bila obična – napravljena je od posebne legure metala i bila je 15 puta lakša od standardne lopte (težila je samo 3 grama). Ubrzo nakon udarca lopta je izgorjela u gustim slojevima atmosfere.

Ikone

Roskosmos Roskosmos

Ikone su prilično česte na ruskim svemirskim brodovima. Kozmonaut Oleg Artemjev kaže da ih nosi jer su ga zamolili svećenici, a također kaže da je to "potreba ljudi koji lete u svemir". Za ikone ne postoje posebna pravila čuvanja, i one se mogu držati bilo gdje – u teretnom prostoru ili čak u samom skafanderu.

Art-objekt

Art-objekt Tarasa Želtiševa u bestežinskom stanju. Yoomoota

Od svega što su ruski kozmonauti donijeli na ISS najneobičnija je skulptura Tarasa Želtiševa "Aspr1m (Asprim)". Ona je otišla je u svemir krajem kolovoza 2023. i vratila se na Zemlju mjesec dana kasnije. Art-objekt je samo mali dio velike kolekcije Želtiševljevih umjetničkih igračaka, od kojih svaka ima svoje ime i svoju priču. "Asprim" u umjetnikovom izmišljenom univerzumu predstavlja "Stanicu radoznalosti". "Za mene je to prilika da pokažem kako umjetnost može nadići granice uobičajenih okvira", prokomentirao je on slanje Asprima u svemir.

Kaseta s pjesmama Visockog

Omot magentofonske trake Državni kulturni centar-muzej "V. S. Visocki" u Moskvi Državni kulturni centar-muzej "V. S. Visocki" u Moskvi

Kozmonauti Jurij Romanjenko i Georgij Grečko poslani su 1977. na stanicu "Saljut-6". Odlučili su ponijeti kasetu pjesama Vladimira Visockog. Prvobitno su je planirali po povratku na Zemlju pokloniti samom izvođaču s pečatom stanice, kao potvrdu da su njegove pjesme zaista bile u Zemljinoj orbiti. Međutim, ipak su je odlučili ostaviti na brodu za sljedeću posadu. Kasetu su ostavili, ali su zato kutiju s omotom ponijeli i poklonili je Visockom nakon jednog njegovog koncerta.