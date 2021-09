Jedina svadba u SVEMIRU – kako se to dogodilo?

Nevjesta, visoka djevojka smeđe kose u klasičnoj vjenčanici iz najprestižnijeg modnog salona u Houstonu, uz zvuke pjesme Davida Bowieja "Absolute Beginners" ulazi u salu s oko 200 gostiju i osmjehuje se mladoženji na ekranu koji se nalazi 402 kilometra iznad nje, u svemiru. Ona sama sebi stavlja burmu i šalje mu zračni poljubac. On čini isto.

To se dogodilo 10. kolovoza 2003. godine, kada se Jekaterina Dmitrijeva, državljanka SAD-a ruskog porijekla, preko satelitske videoveze u stožeru NASA-e udala za ruskog kozmonauta Jurija Malenčenka. Ovaj se pritom nalazio na Međunarodnoj svemirskoj stanici, u svojoj standardnoj uniformi na koju je dodao samo leptir-mašnu.

Prva svadba u svemiru u povijesti do danas je i jedina ove vrste. Njezine su se posljedice pokazale godinama kasnije.

Vrlo nezgodna situacija

59-godišnji Jurij Malenčenko tijekom svoje je karijere izveo pet letova u svemir i proveo u orbiti ukupno preko dvije godine. On je drugi na rang-listi kozmonauta po ukupnom vremenu provedenom u svemiru: 827 dana i 9 sati. Nositelj je zvanja Heroja Rusije, najvišeg odlikovanja u zemlji. No svjetsku mu je popularnost donijela svemirska svadba.

Imao je 41 godinu kada je u Houstonu na zabavi u čast godišnjice prvog leta čovjeka u svemir upoznao 27-godišnju Jekaterinu. Ona je zajedno s roditeljima iz SSSR-a emigrirala u Sjedinjene Države kada su joj bile četiri godine. Majka joj je radila u NASA-i kao stručnjakinja za programe u orbiti, a otac je bio predavač na jednom sveučilištu u Teksasu. U to se vrijeme Jurij nalazio u Houstonu na obuci kao zapovjednik posade prije svog trećeg leta. Četiri mjeseca prije leta zaprosio je Jekaterinu.

Svadba je planirana za kolovoz, kada se Jurij trebao vratiti na Zemlju, no boravak u svemiru produžen mu je do kraja listopada. On je za to saznao u orbiti. Međutim, nije dolazilo u obzir da se vjenčanje odgodi. Jurijeva profesija je opasna, prije povratka se moglo svašta dogoditi, tim prije što je manje od šest mjeseci ranije shuttle "Columbia" doživio tragediju (svih je sedam članova posade poginulo 16 minuta prije slijetanja na Zemlju).

Ipak, ovo objašnjenje nije zadovoljilo rusku stranu. Reakcija "Roskosmosa" i ruskog Centra za kontrolu leta (CUP) bila je oštra. "Nažalost, Jura nas je stavio u vrlo nezgodnu situaciju. On nas na to uopće nije upozorio. Dok je njegova nevjesta tražila dozvolu vlasti i službeno se obratila NASA-i, Jurij to nije učinio. Ništa nam nije rekao prije leta, nego se javio iz orbite i stavio nas pred gotov čin", rekao je tada glasnogovornik "Rosaviakosmosa" Sergej Gorbunov.

"Mi mu nismo zabranili da to učini, ali on se treba ponašati kao kozmonaut, a ne kao filmska zvijezda", rekao je zapovjednik Zrakoplovnih snaga Rusije general-pukovnik Vladimir Mihajlov. Kao argument je navedeno da aktivni ruski časnik, koji ima pristup državnim tajnama, treba najprije dobitie dozvolu za brak s državljankom druge zemlje, a to može učiniti samo na Zemlji.

Ali Jurij Malenčenko imao je drugačije mišljenje.

Mladoženja od kartona

Par zaljubljenih dobio je podršku rukovodstva NASA-e. Prema zakonima države Teksas, registracija braka je moguća i ako mladoženja iz opravdanih razloga ne može prisustvovati ceremoniji. Dozvoljeno im je da vjenčanje održe u Centru za kontrolu leta u Houstonu.

Radi toga je na dan vjenčanja organiziran videolink s Međunarodnom svemirskom stanicom, koji je službeno klasificiran kao privatna obiteljska konferencija i nije prenošen javno preko NASA-ine televizije. Ranije su na Međunarodnu svemirsku stanicu teretnim svemirskim brodom "Progres" isporučeni leptir-mašna i burma kakvu je imala i Jekaterina. Bio je to prsten od zlata s rasutim dragim kamenjem koje predstavlja planete, Sunce i Međunarodnu svemirsku stanicu.

Čitava je ceremonija trajala 25 minuta. "Oko trećine gostiju govorilo je ruski", rekao je jedan od prisutnih. Umjesto Malenčenka, dokumente je potpisao njegov ovlašteni odvjetnik. Američki astronaut Edward Lu, drugi sudionik ekspedicije na Međunarodnoj svemirskoj stanici, bio je njegov svjedok. On je na sintesajzeru odsvirao Mendelssohnov "Svadbeni marš", što je po mišljenju organizatorice svemirske svadbe Joanne Woodward bilo "vrlo simpatično".

"Što je Jurij bio dalje, bio mi je bliži zbog komunikacije koju imamo", rekla je tog dana za The New York Times Jekaterina Dmitrijeva.

Poslije ceremonije Jekaterina je s gostima otišla u talijanski restoran "Villa Capri" u Clear Lakeu nedaleko od Houstona, gdje ih je očekivala... kartonska kopija Malenčenka u punoj veličini.

Toga dana ruski Centar za kontrolu leta nije više kontaktirao s mladoženjom, smatrajući da je svadba njegova osobna stvar i da se u tu svrhu državni resursi ne mogu koristiti. "Ni tiskovnu konferenciju ni vatromet tim povodom nećemo organizirati", izjavio je Sergej Gorbunov.

Više neće biti svadbi u orbiti

Jurij Malenčenko vratio se na Zemlju dva mjeseca kasnije, a na aerodromu ga je dočekala Jekaterina. Ona se preselila u Rusiju, ali se nije odrekla američkog državljanstva. U lipnju naredne godine oni su imali crkveno vjenčanje u maloj crkvi u Jaroslavlju, gradu sjeverno od Moskve. 2006. godine rodila im se kći Kamilla.

Mnogi stručnjaci tada su predviđali kraj Malenčenkove karijere, jer je postupio ne obazirući se na stav rukovodstva, no on je nakon toga još dva puta odlazio na Međunarodnu svemirsku stanicu: 2007. i 2012.

Ipak, svemirska je svadba imala svoje posljedice. Nakon toga u ugovorima koje kozmonauti potpisuju postoji točka o zabrani svadbenih ceremonija u orbiti.

Ipak, najveću posljedicu svadbe Malenčenko je doživio 2019. godine. Tada se već nalazio u rezervnom sastavu Oružanih snaga i zauzimao administrativnu dužnost u Centru za obuku kozmonauta. Tada mu je uskraćeno unapređenje na mjesto prvog zamjenika načelnika Centra. Prema podacima obaviještenih izvora, to se dogodilo zbog supruge Amerikanke. Malenčenkovu kandidaturu nije podržala služba sigurnosti "Roskosmosa", jer dužnost prvog zamjenika podrazumijeva pristup povjerljivim informacijama.