Kako će izgledati ratna oprema ruskog vojnika kroz 20 godina?

Nova individualna oprema "vojnika budućnosti" zove se "Ratnik-3". Ona može izdržati pogodak iz snajperske puške, spriječiti detonaciju protupješačke mine, noću sakriti vojnika od termovizijskih kamera, a danju služiti kao dobra kamuflaža koja se "stapa" s terenom. Elementi spomenutog kompleta i njegovih podsustava već se testiraju u borbenim djelovanjima u Siriji. Očekuje se da će se pojedini predmeti iz ove opreme u najskorije vrijeme početi masovno isporučivati ruskoj vojsci. To neće biti samo specijalno maskirno odijelo, pancirni prsluci, sredstva za vezu i prikaz situacije na terenu, nego i Smart-oružje koje pokazuje strijelcu gdje se nalazi cilj i kako se on učinkovito može neutralizirati.

Prvi uvid u novu borbenu opremu

Nova je oprema predstavljena na izložbi "Armija 2021" u ekspoziciji zatvorenoj za posjetitelje. Kažu da je ministar obrane Sergej Šojgu bio oduševljen onim što je vidio. Koncern "Kalašnjikov" pokazao je ministru oružje integrirano s neuronskom mrežom. Ono ne samo da otvara paljbu, nego još i "razgovara" sa strijelcem i sugerira mu u kojem je trenutku najbolje i najefikasnije ispaliti metak. Za taj savjet nije odgovoran sam automat, nego optički i elektronski sustavu za opažanje i obilježavanje cilja koji su uključeni u individualni komplet zaštite vojnika.

MP-155 Ultima Kalashnikov Media

Ranije je "Kalašnjikov" za civilno tržište predstavio oružje koje izgleda prilično futuristički, kao da je uzeto iz filma "Ratovi zvijezda". U pitanju je takozvana pametna puška MR-155 Ultima. Detalji koji su razrađeni prilikom pravljenja ove puške preneseni su kasnije na bojevo oružje. Na prezentaciji puške predstavnici koncerna rekli su da MR-155 Ultima ima prenosivo računalo s digitalnim zaslonom. Smart-puška sinkronizirana je s različitim elektronskim uređajima, ima timer, indikator broja preostalih metaka i brojač hitaca.

Što ruski vojnici danas koriste?

U ovom trenutku ruska vojska posjeduje drugu generaciju sustava "Ratnik" koja nosi oznaku "2". On se sastoji od pet integriranih elemenata koji osiguravaju uništavanje ciljeva, zaštitu, upravljanje, održavanje vitalnih funkcija organizma i akumulator. Svaki od tih elemenata ima svoje modularne podsustave koji se mogu mijenjavti ovisno klimatskim uvjetima i situaciji na terenu. Na primjer, u srednjem pojasu Rusije vojnici koriste kamuflažu u kojoj prevladavaju zelena i crna boja. U Siriji je ta oprema ružičasto-svjetlozeleno-sivih nijansi koje omogućavaju da se vojnik "stopi" s pjeskovitim terenom. Zbog neobične kombinacije boja vojnici ovaj komplet u šali zovu "prasica". Na Arktiku vojnici nose isti komplet u crno-bijeloj boji.

Komplet borbene opreme "Ratnik" u različitim varijantama i zaštitna oprema za posade oklopnih vozila 6B48 "Ratnik-ZK". Vitaly V. Kuzmin/vitalykuzmin.net

Proizvođač ističe da pored kamuflaže komplet uniforme osigurava i maksimalno komforne uvjete za održavanje vitalnih funkcija organizma. Uniforma se može neprekidno nositi najmanje 48 sati. Tkanina je natopljena specijalnom supstancom koja propušta zrak i odbija vlagu. Projektirana je i zimska varijanta. Ona se od ljetne razlikuje po tome što su u njoj predviđeni toplinski elementi i zagrijavanje. Samo je potrebno uključiti akumulator i individualna peć počinje raditi.

Svi elementi kompleta mogu se kombinirati. Standardna varijanta ima kombinezon i pancirni prsluk koji štiti od direktnog pogotka iz snajperske puške. Ona je teška oko 10 kilograma. Maksimalna varijanta ima kacigu, jurišni pancirni prsluk šeste klase zaštite i oklop sa štitnicima za ramena i bedra. Ona je teška oko 20 kilograma. Sve u svemu, komplet nove borbene opreme može pokriti oko 90% površine vojnikovog tijela.

Za uništavanje neprijatelja na raspolaganju je čitav arsenal automata, pušaka i mitraljeza. Ovisno o rodu vojske vojnik može imati: automat AEK-971, najnovije modele automata "Kalašnjikov", a to su AK-12 i AK-15, ili mitraljez "Pečeneg". Na raspolaganju su i nova snajperska puška 6V7M kalibra 12,7 milimetara i i novi automatski bacač granata s postoljem 6G27 "Balkan" kalibra 40 mm. Pored toga, pojavit će se i novi prenosivi artiljerijski sustav kalibra 23 mm za uništavanje lako oklopljene tehnike i utvrđenih neprijateljskih objekata. Uz njega u kompletu idu elektronski nišani, monitori na kacigi koji omogućavaju vojniku da otvara paljbu iz zaklona, što bi se reklo "iza ćoška", ne izvirujući iz rova.

Što ruski vojnici tek trebaju dobiti?

Štand državne korporacije "Rosteh" na izložbi "Rusija - stremljenje u budućnost", Centralna izložbena dvorana "Manež". Sergej Fadejčev/TASS Sergej Fadejčev/TASS

I pored toga što je pod pečatom državne tajne, "Ratnik-3" mogao se djelomično vidjeti na spomenutoj izložbi "Armija-2021". Na štandovima ruskih kompanija stajao je antropomorfni robot s kacigom koja mu potpuno pokriva glavu, poput bajkerske kacige, s integriranim monitorima koji na zaštitnom staklu prikazuju 3D sliku, i s pancirnim prslukom od kompozitnih pločica koje nalikuju na krljušt reptila. Sve to dopunjava egzoskelet od titanija. Pomoću njega vojnik može na leđima nositi praktički još jednu svoju težinu. Reklamirane su i pametne vojničke čizme koje upozoravaju vojnika na protupješačku minu ispred njega, a ujedno emitiraju signale kojima ometaju funkcioniranje njezinog beskontaktnog detonatora.

Teško je reći u kojem će vidu vojska sve to dobiti. "Ratnik" druge generacije košta 200 000 rubalja (oko 3000 dolara za komplet po jednom vojniku). Nijedan stručnjak danas nije u stanju prognozirati koliko će koštati komplet treće generacije, s obzirom na to da on ima suvremenu elektroniku i napravljen je od kompozitnih materijala i legura titanija. Doduše, možda to i nije najvažnije. Vojni su stručnjaci pragmatični i kupuju samo ono što im je stvarno potrebno u dotičnom trenutku. Zbog toga su i prva i druga varijanta "Ratnika" isporučene vojsci u dijelovima. Najprije maskirna uniforma i sredstva za individualnu pancirnu zaštitu, zatim streljačko naoružanje i na kraju elektronska i optička sredstva za vođenje borbe. Ovo posljednje danas u potpunosti posjeduju samo pripadnici snaga za specijalne operacije, pripadnici desantno-padobranskih trupa i zapovjednici tenkovskih i artiljerijskih jedinica.

Pripadnik oružanih snaga Ruske Federacije s tabletom taktičkog kompleksa izviđanja, upravljanja i veze "Strelec" na poligonu Molkino tijekom taktičkih vježbi u okviru iznenadne provere borbene spremnosti snaga južnih regija zemlje. Nikolaj Hižnjak/Sputnik Nikolaj Hižnjak/Sputnik

Izvana ti uređaji izgledaju kao obični tablet računala. Na njima se prikazuje karta terena s koordinatama ciljeva i prijedlozima kako da se oni unište. To može biti automatski proračun pravca i brzine vjetra za tenkiste i artiljerce, a mogu biti i podaci o tome koji se helikopteri i avioni s kakvim naoružanjem nalaze u zoni djelovanja Snaga za specijalne operacije (SSO) i desantno-padobranskih jedinica. Dovoljno je da vojnik samo uperi laserski daljinomjer na cilj i dodirom prsta (može i u rukavicama) na zaslonu izabere jednu od nekoliko vrsta streljiva koje letjelica ima na raspolaganju, i projektil se automatski ispaljuje i leti prema cilju.

Prijemnik za ove podatke na avionima i helikopterima zove se "Gefest-24". U pitanju je računalo koje je povezano sa svakim vojnikom na zemlji i koje radi autonomno, tj. neovisno o pilotu. Pilot poslije dobivanja signala sa zemlje treba samo potvrditi spremnost za primjenu oružja. Sve ostalo elektronika radi sama. Upravo se time objašnjava visoka učinkovitost starih avionskih projektila bez sustava za visokoprecizno navođenje koje Zračno-svemirske snage RF primjenjuju u Siriji.

Autor je odgovorni urednik časopisa "Nezavisimoe voennoe obozrenie".