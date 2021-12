Ova sovjetska morska neman napravljena je za ubijanje, ali je kasnije dobila naziv "Spasilac"

Russia Beyond Hrvatska

Komsomoljska pravda/Global Look Press

Ekranoplan (teška lebdjelica s krilima) sovjetske proizvodnje nedavno je viđen u mnogim vijestima kada ga je bloger fotografirao na obali Kaspijskog jezera. Ubojiti vojni stroj napravljen je da uništava neprijatelja na vodi, ali je zauvijek odbačen 1991. godine kada se raspao Sovjetski Savez.

Komsomoljska pravda/Global Look Press Komsomoljska pravda/Global Look Press

Ispostavlja se da u Nižnjem Novgorodu na Volgi postoji još jedan predstavnik ove gotovo izumrle vrste.

Teška lebdjelica s krilima sovjetske proizvodnje, poznata kao "ekranoplan", gotovo je identična "Kaspijskom morskom čudovištu", poznatom pod nazivom "Lunj“.

Komsomoljska pravda/Global Look Press Komsomoljska pravda/Global Look Press

Kao i njegov blizanac iz Derbenta, ovaj hibrid broda i aviona u Nižnjem Novgorodu projektiran je da uništava neprijateljske snage "leteći" brzo iznad vode zahvaljujući pritisku koji ispod njega stvaraju divovska krila.

Komsomoljska pravda/Global Look Press Komsomoljska pravda/Global Look Press

Međutim, za razliku od ekranoplana "Lunj", njegov je blizanac preuređen u spasilački stroj pa je dobio i odgovarajući naziv ("Spasilac").

"U početku je to bio isti model [kao i ’Lunj’], ali nije bilo dovoljno vremena da se on dovrši pa je odlučeno da se on preuredi u civilnu lebdjelicu. I tako je od njega napravljena velika bolnica. Lebdjelica je imala 150 kreveta, a u slučaju potrebe mogla je prevoziti i 500 ljudi istovremeno", kaže inženjerka Tatjana Aleksejeva, koja je sudjelovala u izgradnji dva ekranoplana projektirana u Centralnom konstruktorskom birou za brodove s podvodnim krilima "Aleksejev" [biro je dobio naziv po njezinom ocu] u SSSR-u tijekom 1980-ih.

Komsomoljska pravda/Global Look Press Komsomoljska pravda/Global Look Press

"Spasilac" ne izgleda tako opasno kao "Lunj", jer nema protubrodske krstareće rakete – one su uklonjene kada je vojna lebdjelica preuređena u jedinstveno civilno transportno sredstvo.

Komsomoljska pravda/Global Look Press Komsomoljska pravda/Global Look Press

Ali što se tiče gabarita, ove su dvije lebdjelice slične. "Spasilac" je dugačak 93 metra i ima raspon krila 44 metra. Mogao je razvijati brzinu krstarenja od 550 km/h i po tome se s njim nije mogao mjeriti nijedan teški brod u tom razdoblju.

Kao i krstareća lebdjelica iz Derbenta, "Spasilac" je zapostavljen u vrijeme raspada Sovjetskog Saveza.

Komsomoljska pravda/Global Look Press Komsomoljska pravda/Global Look Press

Danas se on nalazi u tvornici Nižnjeg Novgoroda i privlači blogere i putujuće fotografe kao jedinstveni primjer sovjetskih inženjerskih težnji koje nikada nisu bile realizirane.

Ovdje možete vidjeti "Kaspijsko čudovište", tj. "Spasilačevog" blizanca.