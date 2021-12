Oružje budućnosti: Tri najbolja modela naoružanja koja ruska vojska dobiva 2022. godine

Russia Beyond (Sputnik; kremlin.ru; Vitalij Kuzmin)

Hiperzvučna raketa, tenk četvrte generacije i modernizirani MiG – to je oružje koje će Djed Mraz pokloniti ruskoj vojsci za Novu godinu.

Ruska vojska je 2018. godine s proizvođačima oružja potpisala ugovor vrijedan 300 milijuna dolara, a vezan je za kupovinu i razvoj visokotehnološkog naoružanja do 2027. godine. Svake godine ruska vojska dobiva nove avione, tenkove, brodove i podmornice, pa ni 2022. godina u tom pogledu neće biti izuzetak.

Slijedi popis najupečatljivijih nabava oružanih snaga u godini koja dolazi.

Lovački avioni s hiperzvučnim raketama

Hiperzvučni raketni kompleks H-47M2 "Kinžal". Crveni trg, Parada Pobjede povodom obilježavanja 73. godišnjice pobjede u Velikom domovinskom ratu 1941.-1945. kremlin.ru kremlin.ru

Prije svega, ruska će vojska naredne godine dobiti lovce naoružane hiperzvučnim raketama. To je krajem studenog priopćio zapovjednik Ratnog zrakoplovstva Rusije, general-lajtant Andrej Judin.

U pitanju su avioni MiG-31 naoružani hipersoničnim raketama H-47M2 "Kinžal".

"MiG-31 je lovac iz sovjetske epohe, koji je izabran kao nosač novih raketa. Izbor je pao na njega jer on brže od drugih lovaca uzlijeće na veću visinu", rekao je za portal Russia Beyond Ivan Konovalov, direktor za razvoj u Fondu za promoviranje tehnologija 21. stoljeća.

Kako je on istaknuo, prosječna je visina leta aviona MiG-31 25 kilometara iznad zemlje. S te visine on pomoću "Kinžala" može napadati kopnene i zračne ciljeve udaljene 2000 kilometara.

"Najvažnija su svojstva ove rakete njezina brzina i domet. Nijedan suvremeni ruski ili strani sustav protuzračne obrane ne može obarati ciljeve udaljene 2000 kilometara", istaknuo je stručnjak.

Po njegovim riječima, "Kinžal" razvija brzinu od 10 Ma (oko 12 240 km/h), tako da će biti nedodirljiv za suvremene proturaketne sustave.

"Da bi proturaketni sustav oborio drugu raketu u zraku, prva raketa mora biti brža od druge i presresti je na njezinoj putanji. Nijedan postojeći sustav protuzračne obrane nije kadar to učiniti", dodao je on.

"Kinžal" nije jedina hiperzvučna raketa koju će ruska vojska dobiti sljedeće godine. Pored nje će biti isporučena i hiperzvučna raketa morskog baziranja "Cirkon".

Hiperzvučna raketa morskog baziranja "Cirkon"

Raketna fregata "Admiral Gorškov" lansira hiperzvučnu raketu "Cirkon" Informativna služba Ministarstva obrane RF/Sputnik Informativna služba Ministarstva obrane RF/Sputnik

Krajem studenog ruska vojska uspješno je obavila testiranje hiperzvučne rakete morskog baziranja "Cirkon". Ovoga je puta ratna mornarica provjerila u kojoj mjeri ovo oružje odgovara ratnim brodovima (ranije je testirano samo na podmornicama).

"Testiranje je bilo toliko uspješno da je vojno zapovjedništvo odmah naručilo ovo oružje za svoje brodove, ali nije objavljenja količina naručenih raketa. Tako će se ruski brodovi od siječnja 2022. godine početi naoružavati ovim hiperzvučnim raketama. S druge strane, uvođenje ovih raketa u eksploataciju na podmornicama iz nekog je razloga odgođeno do 2025. godine", rekao je za portal Russia Beyond Dmitrij Litovkin, glavni urednik lista "Nezavisimoe voennoe obozrenie".

"Cirkon" razvija brzinu od 2,5 kilometara u sekundi (osam su puta brže od zvuka). Tijekom narednog se desetljeća sustavi PZO neće moći suprotstaviti ovom oružju.

"Jednostavnije rečeno, ove će rakete s moćnim bojevim glavama biti novo sredstvo odvraćanja, što je uloga koju nuklearno oružje ima i danas", istakanuo je Litovkin.

Prema njegovim riječima, "Cirkon" je prvobitno napravljen kao protuteža grupama od desetak ratnih brodova koje predvodi nosač aviona.

"U ovom trenutku ne postoje ekvivalenti raketa ’Cirkon’ i ’Kinžal’. Razlog je jednostavan: druge su zemlje počele intenzivno investirati u razvoj hiperzvučnih tehnologija tek kada je Putin 2018. godine objavio da je Rusija napravila to oružje", rekao je Konovalov.

On je istaknuo da je i pored gotovo neograničenog vojnog proračuna (SAD planira 2022. godine uložiti oko 800 milijardi dolara u svoju vojsku i u razvoj novih vrsta naoružanja) potrebno nekoliko godina da bi se stvorile hiperzvučne rakete.

Tenkovi T-14 "Armata"

Tenk T-14 "Armata" ("Objekt 148") Vitalij Kuzmin Vitalij Kuzmin

U studenom 2021. godine ruska je vojska potpisala ugovor o proizvodnji dodatna 132 tenka T-14 "Armata".

Smatra se da je T-14 "Armata" jedini postojeći tenk četvrte generacije. Kako stručnjaci ističu, on po borbenim karakteristikama znatno nadmašuje stranu konkurenciju.

"On je pun funkcija koje nema nijedan drugi tenk. Na primjer, to je jedini tenk s kupolom bez posade i s automatskim sustavom navođenja. To je jedini tenk s takozvanim 'Sustavom za upravljanje taktičkom komunikacijom' koji može koordinirati djelovanja bespilotnih letjelica na nebu iznad sebe ili slati podatke artiljerijskim jedinicama i sustavima PZO na bojnom polju", rekao je Konovalov.

"Armata" je ujedno i prvi tenk "niske uočljivosti" sa znatno sniženom vidljivosti u infracrvenom, magnetnom i radijskom rasponu, naoružan sustavima aktivne zaštite nove generacije "Afganit". Novi oklop može presretati protutenkovske projektile i "slijepe" protutenkovske navođene rakete s korištenjem zaštitne aerosolne zavjese.

"Ovaj stroj ima daleko više mogućnosti nego bilo koji drugi tenk. U ovom trenutku francuska kompanija Nexter pravi tenk istog ranga u okviru projekta ’Osnovni kopneni borbeni sustav’. Oni su upravo objavili da su napravili tenkovski top glatke cijevi koji ima bolje karakteristike od ’Armate’, ali još uvijek nisu pokazali te mogućnosti. Prema tome, moramo još sačekati ako želimo vidjeti što sve može francuski stroj", zaključio je Konovalov.