Koji će brodovi prvi dobiti hipersonične rakete "Cirkon"?

Fregata projekta 22350 "Admiral Golovko" bit će prvi stalni nosač hiperzvučne rakete "Cirkon", priopćili su ruski mediji sredinom srpnja.

"Planirano je da prvi redovni nosač ['Cirkona'] bude fregata 'Admiral Golovko'", rekao je sugovornik agencije TASS.

Raketna fregata "Admiral Golovko". Igor Mihaljev/Sputnik Igor Mihaljev/Sputnik

"Admiral Golovko" treća je po redu i druga serijska fregata projekta 22350. Planirano je da se ovaj brod u proljeće 2022. otisne na more radi testiranja. Sjeverna flota u ovom trenutku posjeduje dvije takve fregate – "Admiral Gorškov" i "Admiral Kasatonov". Njihovo je glavno udarno oružje raketni sustav "Kalibar-NK". "Admiral Gorškov" sudjeluje u testiranju hiperzvučne protubrodske rakete "Cirkon".

Ranije je predsjednik Vladimir Putin izjavio da će u najskorije vrijeme biti postavljene na borbeno dežurstvo hiperzvučne rakete "Cirkon" koje postižu brzinu od 9 Ma i pogađaju ciljeve s udaljenodsti od preko 1000 kilometara.

Koliko će biti brodova?

Rusija planira napraviti 12 moderniziranih fregata projekta 22350M od kojih će svaka nositi po 48 krstarećih raketa "Kalibar", "Oniks" i "Cirkon". To su priopćili ruski mediji, pozivajući se na izvore u vojnoj industriji.

"Planirano je da glavni brod ove serije bude predan ratnoj mornarici 2027. godine", priopćio je izvor u krugovima vezanim za brodogradnju.

Prema vojnim planovima, na svakom brodu s deplasmanom od 7000 tona bit će postavljeni lanseri prilagođeni za tri tipa najmodernijih ruskih "pomorskih" raketa "Kalibar" i "Cirkon".

Prvo lansiranje hiperzvučne krstareće rakete "Cirkon" iz akvatorija Bijelog mora. Ministarstvo obrane RF/TASS Ministarstvo obrane RF/TASS

"Planirano je da se napravi ukupno 12 takvih fregata od kojih će 11 biti prodano naručiteljima u okviru novog državnog programa naoružavanja", rekao je sugovornik agencije.

Pored toga, kao proturaketni "kišobran" na brodovima služit će zenitni raketni sustav "Poliment-Redut" sa sto raketa, a također protupodmorničko i torpedno naoružanje.

Prvi brod projekta 22350 "Admiral Gorškov" već je u arsenalu Baltičke flote.

"To je dobar brod. Inženjeri sada trebaju predložiti načine njegove modernizacije. To se prije svega tiče kompleta projektila za koji je odlučeno da se poveća do 48 raketa, a također da se kasnije serije ovih brodova opreme jedinstvenim univerzalnim automatiziranim sustavom za kontrolu paljbe", rekao je za portal Russia Beyond Dmitrij Safonov, bivši vojni analitičar lista Izvestija.

Po njegovim riječima, sada brod ima samo 16 raketa u kompletu, a njegove dimenzije su gotovo upola manje od deklariranih pokazatelja modernizacije (sada brodovi projekta 22350 imaju deplasman od samo 4500 tona).

Koje će rakete imati ovi brodovi?

Odred brodova Sjeverne flote predvođen fregatom "Admiral Gorškov" stiže u Vladivostok. Jurij Smitjuk/TASS Jurij Smitjuk/TASS

"Kalibar" je "ruski Tomahawk". Jednostavnije rečeno, to su krstareće rakete morskog baziranja koje lete prema cilju putanjom nepredvidljivom za sustave proturaketne obrane prateći reljef terena. Danas rakete ovog tipa spadaju među najefikasnije i najubojitije vrste oružja u ratu protiv terorista.

Njihov domet je 2600 kilometara, a za 10-15 godina tehnologije će biti podignute na potpuno novi kvalitativni nivo, što će omogućiti da ovi visokoprecizni sustavi ("Kalibri" pogađaju cilj s točnošću/odstupanjem od 30 metara) dobiju bojeve glave čija je eksplozivna snaga blizu snage koju ima nuklearno oružje.

To će u suštini biti visokoprecizno oružje visokih manevarskih mogućnosti koje poslije eksplozije ne stvara radioaktivni oblak i ne zagađuje teren.

Rakete "Cirkon" prvi su sustav na svijetu koji leti prema cilju hiperzvučnom brzinom, tj. osam puta brže od zvuka (oko 2,5 km u sekundi), a deklarirani domet "Cirkona" iznosi oko 500 kilometara.

"Cirkon" je ujedno i protubrodski sustav. On je, za razliku od "Kalibra", namijenjen i za uništavanje neprijateljskih brodova.

Vrijedi spomenuti da nijedna zemlja na svijetu osim Rusije zasad u svom arsenalu nema hiperzvučne rakete, i da u ovom trenutku ne postoje učinkovite protumjere protiv ovog sustava.