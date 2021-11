8 razloga zbog kojih biste možda trebali dati otkaz i postati probni pilot

Mihail Beljajev probni je pilot i prvi čovjek koji je letio u ruskom lovačkom zrakoplovu MiG-35. Podrazumijeva se da je to opasna profesija, ali donosimo vam nekoliko razloga zbog kojih vrijedi odbaciti svakodnevno osmosatno sjedenje u uredu i vinuti se nebu pod oblake.

1. Ostvarujete dječački san

Mihail je čitavo djetinjstvo proveo na vojnom aerodromu. Od jutra do večeri gledao je kako polijeću i slijeću sovjetski lovci i bombarderi. Ta atmosfera s brujanjem lovačkih zrakoplova i mirisom izgorjelog kerozina toliko mu se urezala u svijest da je još kao dječak znao što želi u životu.

Tako je dospio do samog vrha pilotske karijere - postao je probni pilot korporacije "MiG", tj. čovjek koji prije svih ostalih leti na najnovijim ruskim zrakoplovima.

Aleksej Nikolajev

2. Stječete korisne moralne i etičke kvalitete

Probni pilot najistaknutiji je član ogromnog kolektiva od nekoliko tisuća ljudi. Među njima su stručnjaci za konstruiranje i crtanje shema, za proizvodnju i sklapanje zrakoplova, za pripremanje leta... Sve je to ogroman posao, a probni je pilot u njemu ključni čovjek. Zbog toga su najvažniji njegovo poštenje i njegov osjećaj odgovornosti pred cijelim kolektivom.

3. To je kao kad prvi provozate novi Porsche, Lamborghini ili Ferrari, ali ne na kotačima, nego na krilima, i neusporedivo brže

Probni zrakoplov MiG-35 nekoliko je puta skuplji od istog takvog modela serijske proizvodnje. Svaki put kada polijećete, na zemlji vas čekaju deseci ljudi, i svi oni analiziraju sve podatke o vašem letu. Svaki takav zrakoplov ima na desetke kilometara kablova, mnogo senzora, računala i drugih uređaja.

Svi podaci se skupljaju u jednu cjelinu i šalju na analizu, a poslije svake nove dorade vi praktički sjedate u novi zrakoplov.

Aleksej Nikolajev

4. Spavat ćete najmanje osam sati dnevno

"San i hrana su osnova letenja." To učite od kadetske škole. Ako probni pilot noću spava manje od osam sati, on se osjeća kao da je "raštiman" i nesposoban da na odgovarajući način obavi let.

5. Morat ćete letjeti diljem svijeta

Mihail Beljajev, primjerice, redovito sudjeluje u aero-mitinzima u Francuskoj (Le Bourget), Velikoj Britaniji (Farnborough), Njemačkoj (Berlin), Indiji (Bengaluru), Ujedinjenim Arapskim Emiratima (Dubai) i drugim zemljama.

Aleksej Nikolajev

6. Godinama ćete pilotirati novim zrakoplovima

Nakon izrade skice novi zrakoplov se u prosjeku pravi od pet do sedam godina. Zatim počinju prva testiranja u zraku, a zatim i u vojsci, i tek kada se ona uspješno okončaju zrakoplov se uvodi u eksploataciju. Sve to vrijeme ćete vi morati sjediti u pilotskoj kabini i praviti krugove i piruete iznad aerodroma.

7. Prvi ćete isprobati najnovije rakete i topove na novom zrakoplovu

"Sjećam se kako sam prvi put testirao topove kalibra 30 mm na lovačkom zrakoplovu. Ukratko, bočno od pilotske kabine s obje strane se nalaze dvije 'cijevi' sa 150 projektila. Brzina paljbe je 1500 projektila u minuti. Nekoliko sekundi se bočno s obje strane podiže vatreni zid, a kabina se trese jer top pravi vrlo velike trzaje. Za tih nekoliko sekundi ispališ svih 150 projektila".

8. Naučit ćete brzo donositi odluke

Aleksej Nikolajev

Letjeti u eksperimentalnom zrakoplovu je zadovoljstvo, ali i velika odgovornost. Gubitak jedinog modela oružja na svijetu, vrijednog nekoliko milijardi, predstavlja tragediju za čitav koncern, da i ne govorimo o pilotu.

"Na suvremenim zrakoplovima ima mnogo senzora, tako da nije isključena mogućnost lažne uzbune. Imate najviše od tri do pet sekundi da se snađete i donesete odluku, jer može biti kasno - zrakoplov može izgorjeti u potpunosti ili eksplodirati za 15-20 sekundi."