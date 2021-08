Rusija testira isključenje interneta iz globalne mreže. Što se događa?

Kakva je to vježba i što se zapravo testira?

Od 15. lipnja do 15. srpnja 2021. godine u Rusiji su ponovno izvedeni manevri u kojima je uvježbavan siguran rad Runeta (ruskog segmenta interneta), javio je list RBK pozivajući se na materijale radne grupe "Informativna sigurnost" pri autonomnoj nekomercijalnoj organizaciji "Digitalna ekonomija".

U testiranju su sudjelovali svi veći ruski telekom operateri (MTS, Tele2, Bilajn, Megafon, a također "Rostelekom", "Transtelekom" i "ER-Telekom Holding"). Prema riječima izvora koji su upoznati sa situacijom, provjeravano je može li Runet funkcionirati ukoliko bude napadnut i blokiran od strane drugih država. Jedan izvor priopćava da je "testirana mogućnost fizičkog isključenja ruskog dijela interneta".



Ovo nisu bili prvi manevri. Prije toga je otvorena vježba izvedena u prosincu 2019. godine u Moskvi, Rostovu, Vladimiru i još nekoliko gradova Rusije. Tada su operateri i državni organi proveravali u kojoj mjeri su osobni podaci mobilnih pretplatnika zaštićeni od opasnosti izvana, te je li moguće hakirati protok i SMS poruke i saznati korisnikovu geolokaciju, a također provjeriti zaštićenost komunikacijskih mreža i IT opreme velikih energetskih i financijskih kompanija od hakiranja.



"Vježba je pokazala da su u cjelini organi vlasti i telekom operateri spremni učinkovito reagirati na nove rizike i prijetnje i osigurati stabilno funkcioniranje interneta i telekomunikacijskih mreža na teritoriju Rusije", izjavio je tada Aleksej Sokolov, zamjenik ministra za digitalni razvoj, telekomunikacije i masovne medije.



Bilo je planirano da se testiranje izvede i 2020. godine, ali je ono odloženo zbog pandemije koronavirusa.

Zašto je potrebno isključiti Rusiju od globalnog inteneta?

U listopadu 2017. godine, poslije tri velika hakerska napada, koji su ugrozili Rusiju i niz drugih zemalja, ruski predsjednik Vladimir Putin je na sjednici Vijeća sigurnosti Ruske Federacije rekao da treba podići razinu sigurnosti Runeta.



"Upadi izvana u elektronske sustave u sferi obrane i državne uprave koja osigurava vitalnost infrastrukture i financija, kao i krađa elektronskih dokumenata, mogu imati krajnje teške posljedice. <...> Treba podići sigurnost i stabilnost rada infrastrukture ruskog segmenta interneta", izjavio je predsjednik Putin.



Godinu dana kasnije, u prosincu 2018. godine, grupa senatora u Vijeću Federacije (gornji dom ruskog parlamenta) i zastupnika Državne dume (donji dom) podnijela je nacrt zakona o autonomnom funkcioniranju Runeta koji je zatim spominjan kao "zakon o zaštiti Runeta" i "zakon o izolaciji Runeta". U kratkom objašnjenju uz ovaj dokument javljeno je da je nacrt zakona pripremljen s obzirom na optužbe Rusije za hakerske napade i na "Strategiju nacionalne kibernetičke sigurnosti SAD-a" koja je u Americi usvojena u rujnu 2018. godine i u kojoj je ta zemlja, po mišljenju senatora, proklamirala princip "očuvanja mira primjenom sile".



Suština zakona se sastoji u stvaranju vlastite infrastrukture, koja će omogućiti ruskom segmentu interneta da nastavi funkcioniranje čak i ukoliko Rusija bude otkačena s globalnih servera.



Osim toga, prema ovom zakonu će "Roskomnadzor" (ruska Federalna služba za nadzor u sferi komunikacija, informacijskih tehnologija i sredstava javnog informiranja) i operateri kontrolirati protok podataka koje razmijenjuju ruski korisnici i u slučaju potrebe ih neće proslijeđivati u inozemstvo i isključit će taj protok ukoliko netko pokuša ući na stranice koje sadrže zabranjene sadržaje.



Jedna od točaka zakona predviđa godišnju vježbu koju izvode nadležni organi vlasti i telekom operateri.

Prije nego što je potpisan, nacrt ovog zakona je u više navrata kritiziran. Prvenstveno su ga kritizirali operateri i velike IT kompanije. Po mišljenju njihovih predstavnika, ispunjavanje zahtjeva propisanih zakonom može prouzrokovati prekide u funkcioniranju komunikacija i interneta. Kritizirala ga je i međunarodna organizacija "Reporteri bez granica". Njeni predstavnici su izjavljivali da će zakon omogućiti blokadu protoka bilo kojih digitalnih podataka po želji ruskih vlasti.



Nacrt zakona su kritizirali čak i vladini stručnjaci, jer po njihovom mišljenju prijetnje koje su opisane u dokumentu ne predstavljaju stvarnu opasnost. Pa ipak, već u svibnju 2019. godine Vladimir Putin je potpisao usvojeni zakon i on je stupio na snagu 1. studenog iste godine.



"Većina servera se nalazi u inozemstvu <...> i ako se teorijski pretpostavi da će ti serveri biti isključivani ili da će neko utjecati na njihov rad, onda mi u svakom, pa i u takvom slučaju moramo osigurati pouzdano funkcioniranje Runeta, tj. ruskog segmenta interneta. Eto na što je zapravo usmjeren taj zakon. Samo na to. Nisu tu planirana nikakva organičenja", odgovorio je u lipnju 2019. godine Vladimir Putin kritičarima ovog zakona.

Kako će funkcionirati "suvereni Runet"?

Svi operateri postavljaju specijalnu opremu koja će osigurati neprekinuti protok podataka u Rusiji ukoliko bude potrebno da se Ruska Federacija isključi s globalnog interneta.



"Roskomnadzor" pravi centar za monitoring i upravljanje u kome će kontrolirati kvalitetu rada te opreme i pratiti mogućnost pojave prijetnji izvana.



Ako Rusiju pokušaju isključiti sa servera i narušiti običnim građanima rad mobilne mreže ili pristup internetu, ako krenu hakerski napadi na kritično važne objekte IT infrastrukture, "Roskomnadzor" će preuzeti upravljanje unutarnjim protokom podataka.



Protok će se kontrolirati pomoću specijalnih "točaka za razmjenu protoka", objašnjeno je na stranici Državne dume. To su fizičke prostorije s mrežnim prekidačima gdje će se spajati mreže velikih kompanija, pružatelja internet usluga, pružatelja usluga za mrežne stranice i sl. i tamo će se vršiti razmjena unutarnjeg protoka.

Osim toga, "Roskomnadzor" će moći samostalno blokirati stranice zabranjene u Rusiji, bez obraćanja operaterima i pružateljima usluga (danas oni obavljaju taj posao na zahtjev "Roskomnadzora"). Na stranici Državne dume je naglašeno da zakon nije donešen radi blokiranja društvenih mreža i servisa poput Twittera, YouTubea i Facebooka, ali se ne objašnjava kako je moguće sačuvati funkcioniranje poznatih stranica u slučajnu isključenja iz globalnog interneta.



Štoviše, "Roskomnadzor" je u ožujku 2021. godine već usporio rad Twittera zbog toga što ova društvena mreža nije udaljila zabranjene sadržaje. Prema podacima lista RBK, "Roskomnadzor" je to napravio pomoću iste one opreme koja je postavljena s ciljem da se ispuni zakon o "suverenom Runetu". U svibnju 2021. godine su spomenuta ograničenja Twittera djelomično ukinuta.



Rusija je tehnološki već spremna za isključenje iz globalne mreže, izjavio je u veljači 2021. godine zamjenik predsjednika Vijeća sigurnosti Ruske Federacije, Dmitrij Medvedev. S druge strane, prema riječima mobilnih operatera, u ožujku 2021. godine je oprema već počela praviti sustavne greške tako da se mora privremeno isključivati kako bi se stanje normaliziralo. Osim toga, Ministarstvo za digitalni razvoj, komunikacije i masovne medije periodično postavlja nove i nove zahtjeve vezane za modernizaciju opreme, što također može doprinijeti lošijoj kvaliteti veze, izjavili su predstavnici MTS-a.



Ti zahtjevi se moraju ispunjavati, jer čim operater prvi put to ne učini morat će platiti kaznu od milijun rubalja (13 600 dolara), a ako se to ponovi kazna je tri milijuna (40 000 dolara).

Drugim riječima, internet u Rusiji će biti zatvoren isto kao u Kini?

Neće, ali čak ni to nije dobra vijest.



Glavna razlika između ruskog "suverenog Runeta" i kineskog vatrozida sastoji se u arhitekturi, objasnio je izvršni direktor nevladine organziacije "Društvo za zaštitu interneta" Mihail Klimarev u članku objavljenom na portalu znak.com.



U Rusiji se sustavi za filtraciju i upravljanje protokom postavljaju u prostorijama telekom operatera, a u Kini na državnoj granici. U Kini ne radi Facebook, kao ni druge popularne društvene mreže, ali ako se Kinezima sustav za filtriranje protoka pokvari, internet će ipak funkcionirati. Rusija će se u tom slučaju suočiti s neočekivanim otkazivanjem sustava širom zemlje.



"Isključenje Googlea će ugasiti 30 % svih ruskih stranica. Ekonomiji će biti zadan udarac, ali ne tamo gdje očekujemo. U takvoj situaciji svašta se može ugasiti. Hoće li to biti medicinski sustav ili sustav upravljanja plinovodima – to se sada ne može predvidjeti", pretpostavlja Klimarev.



Isto mišljenje je iznosio zamjenik predsjedavajućeg u Vijeći sigurnosti Ruske Federacije, Dmitrij Medvedev. Ako Runet bude autonoman, to će stvoriti velike probleme, rekao je u veljači 2021. godine.



"Bit će potrebno određeno vrijeme da ponovno uspostavimo njegovo funkcioniranje. Ali izvjesno je da se autonomnost funkcioniranja ruskog segmenta interneta može regenerirati ili stvoriti", rekao je Medvedev i naglasio da to "nije jednostavno, puno bolje će biti ako se to ne bude moralo raditi".