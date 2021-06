Verzija za izvoz: Rusija pravi novi lovački avion pete generacije na bazi modela Su-57

UAC/Global Look Press

Bit će to laki supermanevarski lovac s jednim motorom. Takvi su avioni popularni u inozemstvu i idealni su za masovnu proizvodnju.

Početkom lipnja korporacija "Suhoj" najavila je početak rada na jednomotornom taktičkom lovcu pete generacije. Takvi su avioni sada rasprostranjeni u inozemstvu, a ovaj će model biti verzija Su-57 za izvoz.

Što će novi avion naslijediti od klasičnog Su-57?

U konstrukciji će u velikoj mjeri biti korištena tehnička rješenja koja su već razrađena na lovcima pete generacije Su-57. To podrazumijeva i površinu koja apsorbira radarske signale, i avioniku, i sustave naoružanja.

"Novi izvozni lovac pete generacije dobit će drugačiji motor u odnosu na Su-57. To će biti motor AL-31FN manje snage (u usporedbi sa Su-57)", rekao je vojni analitičar lista Voennoe obozrenie Vladimir Stavrejev.

Su-57 Rulexip (CC BY-SA 3.0) Rulexip (CC BY-SA 3.0)

Planirano je da uzletna masa ne bude veća od 18 tona. To znači da će novi lovac biti 7 tona lakši od ruskog Su-57, dodao je on.

"Odnos mase i potiska motora treba imati vrijednost 1. To ujedno smanjuje i uočljivost na radarima, kao što je slučaj s prethodnim modelom", istaknuo je stručnjak.

On je naglasio da će maksimalna brzina novog supermanevarskog aviona s jednim motorom biti veća od 2 sekunde.

Prednosti i nedostaci

Prednost sheme s jednim motorom u njegovoj je cijeni. Takvi avioni su znatno jeftiniji od teških lovaca linije "Su" koje posjeduje ruska vojska.

Više od polovice cijene borbenog aviona čine motor i sustav za dovod goriva. Mnoge zemlje žele imati jeftinu tehniku u svom ratnom zrakoplovstvu, tako da su jednomotorni lovci najprikladnija varijanta, jer si ne može svaka zemlja priuštiti F-35 za 100 milijuna dolara, pa čak ni nešto jednostavnije za 50 milijuna.

Po borbenim karakteristikama jednomotorni avioni nisu ništa lošiji od teških verzija, bar kada je riječ o opremi koju nose, radarskim sustavima i manevarskim mogućnostima. Razlika u borbenoj moći uslijed manje mase nije veća od 20%.

Drugi problem je otpornost. Avioni s dva motora imaju mogućnost da stignu do aerodroma čak i ako se jedan motor pokvari.

"Amerikanci se ne boje letjeti na F-35 jer su uvjereni da je on ’nevidljiv’. Opasnost po F-35 postoji samo u onim zemljama čiji ga PZO sustavi mogu detektirati. A to je samo nekoliko država: Rusija ima sustave PZO S-400, i imaju ih zemlje kojima smo ih isporučili, a to su Kina, Indija i Turska", ističe ruski stručnjak.

Po mišljenju profesora Akademije vojnih znanosti, u realnoj borbenoj situaciji jednomotorni avioni praktičniji su od dvomotornih.

"U intenzivnim borbenim djelovanjima, kada djeluju moćan sustav PZO i neprijateljska avijacija, lovac izvodi pet, najviše deset borbenih letova. Poslije toga ide na servisiranje zbog oštećenja, ako u međuvremenu nije oboren. Gubitak skupocjenog teškog aviona s dva motora previše je skup", ističe analitičar.

Po njegovom mišljenju, svaka sila treba imati tehnologije za pravljenje jeftijnijih jednomotornih aviona koji se u slučaju rata brzo mogu pustiti u serijsku proizvodnju.