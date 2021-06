Tu-114: Sudbina prvog najvećeg sovjetskog zrakoplova

Tu-114 je zrakoplov za letove na dugim relacijama namijenjen za prijevoz putnika i opremljen turboelisnim motorima.

Projektiran je sredinom 1950-ih na bazi bombardera Tu-95, a proizvodio se četiri godine. Za to vrijeme je napravljen 31 primjerak.

Povijest zrakoplova Tu-114

Tu-114, sovjetski putnički zrakoplov na turboelisni pogon fotografiran na pisti u Buržeu. Ovaj zrakoplov, čiji je konstruktor Andrej Tupoljev, mogao je primiti od 170 do 225 putnika, a njegove aerodinamičke osobine omogućavale su mu brzinu od 800-850 km/h i visinu od 10 000-12 000 metara. Keystone-France/Gamma-Keystone/Getty Images Keystone-France/Gamma-Keystone/Getty Images

Konstruktori su shvatili da budućnost pripada mlaznim motorima i mlaznom zrakoplovstvu. I osim toga, rukovodstvo države je početkom 1950-ih odlučilo napraviti brzi putnički zrakoplov na turboelisni pogon. Konstruktorski biro "Tupoljev" pristupio je konstruiranju novog zrakoplova početkom 1955. godine, poslije odgovarajuće odluke državnog vrha.



Rad na ovom projektu se odvijao dosta brzo, tako da je novi zrakoplov bio gotov nakon godinu i pol dana, a prvi let je izveden u kasnu jesen 1957. godine.



Tu-114 nije imao pandana u svijetu po broju putnika, koje je mogao primiti, tako da je do početka 1970-ih to bio najveći putnički zrakoplov na svijetu. Krila su mu postavljena dosta nisko tako da su ga konstruktori opremili visokim kotačima, što nije bio slučaj kod zrakoplova ove klase. To je donijelo i određene nedostatke ovom modelu zrakoplova.

Karakteristike zrakoplova Tu-114

Stjuardesa i putnici u zrakoplovu Tu-114 koji je u to vrijeme bio najveći na svijetu, 1959. Sovfoto/Universal Images Group/Getty Images Sovfoto/Universal Images Group/Getty Images

Tu-114 je niskokrilni zrakoplov sa strijelastim krilima na kojima su četiri turboelisna motora. Svaki motor je imao po dvije elise koje su se okretale u suprotnom smjeru. Prilikom uzlijetanja ova četiri motora ostvarivala su 60 000 KS, ali je zrakoplov i unatoč tome bio prilično štedljiv – trošio je oko 5,6 tona goriva tokom prvog sata letenja.



Što se tiče trupa, on na Tu-114 ima dvije palube koje su povezane stepenicama. Na gornjoj palubi je putnička kabina sa sjedištima, a na donjoj su dva teretna bunkera i kuhinja. Donja paluba također ima salu za odmor posade.



Putnički dio je imao tri zasebne prostorije različite klase s različitim brojem mjesta. Prvi dio je imao 41 sjedište, a drugi 48, dok je treći imao 48 spavaćih mjesta. Između druge i treće prostorije bio je bife. zrakoplov je imao i dva toaleta (muški i ženski).

Nedostaci

Sovjetski putnički zrakoplov Tu-114. Lav Polikašin/Sputnik Lav Polikašin/Sputnik

"Ovaj zrakoplov je imao nekoliko nedostataka vezanih za turboelisne motore. Prvo, elise i motori su jako vibrirali i pravili veliku buku, što je bilo prilično neprijatno tokom leta. Drugo, sustav goriva nije bio dovoljno dobar i to je vjerojatno najveći problem ovih zrakoplova", rekao je glavni urednik lista "Nezavisimoe voennoe obozrenie", Dmitrij Litovkin.



Kako je istaknuo, eksploatacija je pokazala da su spremnici s gorivom u krilima suviše krhki i oštećuju se tokom leta. "To je moglo izazvati eksploziju motora i tragediju", dodao je.



"Zrakoplov je imao visok stajni trap i bio je težak za servisiranje jer su bile potrebne prilično visoke stepenice, koje u ono vrijeme nije koristio nijedan drugi zrakoplov.



Tu-114 je također bio vrlo zahtijevan u usporedbi sa zrakoplovima koji imaju turbomotore. Troškovi eksploatacije su bili veći nego kod novih modela koji su se pojavili na tržištu, tako da je bilo isplativije kupiti novi zrakoplov s turbomotorom umjesto skupe i rizične eksploatacije Tu-114.

Rekordi zrakoplova Tu-114

Zrakoplovna proslava na aerodromu Domodjedovo, povodom 50. godišnjice Velikog oktobra. Putnički zrakoplov Tu-114. Lav Polikašin/Sputnik Lav Polikašin/Sputnik

Pomoću ovog modela su postignuta 32 svjetska rekorda. Evo nekoliko najvažnijih:

Bio je to najveći turboelisni zrakoplov u ono vrijeme koji je mogao prevoziti putnike.

Bio je to ujedno i najbrži putnički zrakoplov u svijetu s takvom vrstom motora;

U svoje vrijeme imao je najmoćnije motore na svijetu.

Danas u svijetu više nema zrakoplova Tu-114 koji mogu letjeti. Postoje samo tri modela ove serije, koji ne lete nego se koriste kao muzejski eksponati.

U godinama eksploatacije ovog modela samo dva zrakoplova su silom prilika izbačena iz upotrebe. Do prve nesreće došlo je tokom leta. Zrakoplov je zakačio kotačem sniježno parapet poslije čega je udario nosom u pistu. U ovoj nesreći je poginulo preko 20 ljudi, ali je nekoliko njih ipak preživjelo. Druga nesreća se dogodila zbog greške mehaničara uslijed koje se prednji kotač uvukao i zrakoplov je ozbiljno oštećen.