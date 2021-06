Objavljena snimka simuliranog napada ruskog bombardera Su-34 na aerodrom

Russia Beyond Hrvatska

Cilj je detektirao izviđački avion Su-24MR i njegove koordinate poslao zapovjednom punktu. Za njim su u zrak uzletjeli frontovski bombarderi Su-34. Oni su nenavođenim raketama S-13 uništili aerodrom.

Poljske piste su jednostavan cilj: one su velike, dobro uočljive i nalaze se na jednom mjestu. Istina, aerodromi su zaštićeni sredstvima PZO, a njih je zavarati tehnička stvar (Su-34 i njegovi piloti to umiju). Bombarder je u stanju vršiti napade na najrazličitije objekte: od brodova na moru do tenkovskih grupa i pojedinačnih džipova s teroristima. Na vanjskim nosačima avion može nosoti preko 10 tona bombi i raketa.