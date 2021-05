Ruska vojska uskoro dobija novi kontingent udarnih helikoptera Mi-28NM "Noćni lovac"

Letjelica je modernizirana po najsuvremenijim standardima ruske zrakoplovne industrije, gdje su za bazu korištena ratna iskustva iz Sirije. Najveća unaprijeđenja su napravljena na planu povećane zone detekcije ciljeva (u km), kao i mogućnosti upotrebe nove generacije dalekometnog raketnog naoružanja.



Do kraja ove godine jedinicama ruskog ratnog zrakoplovstva će biti isporučen još jedan kontingent novih udarnih helikoptera Mi-28NM "Noćni lovac", - prenosi internet portal Rossijskaja gazeta.



"Krajem prošle godine u okviru potpisanog ugovora Ministarstvu obrane Ruske Federacije je isporučen prvi par novih udarnih helikoptera Mi-28NM. I u ovoj godini se očekuje nastavak isporuke moderniziranog "Noćnog lovca" jedinicama ruskog ratnog zrakoplovstva. U planu je da se 4-6 ovih helikoptera isporuči do kraja ove godine", – rekao je za RIA Novosti neimenovani izvor iz ruskog vojno-industrijskog obrambenog kompleksa. On je dodao da se dinamika isporuke ovih helikoptera odvija po ranije utvrđenim planovima.



U odnosu na bazičnu verziju "Noćnog lovca" Mi-28N, kod nove letjelice je za duplo povećana zona otkrivanja ciljeva i njene manevarske sposobnosti, integriran je snažniji motor i dodano visokoprecizno naoružanje povećanog dometa i probojnosti. Jedan od noviteta je i varijanta rakete klase zrak-zemlja "Krizantema" koja s visokim stupnjem preciznosti može na udaljenostima 6000+ metara uništiti točkasti cilj. Njena bojeva glava može probiti skoro 1,2 metra homogenog oklopa. Također, tu se nalazi i raketa "Hermes-A" efektivnog dometa 25 km. Raketa se može korisiti u dnevno-noćnim uvjetima bez obzira na meteorološku situaciju. Njena osnovna namjena je da kirurški precizno uništi širok spektar kopnenih ciljeva koji se nalaze na većim udaljenostima. Zbog svoje snažne bojeve glave, raketa se može učinkovito upotrijebiti protiv armirano-betonskih objekata koje neprijatelj koristi za prikrivanje, kao i njegove oklopne borbene tehnike. Pretpostavka je da će raketa posjedovati nadzvučnu krstareću brzinu i da će imati probojnost na razini rakete "Ataka" ili "Krizantema".



Ruska vojska planira do kraja 2027 godine nabaviti 98 moderniziranih udarnih helikoptera Mi-28NM.