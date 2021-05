Raketna krstarica "Moskva" po prvi put u novijoj povijesti lansirala raketu "Vulkan" (VIDEO)

Russia Beyond Hrvatska

U njenom naoružanju se nalazi 16 lansirnih jedinica u kojima se nalazi isti broj nadzvučnij raketa P-1000 "Vulkan", koje imaju efektivni domet i do 1000 km. Radi se o pravom "monstrumu" od rakete dugačkom skoro 12 metara i teškom 8000 kilograma. Njena krstareća brzina na razini mora dostiže 2 Macha, a cilj uništava probojno-rušećom bojevom glavom koja je napunjena s gotovo pola tone visokobrizantnog eksploziva ili nuklearnom bojevom glavom snage 350 kt.

Gardijska raketna krstarica "Moskva" je po prvi put u akvatoriju Crnog mora ispitala nadzvučnu protubrodsku raketu P-1000 "Vulkan". Raketa je pogodila uvjetni cilj (imitacija neprijateljskog broda) na udaljenosti od 30 km, javljeno je novinarima iz informativne službe Crnomorske flote, prenosi internet portal RIA Novosti.



"Gardijska raketna krstarica "Moskva" koja se nalazi u sastavu Crnomorske flote je po prvi put u novijoj povijesti u akvatoriju Crnog mora realizirala bojevo gađanje s glavnim raketnim udarnim sustavom koji se nalazi u sastavu broda "Bazalt", točnije s raketom "Vulkan". Raketa je pogodila uvjetni cilj koji je imitirao neprijateljski površinski brod (nalazio se na crnomorskom vojnom poligonu za vatrenu obuku) na udaljenosti od 30 km" – navodi se u informativnoj službi.

Oni su dodali da je u sklopu mjera sigurnosti vojni poligon na kojem se izvodila vatrena obuka kao i njegovo šire područje, blokiran za brodove civilne namjene od strane ruske ratne mornarice. U akciji blokade je sudjelovalo oko 20 ratnih i pomoćnih brodova ruske Crnomorske flote.



Kako je rekao zapovjednik Crnomorske flote, viceadmiral Igor Osipov realizirano bojevo gađanje je potvrdilo punu borbenu spremnost broda za izvođenje različitih zadataka. "Glavni brod flote i njegova posada se nalaze u stanju pripravnosti i spreman je za izvršavanje postavljenih zadataka", - rekao je ruski pomorski časnik.



Video-služba Crnomorske flote je također objavila i snimku na kojoj je iz raznih kuteva zabilježeno lansiranje krstareće rakete P-1000 "Vulkan", Na njoj se vidi kako pomoću dva "booster" motora na čvrsto gorivo masivna raketa napušta lanser koji se nalazi na palubi broda. Zabilježen je i trenutak otpadanja "booster" motora od rakete koji padaju u more. U nastavku se aktivira glavni turbomlazni motor rakete koji ubrzava projektil do krstareće brzine lete (oko 2 Macha) i omogućava joj da dostigne daljinu i do čak 1000 km.



Osim helikoptera snimatelji su koristili i raketnu fregatu klase 11356 Crnomorske flote "Admiral Makarov" (evidencijski broj 499) koja se nalazi u pratnji gardijske raketne krstarice "Moskva" . Ova fregata u svom naoružanju posjeduje krstareće rakete "Kalibr".



Gardijska raketna krstarica "Moskva" koje pripada klasi 1164 "Atlant", predstavlja borbeno najsposobniji ratni brod koji se nalazi u sastavu Crnomorske flote i generalno pripada grupi površinskih ratnih plovila s najvećom udarnom moći u čitavoj ruskoj mornarici. Njegova baza se nalazi na poluotoku Krim – pomorska baza Sevastopolj.



Zbog svog vrlo snažnog raketnog naoružanja klase more-more, ova krstarica se još naziva i "ubojiom nosača zrakoplova".