Business Insider nabrojao prednosti Ratne mornarice RF u odnosu na NATO

Američki portal Business Insider posvetio je članak moderniziranoj Ratnoj mornarici Rusije. Autor priloga ističe da je poslije krize 1990-ih našoj zemlji djelomično pošlo za rukom preporoditi moćnu flotu naslijeđenu od Sovjetskog Saveza. Nova flota je manja od stare, ali je modernizirana. Ona sada, prema podacima koje iznosi Business Insider, broji oko 360 plovila svih vrsta. Na smjenu velikim raketnim krstaricama i razaračima došli su manji bojni brodovi poput korveta i fregata.

"Oni uglavnom prave podmornice i manje brodove", rekao je za Business Insider Mark Cancian, stariji savjetnik Centra za strateška i međunarodna istraživanja i bivši pukovnik mornaričkog pješaštva. "To su prije svega snage obalne obrane, premda one mogu transportirati trupe i u inozemstvo." Korvete klase "Karakurt" i "Stereguščij" pružaju podršku većim fregatama s navođenim raketama, kao što su "Admiral Gorškov" i "Admiral Grigorovič". Mnogi su od tih brodova po gabaritima manji od sličnih u NATO-u, ali su ipak u prednosti jer imaju nove tehnologije i novo naoružanje, naročito krstareću raketu "Kalibar". Ta se raketa može usporediti s američkim "Tomahawkom". Ima bojevu glavu tešku 450 kilograma i domet od 1500 do 2500 kilometara. "Kalibar" je u više navrata dokazao svoju učinkovitost kada je lansiran s brodova i podmornica, naročito na kopnene ciljeve u Siriji. On se može koristiti i protiv morskih ciljeva.

U funkciji su i brodovi više klase, koji su naslijeđeni od SSSR-a. Oni čitav svijet podsjećaju da je Rusija i dalje velika vojno-pomorska sila.

Pa ipak, najveća moć Ratne mornarice Rusije, kao i njezine sovjetske prethodnice, skrivena je pod vodom. Sada podvodna flota broji preko 60 podmornica, od toga 12 nuklearnih podmornica s balističkim raketama i devet nuklearnih podmornica s krstarećim raketama. Rusija se nije opredijelila za izgradnju malih podmornica iako su one znatno jeftinije, prije svega s obzirom na značaj koji nuklearno naoružanje ima u ruskoj obrambenoj doktrini.

Podvodna flota će u budućnosti biti zasnovana na podmornicama tipa "Borej" i "Jasen", koje postepeno zamjenjuju prethodne modele. Napravljene su nakon Hladnog rata i smatra se da su to najbolje podmornice koje je Rusija ikada imala. Ni po čemu ne zaostaju za podmornicama istog ranga koje posjeduje NATO.

Podmornice tipa "Borej" imaju po šest torpednih aparata i po 16 novih balističkih raketa RSM-56 "Bulava". Svaka raketa ima 6-10 nuklearnih bojevih glava i domet oko 9000 kilometara. Podmornice klase "Jasen" imaju po 10 torpednih aparata i osam vertikalnih lansera iz kojih se mogu lansirati krstareće rakete "Kalibar" ili protubrodske rakete P-800 "Oniks".

Ove podmornice su dokazale da se dugo mogu skrivati od radara NATO-a. U ovom trenutku Ratna mornarica Rusije oprema svoja plovila raketama "Kalibar" i planira ih u perspektivi naoružati hiperzvučnim raketama "Cirkon".