Rusija među vodećim zemljama u proizvodnji "zelenog" vodika

Prema projektu Koncepcije razvoja vodikove energije do 2024. godine, Rusija planira do 2050. godine na izvozu vodika zaraditi od 23,6 do 100,2 milijarde dolara godišnje. U perspektivi Rusija želi isporučiti na svjetsko tržište od 7,9 do 33,3 milijuna tona ekološki čistih oblika vodika.