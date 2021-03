"Gazprom" do 2025. godine planira više nego udvostručiti isporuke ukapljenog prirodnog plina

Russia Beyond Hrvatska

"Gazprom" je 2020. godine na tržište isporučio preko 7 milijuna tona ukapljenog prirodnog plina, a već do 2025. godine planira te količine više nego udvostručiti. To je priopćio Pavel Sedov, načelnik uprave za izvoz ukapljenog prirodnog plina kompanije "Gazprom eksport" i direktor za ukapljeni prirodni plin holdinga "GAZPROM Germania GmbH".

"Mi smo zasad dosta skromna kompanija kada se radi o ukapljenom prirodnom plinu, ali sa sve većim portfeljem. Prošle smo godine na tržište isporučili 7 milijuna tona ukapljenog prirodnog plina i planiramo te količine više nego udvostručiti do 2025. godine", rekao je Sedov.

On je prije svega istaknuo da će rast isporuka biti postignut putem razvoja projekta tvornice u Ust-Lugi. Sedov je također dodao da "Gazprom" razmatra mogućnost sudjelovanja u nizu manjih projekata za proizvodnju ukapljenog prirodnog plina, "koji će igrati ulogu u pokrivanju regionalne potražnje". "Nažalost, 2020. godine su uslijed više sile mnogi ovakvi projekti stopirani i to će biti važan faktor prilikom procjene dinamike ponude u budućnosti", rekao je on.

Sedov je skrenuo pažnju na to da "Gazprom" u kontekstu razvoja tržišta ukapljenog prirodnog plina također planira pratiti ekološke standarde, između ostalog, kada se radi o dekarbonizaciji ekonomije i smanjenju emisije CO 2 . Holding tako planira u najskorije vrijeme u Europu isporučiti prvu isporuku ukapljenog prirodnog plina koji je u potpunosti oslobođen ugljika.

"Kada se radi o ukapljenom prirodnom plinu, zasad se širom svijeta ne isporučuje mnogo karbonski neutralnih količina. I na tom polju mi također činimo svoje prve korake", dodao je on. "Nadam se da ćemo u najskorije vrijeme isporučiti svoju prvu isporuku potpuno karbonski neutralnog ukapljenog prirodnog plina u Europu, što ćemo moći promatrati kao određeni uspjeh."

Sedov je također priopćio da "Gazprom" razmatra mogućnost da u sastav svog plinskog portfelja uvrsti vodik, koji bi u najskorijoj budućnosti kompanija mogla isporučivati na europski kontinent.