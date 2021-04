Ruska vojska ispitala hiperzvučnu raketu-presretača koja dostiže 20 000 km/h (VIDEO)

Ruska vojska izvela je uspješno lansiranje nove rakete-presretača. Kompletan proces lansiranja je realiziran na specijaliziranom vojnom poligonu Sari-Šagan u Kazahstanu – prenosi informativna služba ruskog Ministarstva obrane.



Kako je rekao zapovjednik snaga PRO u okviru ruske vojske, general-bojnik, Sergej Grabčuk nova raketa-presretač je poslije serije testiranja potvrdila svoje tvorničke letno-tehničke karakteristike, gdje su "raketaši" uspješno riješili sve postavljene zadatke porazivši tom prilikom uvjetne ciljeve s visokom preciznosti.



Sustav proturaketne obrane je integralni dio ruskog ratnog zrakoplovstva i namijenjen je za obranu teritorija Ruske Federacije od udara sredstvima zračnog napada.

Posljednja provjera nove rakete-presretača je na istom vojnom poligonu realizirana u studenom prošle godine. Treba se podsjetiti da su test-lansiranja perspektivne rakete-presretača izvedena u listopadu 2020.godine, zatim lipnju i srpnju 2019.godine, pa veljači, srpnju, kolovozu i prosincu 2018.godine i prvo u studenom 2017. godine.



Pretpostavka je da će se uvođenjem nove rakete u sustav proturaketne obrane značajno pojačati njen "kišobran" iznad Moskve i središnjih dijelova Ruske Federacije, gdje je koncentrirana industrija. Po svemu sudeći radi se o projektilu koji nosi oznaku 53T6M, koji će zamijeniti stare rakete bazirane u silosima, a koje u ovom trenutku se nalaze u sklopu PRO sistema A-135¹. Službeno, ove informacije nisu još potvrđene, ali se mogu čuti iz dobro obaviještenih izvora.



Konusna raketa-presretač 53T6M predstavlja duboku modernizaciju koja je nastala na osnovu raketa 53T6 "Gazela". Osnovna verzija ove rakete koja se nalazi u operativnom borbenom dežurstvu sustava A-135 "Amur". Ova raketa može presresti i uništiti balističke objekte na udaljenostima do 100 km, dok je zona uništenja cilja po visini do 30 km. Međutim, realni pokazatelji koji su dobijeni na kompleksnim tehničkim testiranjima ove rakete, dokazali su da raketa 53T6 posjeduje znatno bolje sposobnosti od onih koje su prikazani u tehničkoj dokumentaciji prilikom njihovog atesta. Generalni konstruktor ovog kompleksa, ruski elektroinženjer i stručnjak za radarsku elektorniku, general A.G. Basistov, izjavio je da raketa 53T6 u odnosu na tvorničke podatke ima znatno veći potencijal.



Što se tiče njene modernizirane verzije 53T6M, pretpostavlja se da će nova raketa moći presresti balističke objekte na udaljenostima od 150km + i visinama 50-100km. Njena projektirvana brzina će biti u hiperzvučnom opsegu i kretat će se od 4000-5500 m/s. Što se tiče bojeve glave najvjerojatnije će se raditi o nuklearnom punjenju ekvivalenta 10 kt.



¹ Za neposrednu obranu grada Moskve od nuklearnog udara, zadužen je proturaketni kompleks A-135 "Amur", koji je konstruiran još 70-ih godina prošlog stoljeća. U njegov sastav ulazi radarska postaja velikog dometa "Don-2N" koji se nalazi u Sofrinu, zapovijednog punkta u Puškinu i nekoliko diviziona koji su raspoređeni na najvažnijim raketnim koridoroma odakle može doći do nuklearnog napada. Ovi divizioni su naoružani specijalnim raketama "presretačima" kratkog dometa 53T6 (NATO kodifikacija "Gazelle"). Ova raketa prema tehničkoj specifikaciji može presresti i uništiti balističke objekte na udaljenostima do 100 km, dok je zona uništenja cilja po visini oko 30 km*.