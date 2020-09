Dvije po cijeni jedne: Kako je Elon Musk htio kupiti ruske rakete za SpaceX

Russia Beyond Hrvatska

(NASA/Joel Kowsky) NASA via globallookpress.com

U biografiji američkog poduzetnika i osvajača svemira Elona Muska događali su se neobični preokreti. Jedan od njih je putovanje u Moskvu s ciljem nabave nekoliko ruskih raketa. Da to putovanje nije završilo kako je završilo, letova u Moskvu i svemir možda uopće ne bi ni bilo.

Musk je planirao Rusiju napustiti s tri rakete. Međutim, dogovor nije uspio. Redovan član ruske Akademije kozmonautike i nekadašnji predstavnik kompanije "Kosmotrans" Vladimir Mihajlov, koji je sudjelovao u pregovorima, sjeća se da su pregovori trajali oko sat i pol.

Prodavač je tražio osam milijuna dolara po raketi, dok je Musk htio isti iznos platiti za dvije. Nitko nije popustio.

"U principu se to ne može prodati. Što je to raketni sustav? To je pozicioni rajon s ogromnim podzemnim objektima u kojima se nalazi raketa. Ona se ubacuje u tvornici i više se nikad ne vadi", kaže Mihajlov.

Pregovori nisu uspjeli. Međutim, zbunjenost s kojom je Musk napustio Moskvu brzo je smijenio niz ambicioznih ideja. Ako je već ne možemo kupiti, zašto je ne bismo sami napravili?