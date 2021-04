Su-57 protiv F-35: Koji je bolji?

Obje ove borbene letjelice su kreirane da nadmaše suvremene zrakoplovne sustave koje posjeduje potencijalni neprijatelj i pobijede u zračnoj bitci. U prvom djelu teksta ćemo opisati kakve sve potencijale posjeduje ruski lovac pete generacije, Su-57.

Su-57 MOD Russia/Global Look Press MOD Russia/Global Look Press

Ovaj zrakoplov može dostići nadzvučnu brzinu u bezforsažnom režimu rada svojih motora i održavati je tokom leta (nadzvučna krstareća brzina).



"On će letjeti krstarećom brzinom od 1.6 Macha, dok će maksimalne vrijednosti brzine dostizati 2 600 km/h. Nova generacije motora će značajno smanjiti refleksiju ove letjelice, čemu će doprinijeti i primjena novih kompozitnih materijala u njenoj izradi" – rekao je za internet portal Russia Beyond vojni stručnjak, Vadim Kozjulin s Akademije vojnih znanosti.



Kompanija Suhoj je završila razvoj zrakoplovskog radara, a također je otklonila i tehničke probleme koji su vezani za dizajn zrakoplovne konstrukcije, a koja je, prema riječima stručnjaka, najsuvremenija među svim postojećim zrakoplovima pete generacije.



Najsuvremeniji zrakoplov mora biti opremljen i najsuvremenijim zrakoplovnim naoružanjem. Tako će osim raketa klase zrak-zrak i zrak-zemlja, kao i zrakoplovnog topa kalibra 30 mm, Su-57 dobiti i čitav niz avio-bombi, koje tradicionalno neće biti "nakačene" na potkrilne i podtrupne nosače ubojnog naoružanja, već skrivene u odsjeke koji se nalaze unutar trupa zrakoplova, kako bi se minimalizirala njegova radarska vidljivost.



Štoviše, tokom izvođenja sirijske kampanje ruske trupe su testirale dio naoružanja koje će biti u opremi borbenih zrakoplova pete generacije. Tu se moglo vidjeti djelovanje razorno-komadne zrakoplovne bombe koja nosi oznaku OFZAB-500 i koja uz to stvara i zapaljivi efekt, kao i termobarične zrakoplovne bombe ODAB-500PMV.



Istovremeno, nastavljaju se ispitivanja svih modela naoružanja koji su predviđeni za opremanje Su-57 koji će "do zuba naoružani" uskoro ući u operativno borbeno dežurstvo ruskih zrakoplovnih eskadrila. U ovom trenutku Ministarstvo obrane je naručilo kontingent od 76 zrakoplova Su-57 za potrebe opremanja ruskog ratnog zrakoplovstva.

Prednosti i mane ruskog višenamjenskog lovca u odnosu na američkog konkurenta F-35

F-35B Brian Burdett/U.S. Marine Corps Brian Burdett/U.S. Marine Corps

"Sa svojom naprednom aerodinamičnom konstrukcijom i sposobnostima upravljanja vektorom potiska, Su-57 pridaje veliku važnost nadzvučnim krstarećim mogućnostima i sposobnostima izvođenja složenih manevara, koji su od izuzetne važnosti u bliskoj zračnoj borbi. S druge strane koncept američkog višenamjenskog lovca pete generacije F-35 izvodi napad prije nego što neprijatelj uopće otkrije ovaj zrakoplov", - rekao je za ruske medije glavni konstruktor kineske zrakoplovne kompanije, Shenyang Research Institute of Aircraft Engineering, Vang Jonkgking.On je napomenuo da će ovakva doktrina u primjeni američkog zrakoplova dati šansu Su-57 da na vrijeme upotrebi adekvatne kontramjere u cilju izbjegavanja udara dalekometnim raketama klase zrak-zrak. Tu će mu pomoći i mogućnosti novog radara s kojim će biti u stanju detektirati lansiranje raketa s velike udaljenosti.



Ruski zrakoplovni stručnjak, Dmitrij Smirnov se također slaže s kineskim stručnjakom. On je skrenuo pažnju na činjenicu da se u SAD-u tzv. "steltna" tehnologija neprestano mijenja, te se obujam primjene kod novih zrakoplova smanjuje, uključujući tu i F-35.



"Ako prilikom proizvodnje zrakoplova želimo veću primjenu steltne tehnologije onda se moramo suočiti s činjenicom da će ovaj zrakoplov imati značajno lošije letno-tehničke performanse, uz istovremeno katastrofalno povećanje troškova njihove izrade. Za jedan F-35 treba izdvojiti 100-120 milijuna američkih dolara, dok ruski Su-57 košta u rasponu 35-40 milijuna američkih dolara", - zaključuje stručnjak.



Nedostaci F-35 u usporedbi sa Su-57 su slabije naoružanje, ograničen dolet, podzvučna krstareća brzina i mogućnost ostvarenja scenarija koji je najgori, a on se sastoji iz činjenice da ako se ovaj zrakoplov otkrije od strane neprijatelja, u direktnoj zračnoj borbi je njegova sudbina zapečaćena. Sve ovo daje ozbiljne taktičke prednosti njegovom glavnom konkurentu, ruskom lovcu Su-57.



S druge strane, američki stručnjaci smatraju da je glavni nedostatak ruskog Su-57 veća radarska reflektivnost. Međutim i dalje se ne znaju precizne informacije o stupnju refleksije lovačkih zrakoplova pete generacije, kao što su Su-57 i F-35.