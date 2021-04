Koje su ruske podmornice osvojile Arktik?

Krajem ožujka ove godine po prvi put u povijesti ruske mornarice tri nuklearne podmornice izvele su istovremeno izranjanje kroz led u ograničenom promjeru od 300 metara. One su istovremeno ispalile torpeda iz podvodnog položaja.

Ruska mornarica ima dugu povijest osvajanja Arktika i probijanja ledenih blokova debljine po nekoliko metara. Ovdje ćemo navesti prve ruske podmornice koje su osvojile arktičke predjele i upisale svoja imena u povijest mornarice.

Prva ruska nuklearna podmornica

K-3 Javna domena Javna domena

Prva nuklearna podmornica napravljena je 1954. godine u Sjedinjenim Državama i Staljin je sovjetskoj vojsci naredio da odmah izradi vlastitu verziju. Nekoliko godina nakon američkog "Nautilusa" ruska je vojska tako dobila K-3. Razlika između ove dvije podmornice bila je drastična: trup sovjetske podmornice stvoren je bez korištenja klasičnog dizajna trupa dizelskih podmornica. Umjesto toga, projekt je izrađen od nule. Naglasak je bio na kvaliteti podvodne plovidbe. Zato je sovjetska podmornica K-3 bila brža od "Nautilusa".

Sovjetska podmornica mogla se kretati brzinom od 28 čvorova (28 milja na sat), pri čemu reaktori nisu dostizali svoj maksimalni kapacitet. Također je bila u stanju ispaljivati torpeda s nuklearnim glavama, sposobna zbrisati s lica Zemlje čitave priobalne gradove, kao što se dogodilo s Hirošimom i Nagasakijem deset godina ranije.

Ipak, s ovom je podmornicom Sovjetski Savez uvijek kaskao za Amerikancima. Pojavila se četiri godine poslije "Nautilusa", a također je bila prva sovjetska podmornica koja je četiri godine poslije Amerikanaca 17. srpnja 1962. godine probila nekoliko metara leda i izronila na površinu na Sjevernom polu.

Nuklearna podmornica K-51

Nuklearna podmornica K-51 Lav Fedosejev/TASS Lav Fedosejev/TASS

Ova nuklearna podmornica izronila je 1987. godine kroz led na Arktiku i postala prva koja je ispalila dvije balističke rakete iz površinskog položaja na poligonu za testiranje "Čiža" na rtu Kanjin nos (Arhangeljska oblast).

Ovakve su podmornice duge 167 metara i široke 12 metara. Imaju deplasman od oko 18 tisuća tona. Maksimalna dubina na koju zaranjaju je 400 metara, krstareća brzina pod vodom im je 24 čvora (oko 44,5 km/h), posadu čini 140 osoba. Naoružane su sa 16 interkontinentalnih balističkih raketa "Sinjeva". U razdoblju od 1984. do 1990. sagrađeno je ukupno sedam podmornica ovog tipa. Trenutno je šest njih u sastavu ruske mornarice.

Nuklearne podmornice projekta 941

Nuklearna podmornica projekta 941 "Akula" TK-208 "Dmitrij Donskoj" Pavel Ljvov/Sputnik Pavel Ljvov/Sputnik

Ova podvodna zvijer bila je prva ruska podmornica koja je probila arktički led i ispalila interkontinentalnu balističku raketu tijekom vojnih vježbi.

Podmornica ovog projekta u stanju je svojim trupom probiti led debljine do 2,5 metra, a da to uopće ne utjrče na upravljanje plovilom, s obzirom na to da posjeduje laki vanjski i jaki unutarnji trup. Podmornica raspolaže specijalnim instrumentima za mjerenje debljine leda. Na vrhu podmornice laki trup presvučen je gumom, što smanjuje njezinu vidljivost na radarima.

Prema dostupnim izvorima, ova podmornica je osam puta sudjelovala u borbenim akcijama. Smatra se borbeno najspremnijom podmornicom. 1997. godine bila je na Sjevernom polu i ispalila sve streljivo (20 raketa) iz površinskog i podvodnog položaja.