U slučaju mutacije virusa, ruski znanstvenici bi mogli modernizirati cjepivo u samo dva dana

Adel Ezzine/XinHua/Global Look Press

"Radi se o istoj tehnologiji na osnovu adenovirusnih vektora, gdje se na osnovu sekvence bodlje-bjelančevine s izmjenjenom prvobitnom strukturom doslovno za jedan dan sintetizira nova sekvenca, a već narednog dana ona se ubacuje u već korišteni vektor i praktički imate gotovu genetski modificiranu konstrukciju koja se može koristiti kao cjepivo", objasnio je.



Prema Gincburgovim riječima, trenutno se razmatra pitanje je li u tom slučaju neophodno provoditi sve faze ispitivanja novog cjepiva. Podsjetio je da u svjetskoj praksi postoje primjeri kada se preparat provjerava na ogrančenom uzorku od stotinu osoba.



"Ako on pruža isti adekvatni zaštitni efekt, ali protiv novog soja virusa, odmah se može početi njegova masovna proizvodnja. Nadam se da će u najskorije vrijeme takvi akti biti usvojeni i kod nas", rekao je znanstvenik.



On je u intervjuu "Sputniku" naveo i da će postregistracijska ispitivanja cjepiva "Sputnik V" biti završena sredinom lipnja, nakon čega će izjveštaj biti dostavljen stručnjacima Ministarstva zdravlja, koji moraju donijeti odluku o trajnoj registraciji cjepiva.



"Istraživanja sada traju šest mjeseci, moramo promatrati dugoročne posljedice, okvirno je to sredina lipnja, ali dajte nam još dva ili tri tjedna, da potpišemo izvještaj i dostavimo ga Ministarstvu zdravlja, a nakon toga će, nadam se, biti donesena odluka o trajnoj registraciji", dodao je Gincburg.



Cjepivo "Sputnik V", koje proizvodi Znanstveno-istraživački institut "Gamaleja" dobilo je 11. kolovoza potvrdu o registraciji od Ministarstva zdravlja Rusije, postavši tako prvo na svijetu registrirano cjepivo protiv koronavirusa. Cjepivo se zasniva na proučenoj i provjerenoj platformi humanih adenovirusnih vektora, čije su važne prednosti sigurnost, učinkovitost i nepostojanje dugoročnih neželjenih efekata.



U Rusiji su napravljena još dva cjepiva protiv koronavirusa, cjepivo "EpiVakKorona" centra "Vektor" i cjepivo "KoviVak" Centra "Čumakov".