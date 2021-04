Što se zna (i ne zna) o DRUGOM ruskom cjepivu protiv koronavirusa?

Kakvo je ovo cjepivo?

"EpiVakKorona" je peptidno cjepivo. Načinjeno je na temelju tri sintetička peptida, kratkih fragmenata bjelančevine u obliku "bodlje" koronavirusa SARS-CoV-2. Ove bjelančevine-bodlje pomažu virusu da se pričvrsti za stranicu čovjeka i prodre unutra. One su neka vrsta stimulatora na koje stanice imunološkog sustava reagiraju i stupaju u borbu protiv virusa.

Cjepivo je stvorio sibirski znanstveni centar "Vektor". On se preko 20 godina bavi izradom peptidnih platformi za cjepiva, koja su već korištena za izradu cjepiva protiv groznice ebole.

Sadrži li cjepivo koronavirus ili neki drugi virus?

Ne, cjepivo ne sadrži živi virus niti ikakve elemente virusnog genoma. Po tome se ono razlikuje od cjepiva "Sputnik V", koje je izrađeno na vektorskoj platformi (sadrži adenoviruse). U tom se smislu smatra da je "EpiVakKorona" sigurnija, jer ne izaziva alergijske reakcije i komplikacije. To je dokazano eksperimentima na životinjama i istraživanjima na dobrovoljcima.

"Njime se možete cijepiti čitavog života, ne strahujući od alergije, ne bojeći da će se pojaviti antitijela na vektor, jer tu nema vektora", objašnjava jedan od autora cjepiva, rukovoditelj odjela za zoonozne infekcije i gripu centra "Vektor" Aleksandar Rižikov.

Dmitrij Rogulin/TASS Dmitrij Rogulin/TASS

Što se može reći o njegovoj učinkovitosti?

Istraživanja su pokazala da je 100% dobrovoljaca imalo imunološku reakciju na cjepivo. Svi oni su razvili antitijela. Imunitet traje šest mjeseci, tvrde autori cjepiva. Koncentracija antitijela kod cijepljenih i onih koji su preboljeli virus otprilike je jednaka, nešto viša kod onih koji su preboljeli infekciju (1:80 u odnosu na 1:60).

Pritom se tvrdi da je cjepivo primjenjivo protiv različitih varijanti koronavirusa (njegovih mutacija), s obzirom da se u njegovoj osnovi nalaze samo "stabilni" segmenti bjelančevine virusa koji ne podliježu promjenama. Ova teorija je provjerena eksperimentalno na britanskom soju.

Ali to je sve što se sa sigurnošću može reći o učinkovitosti novog cjepiva. Radi se o tome da je cjepivo "EpiVakKorona" prošlo pretklinička ispitivanja (prvu i drugu fazu) na sto dobrovoljaca. To je zasad jedini argument koji potvrđuje da "EpiVakKorona" funkcionira. U ovoj se fazi procjenjuje kratkoročna sigurnost, prisustvo i učestalost pojavljivanja neželjenih efekata, kao i imunogenost, sposobnost cjepiva da izaziva reakciju imuniteta. Rezultati ovih istraživanja do danas su objavljeni samo u ruskom slabo citiranom časopisu "Infekcija i imunitet" pod nadležnošću Federalne agencije za zaštitu potrošača i dobrobit ljudi "Rospotrebnadzor", koja je glavno regulatorno tijelo za davanje dozvola za primjenu cjepiva.

Učinkovitost, odnosno sposobnost cjepiva da štiti od bolesti, u ovom istraživanju nije opisana. Tome je posvećeno drugo istraživanje, treća faza kliničkih ispitivanja, koja još nije završena.

Što nedostaje istraživanjima ovog cjepiva?

Suviše je ograničen uzorak, priznaju sami autori cjepiva. U trećoj fazi sudjeluje samo 3 tisuće ljudi, a četvrtina njih prima placebo. To je deset puta manje nego u slučaju "Sputnika V". "Istraživanje smo provodili u krajnje nepovoljnom razdoblju, za vrijeme porasta broja oboljelih", objašnjavaju autori cjepiva. Međutim, oni tvrde da se na ovakvom uzorku inače vrše klinička ispitivanja cjepiva protiv ozbiljnih oboljenja i da će u ovom slučaju taj broj biti dovoljan.

Drugi je problem faktičko nepostojanje pouzdanih podataka o učinkovitosti cjepiva. Nitko ne spori da cjepivo izaziva proizvodnju antitijela, no u formiranju imuniteta su, osim antitijela, važne i druge komponente: odgovor T-stanica, citokini itd. O tome zasad nema podataka. Do kraja treće faze ostalo je još 9 mjeseci. Pritom se radi o najvažnijoj fazi, jer prema statistici nju prođe samo 30% klinički ispitivanih preparata. Svi ostali propadaju, čak i ako su u prethodnim etapama pokazivali dobre rezultate.

Međutim, u Rusiji se od sredine ožujka 2021. godine već provodi masovno cijepljenje građana cjepivom "EpiVakKorona", uključujući ljude starije od 60 godina, a niz stranih zemalja pokazao je zanimanje da nabavi cjepivo.

Maksim Slucki/TASS Maksim Slucki/TASS

Koliko se doza prima?

"EpiVakKorona" prima se u dvije etape s intervalom od 14-21 dan.

Kakve su nuspojave uočene?

Zasad je uočen minimum nuspojava, što je glavna prednost "EpiVakKorone" u odnosu na sva druga postojeća cjepiva i to nitko ne spori.

Dobrovoljci u prvoj i drugoj fazi ispitivanja priopćili su da se pojavljuje mala bol na mjestu uboda koja brzo prolazi. Druge neugodnosti nisu zabilježene.

Na neslužbenom Telegramu, koji su napravili sudionici treće faze ispitivanja, govori se o minimalnim nuspojavama: neugoda i crvenilo na mjestu uboda koji traju 24 sata i snažna bol u ramenu. Visoka temperatura i slabost nisu zabilježeni ili nije potvrđena njihova povezanost s cijepljenjem.