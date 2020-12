Ruska flota dobija tehnološki najnapredniju podmornicu u njenoj povijesti

Do kraja 2020.godine rusko ministarstvo obrane će završiti državna testiranja najnovije nuklearne podmornice 885M "Kazanj". Radi se o novoj višenamjenskoj podmornici na nuklearni pogon koja je naoružana priličnim brojem krstarećih raketa i koja može obavljati čitav spektar različitih zadataka.



Osnovni zadatak ove podmornice je zaštita površinskih brodova koji se nalaze u patrolnim misijama, zatim napad na potencijalne neprijateljske brodove i njihove baze upotrebom krstarećih raketa, kao i upotreba protuelektronskih sustava u cilju onemogućavanja njihove radiokomunikacije.



Nova podmornica je opremljena novim pogonom koji se sastoji od nuklearnog reaktora četvrte generacije. On će navodno imati mogućnost rada u vremenskom razdoblju 25-30 godina, bez ikakve dopune rezervnim gorivom. Njegove tehničke karakteristike omogućavaju daleko manju produkciju buke tokom kretanja. Naime, glavna rashladna grana reaktora omogućava prirodnu cirkluaciju vode kroz cijeli sustav, gdje je nepotrebno paljenje glavnih cirkulacijakih pumpi koji su jedan od ključnih krivaca za povećanje buke tokom rada na nuklearnim podmornicama.

Ministarstvo obrane Rusije Ministarstvo obrane Rusije

"Ove nuklearne podmornice predstavljaju jednu od najvećih tajni kada je u pitanju rusko oružje. Konkretno, što se tiče tehnologije po kojoj je ova podmornica napravljena, predstavlja nešto sasvim novo u ruskoj vojnoj industriji. Ovo plovilo nije rezultat paketa modernizacije koji se primijenjuje na podmornicama prethodne generacije. To su potpuno nove podmornice koje se od ostalih razlikuju po novim sustavima upravljanja vatrom, bez da se spomene čitava gama novih komponenti i mehanizama koji su u njih ugrađene. Radi se o tehnološki najnaprednijoj opremi koja je rezultat napora sovjetske i ruske inženjerske škole" – rekao je Vadim Kozulin, profesor Akademije vojnih znanosti.



Klasa podmornica 885 može da nosi do 30 torpeda i podvodnih mina. Neki od njih su smješteni u vajnske transportno-lansirne kontejnere. Prema različitim podacima, procjena je da će jedna podmornica klase 885M koštati rusko minsitarstvo obrane oko 40 milijardi rubalja.



Glavno naoružanje podmornica klase 885 / 885M će biti krstareće rakete "Kalibr-PL".



Kada se govori o krstarećim raketama obitelji "Kalibr" one u ovom trenutku predstavljaju "šlag na torti" kada su u pitanju kompleksni ruski sustavi naoružanja. Ovisno o namjeni, svaka od ovih raketa može pogoditi cilj na udaljenostima od 300-2600 kilometara. Štoviše, umjesto balističke putanje rakete koja se s velikih visina obrušava na svoj cilj, "Kalibr" prati konfiguraciju terena i manevrira praktički iznad ljudskih glava.



Još jedan važan čimbenik je vezan za daljnje usavršavanje udarne snage ovih projektila. Naime, tehnološki napredak u sljedećem desetljeću će omogućiti da bojeva glava s kojom će biti naoružane ove rakete, proizvede eksploziju ekvivalenta primjene nuklearnog oružja (vjerojatno se radi o upotrebi novih tipova eksploziva i tehnologije pakiranja bojevih glava koje će značajno povećati njihovu razornu moć, te dostići efekt taktičkog nuklaernog oružja manje snage).



"Radi se o izuzetno manevrabilnom oružju ekstremne preciznosti, čiji udar neće proizvesti radioaktivnu kontaminaciju koja se javlja poslije eksplozije nuklearnog oružja. Nakon primjene ovog oružja kopnene trupe će moći nesmetano ući u neposrednu zonu gdje je primijenjeno ovo oružje, bez opasnosti od radijacije" – rekao je Kozulin.