Američka tvrtka prodaje 20 nigerijskih MiG-21

Portal The Drive primijetio je neobičnu ponudu na stranici trade-a-plane.com. Tvrtka Inter Avia Group sa sjedištem u Nevadi objavila je oglas o prodaji 20 "korištenih" lovaca MiG-21. Uz njih se prodaje i 15 novih motora. Na pratećim fotografijama zrakoplova vide se boje i oznake nigerijskog ratnog zrakoplovstva. Cijene nisu navedene, od zainteresiranih se traži da se jave prodavatelju.

Autori portala pretpostavljaju da su ovi lovci činili praktički cjelokupno zrakoplovstvo Nigerije. Među njima je 11 jednosjednih MiG-21bis (najnovija i najsavršenija modifikacija), 5 jednosjednih MiG-21MF i 4 dvosjedna nastavna primjerka MiG-21UM.

Sudeći po svemu, zrakoplovi su malo korišteni. MiG-21bis ima 34 do 169 sati leta, MiG-21MF od 250 do 469 sati, a MiG-21UM od 199 do 547 sati.

Tehničke karakteristike ovih zrakoplova su, po mišljenju The Drive, sporne. Tu je impresivna deklarirana brzina od 2.228 kilometara na sat, ali borbeni domet od 500 kilometara nije nešto što se može poželjeti.

Svoje MiG-21 Nigerija je naručila od Sovjetskog Saveza sredinom 70-ih kako bi zamijenila zastarjele lovce MiG-17. 1975. godine isporučeno je 24 MiG-21MF i 6 MiG-21UM. Ali do listopada 1984. njihov broj je prepolovljen. Na kraju je Nigerija nabavila još 13 MiG-21bis, kao i još dva MiG-21UM kako bi nadoknadila te gubitke.

Veći dio nigerijskih MiG-ova rashodovan je i ostavljen na čuvanje početkom 90-ih. Otada su se nalazili pod otvorenim nebom u Makurdiju na istoku zemlje.