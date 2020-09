VIDEO: Pogledajte rijetku snimku slijetanja MiG-29K na pistu nosača zrakoplova

MiG-29K (NATO Fulcrum-D) predstavlja sovjetski/ruski palubni višenamjenski borbeni zrakoplov četvrte generacije, koji je nastao daljnjom evolucijom osnovnog lovca MiG-29.



Zahvaljujući velikoj narudžbi indijskog ratnog zrakoplovstva ova specifična modifikacija letjelice je modernizirana do generacije koja se označava kao "4+(+)"¹. Prema mišljenju zapadnih vojnih stručnjaka modernizirana verzija ovog zrakoplova posjeduje sve elemente koje treba imati jedna višenamjenska palubna borbena letjelica.

U njega je ugrađena posljednja generacija avionike, napredni infracrveni pelengator za precizno označavanja ciljeva, ubojni arsenal koji se sastoji od raketa klase zrak-zrak kratkog dometa koje se mogu navoditi preko ciljničkog uređaja koji je integriran s kacigom pilota, smanjena radarska reflektivnost i ono što je najvažnije – nova radarska stanica "Žuk-ME" pomoću kojeg se mogu otkriti ciljevi na udaljenostima i do 200 km. Ovo otvara mogućnost upotrebe raketa klase zrak-zrak srednjeg dometa (do 110 km) RVV-AE, kao i navođenih zrakoplovnih bombi KAB-500. Tu se nalaze i protubrodske rakete H-31 i H-35, od kojih posljednja može pogoditi površinsko plovilo na udaljenostima 200+ km.



U odnosu na palubnu verziju teškog lovca Su-33 ova letjelica ima manju akcijski radijus, ali i nosivost korisnog tereta. Međutim, on je daleko kompaktiniji kada je u pitanju njegova letna figura što osigurava racionalniji smještajni kapacitet na pomorskim platformama kao što su nosači zrakoplova. Modernizirane verzije zrakoplova koje su rađene za Indiju imaju mogućnost nošenja veće tonaže ubojnog tereta (do 5,500kg). Njegova površina je tretirana različitim vrstama specijalnih premaza, uključujući i ugradnju nemetalnih kompozitnih dijelova, koji značajno smanjuju radarsku vidljivost letjelice. Za smanjenje vidljivosti u infracrvenom spektru upotrebljena je tehnologija "ohlađenog krila". Budući da zrakoplov uglavnom leti iznad morske pučine, na njega je ugrađen sustav za dopunu gorivom u zraku, što osigurava značajno veći borbeni radijus.



MiG-29K predstavlja verziju s kojom upravlja jedan pilot. Osim ove verzije razvijena je palubna verzija zrakoplova koja nosi oznaku MiG-29KUB s kojom upravljaju dva člana posade (dvosjed).



Osim ruske vojske, ove zrakoplove upotrebljava i indijska vojska. Ratna mornarica ove države posjeduje 45 aparata MiG-29K/KUB.



¹ Nedavno je korporacija MiG obavijestila javnost da radi na projektu novih pilotskih kaciga namijenjenih pilotima na MiG-29K/KUB koje će biti opremljene sustavom dopunske stvarnosti. Novi sustav će biti u stanju prikazivati informacije letne i taktičke prirode (kao i putanju samog leta), na viziru pilotske kacige. Naime, pilot će imati specijalni monokular koji je integriran s kacigom, preko kojeg će očitavati informacije o visini, brzini i smjeru leta, a također i o trenutnom opterećenju. Pilot će biti u stanju u isto vrijeme vidjeti stvarnu sliku, ali i virtualnu sliku koju je napravilo računalo, koje je specijalno projektiran za njenu izradu. U kritičnim situacijama koje se javljaju tokom zračne borbe ili prilikom izvanrednog slijetanja, pažnju pilota neće više odvlačiti brojni instrumenti u kokpitu zrakoplova, ili indikatori koji se nalaze na vjetrobranskom staklu zrakoplova. Iz MiG-a saznajemo kako se u ovom trenutku intenzivno radi i na projektima razvoja kompleksa automatskog upravljanja zrakoplovom, kao i na sustavu automatske kontrole preopterećenja koje se javlja prilikom naglih promjena brzine i putanje leta.