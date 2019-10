Koji su najopasniji ruski bombarderi?

Većina ovih ruskih bombardera je projektirana i izgrađena u sovjetsko doba. Međutim, oni predstavljaju ozbiljnu prijetnju zbog stalne modernizacije, kako uređaja, tako i elektronike i oružja, navodi američki časopis The National Interest. Na popisu najopasnijih ruskih bombardera nalaze se sovjetski avioni Tu-95 "Medvjed", Tu-22M, Tu-160 "Bijeli labud" i moderni PAK DA.

Tu-95

Ministarstvo obrane Rusije/Global Look Press Ministarstvo obrane Rusije/Global Look Press

Tu-95 je razvijen pedesetih godina prošlog stoljeća, a njegova je najkarakterističnija značajka ta da je imao najmoćniji turbo-propelerni motor ikad proizveden, KN-12.

Autor članka napominje da moćni motori čine Tu-95 preglasnim, no i da to s modernim oružjem nije važno. "Medvjed" je sposoban transportirati razne vrste krstarećih raketa, uključujući one s nuklearnim bojevim glavama. Na primjer, raketa H-101 ima domet do 5500 kilometara, što omogućava bombarderu da napadne neprijatelja izvan dometa njegove protuzračne obrane.

T-22M

Tu-22M3 Ministarstvo obrane Rusije/Global Look Press Ministarstvo obrane Rusije/Global Look Press

Glavna snaga nadzvučnog bombardera Tu-22M je promjenjiva geometrija krila, što mu omogućava izvođenje borbenih zadataka u širokom rasponu visina i brzina (do 1,88 Ma). Maksimalna nosivost bombi iznosi 24 tone. Zanimljivo je spomenuti i da je rep aviona opremljen topom GŠ-23M kal. 23 mm, kojim se upravlja daljinski.

Tu-160

Marcos Salgado/Global Look Press Marcos Salgado/Global Look Press

Tu-160 je "prava zvijer" koja je oborila nekoliko prvih i svjetskih rekorda, piše autor članka. Maksimalna nosivost bombi iznosi 40 tona, a može postići brzinu od 2,05 Ma. Nosi nekoliko vrsta krstarećih raketa dugog dometa, uključujući nuklearne bojeve glave.

PAK DA

YouTube YouTube

Autor članka smatra da je najopasniji ruski bombarder perspektivni strateški bombarder PAK DA, koji će zamijeniti većinu aktualnih Tu-22M, Tu-95 i Tu-160. U dizajnu PAK DA je korištena shema "letećeg krila" koja ima tehnologiju vrlo niske detekcije. To će biti prvi bombarder stvoren od nule u postsovjetskoj Rusiji. Očekuje se da će prvi uređaj biti spreman do 2021.-2022.