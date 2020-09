Ruski znanstvenici u meteoritu pronašli život izvanzemaljskog porijekla

Ovo je izjavio član Ruske akademije znanosti, jedan od autora znanstvenog rada Aleksej Rozanov. "Ovo nije otkriće, nego pronalazak čvrstih dokaza da je panspermija (dolazak života na Zemlju iz svemira) realna pojava", izjavio je Rozanov, prenosi RIA "Novosti".



Prema riječima ovog znanstvenika, planirano je da u studenom bude objavljen album sa snimcima. On će biti posvećen raznovrsnim fosilnim uzorcima, pronađenim u jednom meteoritu pod nazivom Orgej, koji je pao u Francuskoj 1864. godine. Tragovi života u ovom meteoritu pronađeni su gotovo odmah poslije njegovog pada, ali su ih, ne vjerujući vlastitim očima, znanstvenici objasnili nesavjesnošću drugih znanstvenika.



"Puno toga je tada pronađeno, ali iz straha je drugačije interpretirano, kako se ljudi ne bi plašili", istaknuo je Rozanov.



Od 2015. godine, koristeći elektronske mikroskope, ruski znanstvenici iz Paleontološkog instituta RAN i Ujedinjenog instituta za nuklearna istraživanja izrađuju kvalitetne snimke "mikrovanzemaljaca".



"Snimci koje smo dobili lako se interpretiraju, protiv njih se ne može ništa reći. Ali ipak će govoriti. Ljudi koji se time nikada nisu bavili najviše o tome diskutiraju, rekao je znanstvenik.



Točna starost Orgeja nije utvrđena. Znanstvenici ne isključuju mogućnost da je on vrlo star. Među tragovima mikroorganizama otkriveni su okamenjeni magnitotaktici: mikroorganizmi koji su mogli nastati samo na objektu s magnetnim poljem i vodom, tj. na planeti, a ne na ili unutar komete.



Tragove života znanstvenici ne traže na površini meteorita, gdje je on mogao se naći poslije pada na Zemlju, nego razbijaju svemirska tijela i gledaju u unutrašnjost stijene. "Ako ništa drugo, mi pokazujemo i to se zna već više od 20 godina, da u svemiru postoji život ili da je barem postojao", ističe on.