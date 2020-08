Ruska vojska dobila novi kontingent moderniziranih haubica 2S19M2 "Msta"

Russia Beyond Hrvatska

Paket novije modernizacije je omogućio značajno povećanje preciznosti prilikom djelovanja, zatim povećanje brzine paljbe koja dostiže i do deset granata u minuti, sposobnost djelovanja u režimu takozvanog "vatrenog naleta" kada nekoliko granata ispaljenih iz jednog oružja istovremeno pada na svoj cilj.

Ruska kompanija "Uraltransmaš" (deo koncerna "Uralvagonzavod") je ruskoj vojsci isporučila novi kontigent moderniziranih samohodnih haubica "Msta-S". Ovaj kontingent je dio ranije potpisanog ugovora s ruskim Ministarstvom obrane koji predviđa opremanje vojske topničkim sredstvima u razdoblju 2019.-2021. godina.



Generalni direktor kompanije "Uraltransmaš", Dimitri Semizorov obavijestio je ruskog ministra obrane, Sergeja Šojgua o isporuci moderniziranih samohodnih haubica 2S19 "Msta-S" topničkim jedinicama ruske vojske, - prenosi internet portal TASS.



"Samohodna haubica 2S19M2 je topničko oruđe na gusjenicama koje odgovara svim zahtjevima modernog topništva. Njena konstrukcija uključuje implementaciju najnovijih tehničkih rješenja, što omogućava uvećanje preciznosti paljbe, njenu brzinu i skraćenje vremena za izvršenje borbenog zadatka", - prenosi riječi Semizorova informativna služba ove kompanije.



Kako su objasnili u koncernu, paket novije modernizacije je omogućio značajno povećanje preciznosti prilikom djelovanja, zatim povećanje brzine paljbe koja dostiže i do deset granata u minuti, sposobnost djelovanja u režimu takozvanog "vatrenog naleta", kada nekoliko granata ispaljenih iz jednog oružja istovremeno pada na svoj cilj. Poboljšani su i parametri komfora za posadu ovog oruđa (integriran sustav za klimatizaciju), a značajno je smanjena i vidljivost u radarskom, toplinskom i optičkom spektru. Najnovija modifikacija je povećala eksploatacijske karakteristike oruđa u odnosu na prethodne verzije.



Kako ističu u informativnoj službi koncerna "Uralvagonzavod", haubica je postala daleko brža i pokretljivija. Posebna pažnja prilikom modernizacije je usmjerena na povećanje pouzdanosti oruđa kako bi se zadržao status glavnog topničkog sredstva ruske vojske.



Trenutna najmodernija ruska samohodna haubica iz obitelji "Msta" nosi oznaku 2S19M2 (kodno ime "Dilema"). Ovo oruđe predstavlja moderniziranu verziju haubice 2S19 "Msta-S". Njena ukupna masa iznosi 43,2 tone, a njen kalibar je 152,4 mm. Cijev haubice je dužine 47 kalibara. Maksimalna daljina paljbe zavisi od vrste projektila, ali sa standardnim streljivom se kreće u rasponu od 25-29 km. Može ispaljivati i pametni projektil "Krasnopolj" na udaljenosti do 20 km. Borbena kadenca haubice iznosi do 10 granata u minuti. U borbenom kompletu se nalazi 50 granata u kalibru 152 mm. Pogonski agregat, snage 800 KS, omogućava maksimalnu brzinu od 60 km/h. S punim rezervoarom može prijeći udaljenost od nekih 600 km.



U njenom sastavu se nalazi i kompleks "Nakidka" (prev. Plašt) koji u velikoj mjeri snižava radarsko, optičko, toplinsko isijavanje oruđa što je izuzetno važno prilikom zaštite od neprijateljskog protudjelovanja, kontrabatiranja.