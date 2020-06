Što se sve zna o snajperskoj puški DXL-5 čiji će meci letjeti hiperzvučnom brzinom?

Gradić Tarusa se nalazi na svega nekoliko sati vožnje od glavnog grada Moskve. U njoj se nalazi mali jednokatni građevinski objekt u kojem je stacionirana tvornica za proizvodnju visokokvalitetnog streljačkog oružja, koja nosi ime Lobaev Arms. Samo zdanje na prvi progled izgleda prilično neupadljivo i teško da bi se moglo pretpostaviti da se u njemu kompletiraju zasigurno najbolje snajperske puške na svijetu.

U ovom trenutku (početak lipnja) započela je proizvodnja prve snajperske puške na svijetu koja će imati sposobnost pogoditi metu na udaljenosti od vrtoglavih sedam tisuća metara (u ovom trenutku apsolutni rekord kada je u pitanju dalekometni hitac drži snajperska puška SVLK-14 "Sumrak", koja je proizvod iste kompanije). Sam projekt nove puške nosi oznaku DXL-5 i ona će, po svemu sudeći, biti jedinstveno oružje koje će osigurati strijelcima da efikasno unište neprijatelja koji se nalazi na rubu, pa i preko linije horizonta.

SVLK-14S Sumrak Lobaev Arms Lobaev Arms

Razvojni inženjer koji sudjeluje u razvoju ove puške Vlad Lobaev objašnjava da će strijelcu biti dovoljno da se popne na brdo ili višekatni objekt, odakle svojim očima može opažati prostor koji se proteže na daljini od 10 i više kilometara. Logično, što se strijelac bude nalazio na većoj visini, on će više i dublje vidjeti i s tim moći iskoristiti sve potencijale nove puške.

Što je poznato o snajperskoj puški DXL-5

Snajperska puška DXL-5 predstavlja daljnju evoluciju snajperske puške SVLK-14S, koja je zbog svojih visokih tehničko-taktičkih performansi dobila ime "Sumrak".

"Sama puška je napravljena po najviših svjetskim standardima, kao što je to u svijetu automobilizma karakteristično za vozila marke Ferrari ili Porsche. Ova puška je napravljena za profesionalne snajperiste koji su specijalizirani za gađanje na velikim udaljenostima", govori za Russia Beyond glavni inženjer kompanije Lobaev Arms Jurij Siničkin.

"Sumrak" koristi streljivo .408 CheyTac (10,Зx77 mm), čije zrno na ustima cijevi dostiže brzinu od 900 m/s. Za snajpersku pušku DXL-5 se razvija specijalni metak s posebnim tipom baruta, koji će njegovom zrnu osigurati da ostvari ekstremne vrijednosti početne brzine na ustima cijevi, koja će iznositi i više od 1500 m/s.

Objašnjenje kod ovako velikih brzina metka je veoma jednostavno: pri brzini zrna od 900 m/s, ono može (ako je to uopće i izvedivo) pogoditi cilj koji se hipotetički nalazi na 7 tisuća metara u vremenskom okviru od 7-8 sekundi. Za to vrijeme gađani cilj može u potpunosti promijeniti svoju poziciju. Dakle, za efikasno djelovanje na ovako velikim udaljenostima neophodno je razviti neusporedivo brži metak, koji će u najkraćem vremenskom okviru preletjeti ovu udaljenost.

"Na primjer, kinetička energija ovog metka je dovoljna da probije željezničku šinu koja je debela 30 mm. Pretpostavite što bi se na primjer dogodilo da ovakvo zrno pogodi neprijatelja. Tu ne pomaže nikakva individualna balistička zaštita", objašnjava ruski inženjer.

Perspektivni metak je projektiran za borbu s neprijateljem koji je zaštićen oklopom koji se klasificira kao šesti stupanj zaštite. Pojednostavljeno govoreći, oklopnu zaštitu ove kategorije može probiti samo protutenkovska puška iz razdoblja Drugog svjetskog rata, koja je koristila metak kalibra 14,5 mm. Ovo streljivo će s novim metkom biti analogno samo po vrijednosti količine kinetičke energije koju tom prilikom generira, ali ne i po efektivnom dometu i preciznosti paljbe.

Izvorna verzija snajperske puške DXL-5 će se proizvoditi u vrlo malim količinama. Ovo oružje će ući u posjed bogatih kolekcionara, kao što je to slučaj s najluksuznijim automobilima koji su ikad proizvedeni. Serijski model ove puške, kojim će se opremati specijalne jedinice vojske i policije, također će imati sposobnost djelovanja na ultravelikim udaljenostima, koje će približno dostizati 5 tisuća metara.

Sergej Savostjanov/TASS Sergej Savostjanov/TASS

"Obuka snajperista koji je specijaliziran za uništavanje ciljeva na daljinama od 2-2,5 kilometra obično traje najmanje dvije-tri godine. Naša puška je projektirana da ovako visoke zahtjeve 'rutinski' odrađuje i da kompletnu pripremu za gađanje pojednostavni do nemogućih granica. Zapravo, to je i bila osnovna ideja prilikom razrade ove puške. Da se rad profesionalaca maksimalno pojednostavni i da samim tim on postane još efikasniji", ističe Lobaev.

Prema njegovim riječima, uslijed karantene koja je povezana s pandemijom koronavirusa, tvornička testiranja nove puške DXL-5 su odgođena za kraj 2020. godine. Čim nova puška potvrdi svoje proklamirane tehničko-taktičke mogućnosti, na testove će biti pozvano specijalno povjerenstvo koje će i potvrditi rekord.

Treba naglasti da se projekti snajperskih pušaka visoke klase koje proizvodi tvornica Lobaev Arms ne vode pod šifrom "strogo povjerljivo" te da se, za razliku od, primjerice, automatske puške AK-12, mogu nabaviti individualno i usvojiti u naoružanje bilo koje specijalne jedinice. Konačni odgovor oko vojne nabave najnovije dalekometne snajperske puške DXL-5, kao i njezinoj cijeni za inozemne kupce, bit će poznat početkom naredne godine poslije završetka serije tvorničkih i terenskih ispitivanja.