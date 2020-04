Pogađa s četiri kilometra: "Sumrak" - snajperska puška s najvećim dometom na svijetu

Par sati vožnje automobilom iz Moskve i naći ćete se u gradiću Tarusa gdje se nalazi mala prizemna zgrada s natpisom "Lobaev Arms". Na prvi pogled neugledan objekt, ni po čemu se ne izdvaja, ali unutra je tvornica gdje se proizvodi jedna od najmoćnijih snajperskih pušaka na svijetu.

Ova tvrtka se pročula u javnosti kada su sredinom travnja zapadni mediji počeli govoriti o moćnom i smrtonosnom oružju koje se pravi na ovom mjestu.

Proizvođači su bili iznenađeni euforijom koja je u Britaniji buknula u vezi s njihovim proizvodom. "Britancima je dosadno sjediti u karanteni, pa na internetu traže svakojake pikanterije po bijelom svijetu", šali se Jurij Sinjičkin, jedan od konstruktora SVLK-14S "Sumrak", puške s najvećim dometom na svijetu.

Veliko zanimanje za ovo oružje potaknulo je medije da preuzimaju vijest jedni od drugih, tako da su tisuće ljudi posjetile stranicu Lobaev Arms. Pa ipak, zasad nije došlo do konkretnih narudžbi "Sumraka" (on košta 300 000 funti, ni manje ni više). Koronavirus i kućna karantenadiktiraju prioritete kada je riječ o kupnji.

"Sumrak"

"Puška je napravljena za sportske aktivnosti i gađanje s ekstremnih snajperskih udaljenosti. To je njezina glavna namjena, a ne uništavanje terorista negdje tamo u Siriji. Ovo je zapravo vrlo skupa i luksuzna 'igračka'", kaže konstruktor.

"Sumrak" se temelji na maksimalnoj jednostavnosti i preciznosti izrade. "Ovdje nema dodatnih mehanizama, konektora i opreme. Samo maksimalno jaka konstrukcija zatvarača, ojačana cijev i jedan metak u njoj ('Sumrak' nema okvir kao druge puške, nego se metak stavi u cijev prije svakog gađanja, kao kod oruđa velikog dometa i kalibra iz doba Drugog svjetskog rata)", objašnjava Sinjičkin.

Snajperska puška "Sumrak" već je postavila nekoliko svjetskih rekorda. Među njima je gađanje na udaljenosti većoj od tri kilometra i pogodak u ciljanu metu na udaljensoti od 4178 metara.

"Na pušci se više nema što usavršiti. Sada eksperimentiramo s noćnim gađanjem na snajperskim udaljenostima većim od 2,5 km. Danju smo uspjeli oboriti svjetski rekord, a sada to želimo postići u mrklom mraku", priča konstruktor.

Tehničke karakteristike

"Sumrak" je napravljen za metke .408 CheyTac (10,3 mm) koji izlijeću iz cijevi brzinom većom od 900 metara u sekundi.

"Taj metak je toliko moćan da probija metalnu šinu debljine tri centimetra. Zamislite što će biti ako takav metak pogodi neprijatelja? Tu nikakvo pancirno odijelo ne pomaže", ističe inženjer.

Puška funkcionira u rasponu temperatura od -40 do +65, u svim klimatskim uvjetima. Pa ipak, ona ima i jedan veliki nedostatak, a to je težina. Svaki "Sumrak" je težak gotovo 10 kilograma, i to bez nišanskih sprava koje mogu težiti od dva do četiri kilograma.

S takvim oružjem nema mnogo jurcanja po šumama i livadama, ali se zato može lijepo provesti vikend na strelištu.