Rusija razvija napredne robote u cilju postupne zamjene ljudi u pirotehničkim jedinicama

Ovaj robot je u odnosu na svog prethodnika nešto većih dimenzija, posjeduje širi dijapazon pribora za manipulaciju, a osim detekcije minsko-ekspozivnih sredstava ima funkciju i prilikom njihovog fizičkog neutraliziranja. Osim toga znatno mu je veća autonomija rada, njegov upravljački radiokomunikacijski sustav je otporniji na elektroničko ometanje i potencijalno hakiranje, a za čak 4 puta ima veći domet kada je u pitanju daljinsko upravljanje.

Ruski specijalisti su pristupili procesu modifikacije kopnenog robotiziranog kompleksa (rus. RTK) lake klase koji ima oznaku "Škorpion", javljeno je na službenoj stranici ruskog Ministarstva obrane, što je prenijela i informativna kuća RT.



Osnovna namjena ovog kompleksa je podrška inženjerijskim jedinicama ruske vojske u cilju daljnjeg razvoja autonomnih aparata. "Škorpion" predstavlja platformu koja se nalazi na četiri kotača, koja je konstruirana na bazi već testiranog robota "Skarabej" koji je svoje sposobnosti demonstrirao i u Siriji. Međutim, za razliku od svog prethodnika, novi robot nema samo funkciju izvršavanja operacije izviđanja nepoznatog terena u cilju detekcije minsko-eksplozivnih sredstva (MTS), nego i da ih i neutralizira. Naime, "Škorpion" je specijalno projektiran da pronađe, ali i likvidira "zabašurene" potezne i nagazne mine različitog tipa. Stručnjaci smatraju da će ova tehnika osigurati značajno povećanje sigurnosti rada u visokorizičnom poslu pirotehničara.

U Rusiji su započeli inicijalni radovi na usavršavanju kopnenog robotehničkog sustava lake klase "Škorpion", javila je informativna služba ruskog Ministarstva obrane. Cijeli projekt je usmjeren na daljnji razvoj zemaljskih autonomnih platformi u cilju sigurnog izvođenja operacija izviđanja nepoznatog terena u inženjerijskim jedinicama, posebno kada se radi o aktivnostima lokalnog deminiranja.



"Škoprion" je namijenjen da pomoću velikog broj senzora daljinski pretraži zadani prostor radi pronalaska i identifikacije protupješačkih mina različitog tipa i improviziranih minsko-eksplozivnih sredstava, da poslije pronalaska mine organizira transfer standardnih minsko-eksplozivnih sredstava za njihovo aktiviranje(mase do 25 kg), kao i da na posebno nepristupačnim i opasnim dijelovima terena brzo prikupi veliki broj audivizualnih podataka i u realnom vremenu proslijedi do operatera koji upravlja robotom.



U srpnju prošle godine realizirano je testiranje eksperimentalne verzije "Škorpiona". Prema informaciji razvojne kompanije AO "SET-1", serijska proizvodnja robota može započeti do kraja ove godine. Robot će biti u naoružanju roda Inženjerije.

Kompaktan i "pribijen" za zemlju

Kao što smo već rekli "Škorpion" predstavlja robotiziranu platformu koja se nalazi na četiri kotača, ukupne mase do 20 kg. Prema izvorima koji su bliski kompaniji koja razvija ovaj robot njegova autonomija prilikom rada može biti i do četiri časa. Maksimalna brzina koju robot može ostvariti je 10 km/h. Robotom se može upravljati s udaljenosti od 1000 metara.



Inženjerijski robot "Škorpion" je opremljen daljinski upravljanom aparaturom, koja je namijenjena za detekciju poteznih mina. Takođe, za neutralizaciju nagaznih mina robot koristi daljinski upravljani plug.

Rusko Ministarstvo obrane naglašava da su osnovne prednosti ovog robota visoka prohodnost i pokretljivost prilikom kretanja na srednje teškim terenima i uvjetima kakvi se javljaju u urbanim zonama. Konkretno, pomoću daljinski upravljanih dodataka za manipulaciju robot uspješno savladava stubišta u zgradama.



"Ovaj robot je idealno rješenje za neutraliziranje minsko-eksplozivnih sredstava koja se aktiviraju kada žrtva ostvari kontakt s nevidljivom žicom ili silkom (potezne mine). Njegova kompaktnost i priljubljenost uz tlo ga štite od fragmenata eksplozije koji se po pravilu rasprostiru po visini. Dvije kamere koje su integrirane na platformu prenose sliku visoke rezolucije na monitor operatera koji manipulira robotom.

Njihova pozicioniranost i kvaliteta same slike omogućavaju da se prilično jednostavno detektira potezna žica u dubokoj travi" – rekao je nedavno za RIA Novosti viši znanstveni saradnik FGBU CNII i specijalist za razvoj inženjerijske tehnike, kapetan Igor Radionov.



Razvojni inžinjeri koji su dizajnirali ovakav tip robota smatraju da su njegove ključne prednosti visoka kompatibilnost s različitim tipovima opreme, niska silueta (teška uočljivost) i visoka autonomija rada, s tim da se mogu integrirati i još snažnije baterije koje će mu osigurati dužu aktivnost.



Inženjeri su se posebno pozabavili i zaštitom sustava za upravljanje robotom. U tom smislu za "Škorpion" je razvijen središnji digitalizirani radiokanal za upravljanje i primopredaju podataka, koji se sastoji od algoritma koji isključuje mogućnost hakiranja tj. preuzimanja kontrole nad robotom. Osim ovoga, postoji opcija povezivanja upravljačkog punkta ili operatera s robotom, putem kabela, što je vrlo upotrebljivo u uvjetima teškog protuelektronskog ometanja ili gušenja radio signala.

"Škorpion" je napravljen na bazi robotiziranog kompleksa lake kategorije "Skarabej", koji su ruski inženjerci upotrebljavali u Siriji, posebno kada je u pitanju razminiranje grada Palmire i njegove šire zone tokom 2017. godine.



Novi robot je u odnosu na svog prethodnika znatno veći kada su u pitanju njegove dimenzije i ukupna masa, kao i veća autonomnost rada, ali i efektivni domet daljinskog upravljanja. "Sakarabej" nema pribor pomoću kojeg operator može s udaljenosti operirati minama i eksplozivima.



Međutim, bez obzira na ovaj manjak u opcijama, robotiziranni kompleks "Skarabej" je u Siriji postigao veliki uspjeh i visoko je ocijenjen od strane ruskog Ministarstva obrane, uz poseban naglasak da je ovo sredstvo vrlo upotrebljivo za prikupljanje informacija (detekcija minskog polja, uočavanje njihovog točnog rasporeda i sl.).

"Udaljenost na kojoj se može prenijeti vrlo kvalitetna slika i upravljati robotom u uvjetima složenog rasprostiranja radiosignala dostiže 250 metara. Pri tom se robot može kretati i kroz ruševine i prolaze s velikim brojem umjetnih prepreka. Visina robota dostiže svega 15 cm, što mu osigurava da bude vrlo teško uočljiv od strane neprijatelja, dok eletromotori proizvode vrlo malu buku prilikom svog rada" – istaknuli su u ruskom Ministarstvu obrane.

Sirijsko iskustvo

Kako primijećuje zapovjedništvo Inženjerijske vojske ruske vojske, iskustva iz Sirije su poslužila u procesu daljnjeg usavršavanja robotiziranih sustava detekcije i deminiranja. Na bazi ovih rezultata u Rusiji je započela etapa razvoja perspektivnog naoružanja i specijalne tehnike.



S tim u vidu ruskoj medijskoj kući RT su se obratili vojni stručnjaci koji su dali svoje mišljenje o ovom vidu tehnike. Prema njihovim riječima perspektivni robot "Škorpion" je izvanredan primjer dalje evolucije robotiziranih sustava. Njegova osnovna prednost je u tome što predstavlja simbiozu kompleksne višenamjenske platforme koja je prošla testiranje u borbenim uvjetima. To je nešto što se ne može kupiti.



"Misija naših pirotehničara u Siriji je omogućila - da temeljnije provjerimo nova sredstva (uključujući i robotizirane sustave), da u uvjetima ratne eksploatacije uočimo njihove dobre i loše strane i napravimo odgovarajuće projekte daljnje modernizacije. Važno je napomenuti da je u Sirijskoj Arapskoj Republici posao deminiranja bio vrlo kompleksan zadatak, jer su tokom ovog dugog rata teroristi naučili praviti najširi spektar improviziranih minsko-eksplozivnih sredstava i tehnika za njihovo prikrivanje", - rekao je za RT vojni stručnjak Jurij Knutov.

Poslije uspješnog deminiranja ruski inženjerci su sa sobom ponijeli i najzanimljivije modele neutraliziranih improviziranih mina koji su upućeni u specijalni trenažni objekt Međunarodnog protuminskog centra (MPC) koji se nalazi u gradu Nahabino. U toj kolekciji se na primjer nalaze i MTS koje se postavljaju ispod okvira automatske puška (AK-74), kao i različiti predmeti enterijera (mine iznenađenja).



Prema riječima instruktorskog kadra koji je zaposlen u Međunarodnom protuminskom centru (MPC) i koji je svoj zanat pekao na vrelom sirijskom suncu, teroristi su u velikoj mjeri minirali i razne dječje igračke i predmete koji se uglavnom nalaze u kuhinji. Prema njihovim riječima deminiranje standardnih mina koje se nalaze u vojskama širom svijeta je daleko lakši zadatak od neutraliziranja improviziranih bombi s nepoznatim karakteristikama.



"Operacija naše vojske u Siriji je još jednom pokazala neophodnost široke upotrebe robotiziranih sredstava u izviđanju (detekciji) minskih polja i njihovoj neutralizaciji. Demineri su po prirodi svog posla izuzetno oprezni i staloženi ljudi, međutim bez primjene autonomne tehnike rizik njihovog angažiranja je vrlo visok", – zaključuje Jurij Knutov.

Slično mišljenje dijeli i vojni stručnjak, Aleksej Hlopotov. On je za medijsku kuću RT rekao da su suvremeni autonomni robotizirani sustavi u stanju riješiti vrlo širok spektar različitih zadataka, posebno na terenima gdje prisustvo čovjeka nosi visok rizik po njegov život: razni otvoreni prostori s malo zaklona, putevi, a također tuneli i druga teško dostupna mjesta.



"Naravno, ukoliko je neophodno provjeriti unutrašnjost stambenih jedinica i važnih objekata infrastrukure, to se i dalje bez aktivnog angažiranja žive sile ne može riješiti. Tu je potreban stručnjak koji će neutralizirati minsko-eksplozivno sredstvo bez detonacije. Međutim i ovdje roboti mogu osigurati početni pregled potencijalno opasnih mjesta. Oni su u ovom trenutku izvanredno pomoćno sredstvo, koje ima visok potencijal za stalna unaprjeđivanja. Zato naša vojska posvećuje dosta pažnje ka njihovom daljnjem usavršavanju" – zaključio je Hlopotov.