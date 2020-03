Šojgu: Ministarstvo obrane gradi 16 infektivnih klinika

U kontekstu širenja virusa korona predsjednik Rusije, Vladimir Putin naložio je vojsci gradnju 16 višenamjenskih medicinskih centara.

Ministarstvo obrane dobilo je prošli tjedan 8,8 milijardi rubalja iz proračuna za izgradnju ovih zdravstvenih objekata. Na taj način u 15 subjekata Ruske Federacije, u svim vojnim okruzima, bit će izgrađeno 16 infektivnih centara na bazi modularnih konstrukcija metodom brze gradnje. Ovo je na sjednici vlade izjavio ministar obrane Ruske Federacije, Sergej Šojgu.



"Htio bih se zahvaliti za promptno izdvojena sredstva za gradnju 16 infektivnih centara s ukupno 1600 bolničkih kreveta", rekao je Sergej Šojgu na sjednici vlade.

Prema njegovim riječima centri će biti izgrađeni u Odincovu, Podoljsku, Nižnjem Novgorodu, Smolensku, Kalinjingradu, Puškinu u Lenjingradskoj oblasti, Rostovu na Donu, Sevastopolju, Volgogradu, Novosibirsku, Omsku, Orenburgu, Ulan-Udeu, Usurijsku, Petropavlovsku Kamčatskom i Habarovsku.



U centrima će raditi medicinsko osoblje koje će proći specijanu obuku i usavršavanje na Vojno-medicinskoj akademiji, a kojem će na raspolaganju biti najsuvremenija oprema za anesteziologiju, endoskopiju, kompjutersku tomografiju, ekstrakorporalnu membransku oksigenaciju i sl.

Cilj gradnje 115 000 kvadratnih metara površine u rekordno kratkom roku od 40 do 56 dana je, kako se navodi, osiguravanje pripadnika vojske i civilnog stanovništva.



Gradnja infektivnih centara počela je 20. ožujka. U ovom trenutku angažirano je 3000 ljudi, kao i 750 jedinica tehnike, a radovi se odvijaju danonoćno, rekao je ministar.

Kako je on istakao, do 30. travnja, kako se očekuje, treba da bude izgrađeno osam centara, a do 15. svibnja svi ostali.