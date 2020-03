Zašto Moskva zbog koronavirusa ne zatvori metro?

Moskovski je metro samo jednom u svojoj povijesti prestao s radom, no čak ni tada to nije potrajalo čitav dan.

Moskovski metro neće biti zatvoren zbog situacije s koronavirusom, obećao je gradonačelnik grada Sergej Sobjanin. "Metro je u tehnološkom smislu izgrađen tako vlakovi trebaju stalno prometovati i cirkulirati zrak kako bi se osiguralo da su sve mreže u ispravnom stanju", rekao je Sobjanin za televizijski kanal Rossija 1, odgovarajući na pitanja o mjerama koje ruska prijestolnica poduzima protiv koronavirusa. Ako bi sada obustavili rad metroa, bilo bi potrebno šest mjeseci da se ponovo uvede u upotrebu. "Prema tome, metro nastavlja raditi u svim uvjetima", dodao je gradonačelnik.

Ilja Pitaljev/Sputnik Ilja Pitaljev/Sputnik

Što bi se dogodilo kada bi zatvorili metro?

Pa ipak, ruski stručnjaci smatraju da bi se Moskovski metro tehnički mogao zatvoriti za putnike - takve su karantenske mjere poduzete u Wuhanu, jednom od najvećih kineskih gradova, kao i u glavnom gradu Ukrajine, Kijevu.

A i Moskva s vremena na vrijeme zatvara neke dijelove metroa radi popravaka.

No ne radi se samo o gašenju svjetla i puštanja zaposlenika kućama - zaposlenici metroa moraju nastaviti nadgledati ventilacijske sustave i stanje pruga.

No postavlja se pitanje što bi se dogodilo s gradom čak i ako bi se metro samo djelomično zatvorio i u kojoj bi mjeri to mogle kompenzirati druge mjere, rekao je za Russia Beyond Pavel Zjuzin, viši znanstveni suradnik Centra za istraživanje prometnih problema metropola.

"Mora biti spreman nadzemni prijevoz; prije svega treba maksimalno pojednostaviti internetsku isporuku hrane, lijekova i drugih neophodnih proizvoda, jer će to najviše utjecati upravo na dostavljačke službe. To bi, naravno, dovelo do ogromnog porasta automobilista u gradu", kaže Pavel i podsjeća da je u Moskvi i ranije bilo slučajeva kada je kretanje vlakova bilo prekinuto.

Reuters Reuters

Najveći je prekid uzrokovala nesreća koja se dogodila 25. svibnja 2005., navodno zbog preopterećenja elektroenergetske mreže u gradu. Tom je prilikom zbog nestanka struje promet vlakova stao na 52 od 170 stanica metroa u 11 sati ujutro. Tisuće putnika su morale biti evakuirane iz vlakova koji su zaglavili u tunelima, a nigdje nije bilo svjetla. Moskovski metro je u potpunosti vraćen u funkciju tek u 21 sat.

Je li bilo slučajeva kada Moskovski metro nije radio?

Moskovski je metro od svog otvaranja 1935. godine zapravo prevozio putnike svaki dan. Ovo je i danas najpopularniji oblik javnog prijevoza u gradu (2019. godine ga je koristilo više od 9,5 milijuna ljudi dnevno!). Teško je povjerovati da Moskovski metro u sve ovo vrijeme samo jedno jutro nije otvorio svoja vrata putnicima.

To se dogodilo 16. listopada 1941. Metro je tijekom Velikog domovinskog rata i dalje prevozio putnike, unatoč bombardiranju neprijatelja. Vlakovi su vozili do 22 sata, nakon čega su se ljudi smještali na stanicama kako bi se sakrili od noćnih zračnih napada na sovjetsku prijestolnicu. Moskva je najteža bombardiranja doživjela u listopadu i studenom 1941. Sovjetsko je vodstvo čak donijelo odluku da uništi metro kako infrastrukturni objekti ne bi dospjeli u neprijateljske ruke.

Stanica metroa "Majakovska", 1941. Arkadij Šajhet/Sputnik Arkadij Šajhet/Sputnik

U noći s 15. na 16. listopada radnici su već počeli demontirati pokretne stepenice i rezati električne kablove, no odluka je ujutro poništena. Za nekoliko sati sve se vratilo u normalu, a vlakovi su nastavili prometovati u 18:45. Ubrzo je započela i izgradnja novih stanica i tunela (više o tome pročitajte ovdje).