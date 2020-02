Amerikanci priznali da neće imati zamjenu za ruski raketni motor sve do 2030. godine

Prema njihovom mišljenju, proizvodnja sličnog američkog aparata rizična je i u tehničkom smislu i u pogledu realizacije plana. S druge strane, Pentagon je izjavio da će Amerika do 2022. godine postati potpuno neovisna od RD-180. Kako RT saznaje iz konzultacija sa stručnjacima, SAD već nekoliko godina rade na vlastitom motoru, ali u ovom trenutku nisu postignuti pokazatelji učinkovitosti i pouzdanosti koje ima ruski aparat.



U istraživačkoj službi američkog kongresa je rečeno da SAD bar u idućih deset godina neće moći pronaći zamjenu ruskom raketnom motoru RD-180. Stručnjaci su do takvog zaključka došli analizom stanja programa lansiranja svemirskih letjelica koja se vrše u interesu nacionalne sigurnosti. RT je upoznat s tim izvješćem.



Po mišljenju analitičara, prelazak na alternativni motor ili raketu-nosač američke proizvodnje neizbježno podrazumijeva tehnički, programski ili organizacijski rizik. Teško da će do 2030. godine biti postignuta razina učinkovitosti i pouzdanosti koju ima RD-180, smatraju stručnjaci istraživačke službe.



"Čak i u slučaju postepenog i strogo planiranog prelaska sa RD-180 na druge motore ili rakete-nosače, velika je vjerojatnost da pokazatelji rezultativnosti i pouzdanosti koji se sada bilježe u primjeni motora RD-180 neće biti dostignuti do 2030. godine, nego znatno kasnije", piše u izvješću.

RD-180. Znanstveno-proizvodni kompleks "Energomaš". Roskosmos/Global Look Press Roskosmos/Global Look Press

Od 2000. godine izvršeno je 81 uspješno lansiranje s primjenom motora RD-180, preciziraju istraživači. Imaju se u vidu lansiranja iz područja civilne i komercijalne kozmonautike, kao i ona u sferi osiguranja nacionalne sigurnosti SAD-a.



Podsjećamo da raketni motor RD-180 proizvodi znanstveno-proizvodna korporacija "Energomaš". Amerika koristi ruski motor za lansiranje prvog stupnja jednokratne dvostupanjske rakete-nosača Atlas V, koja izbacuje u svemir vojne satelite američkog ratnog zrakoplovstva i NASA-ine znanstveno-istraživačke letjelice. Sporazum o isporuci raketnog motora prvi put je potpisan još 1997. godine, a zatim je u više navrata produžen. Američki senat je 2016. godine odobrio kupnju 18 ruskih raketnih motora do 2022. godine.