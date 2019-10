Nuklearna podmornica "Jurij Dolgoruki" je garancija ruskog uzvratnog udara

Američki časopis National Interest nazvao je rusku nuklearnu podmornicu strateške namjene "Jurij Dolgoruki" – glavnim oružjem Sudnjeg dana. U tekstu se govori o lansiranju interkontinentalne balističke rakete "Bulava", krajem svibnja prošle godine.



RPKSN K-535 "Jurij Dolgoruki" je uspješno izvršio lansiranje četiri interkontinentalne balističke rakete Bulava iz akvatorija Bijelog mora po ciljevima koji su postavljeni na vojnom poligonu Kura na Kamčatki. Tom prilikom su rakete lansirane iz podvodnih uvjeta, - prenosi internet portal Rossijskaja gazeta.



"Bulavu" je razvio čuveni MIT ( Moskovskij institut teplotehniki). Rješenje o ulasku u projekt razvoja nove interkontinentalne balističke rakete podvodnog baziranja donešeno je 1998. godine. Prva raketna testiranja ove rakete su otpočela 23. rujna 2004.godine s platforme strateške nuklearne podmornice "Dmitrij Donski" klase 941 Akula.



Raketa se sastoji iz tri stupnja. Njen domet se kreće u rasponu od 8 000 - 11 000 kilometara. S nakačenom bojevom glavom "Bulava" je dugaa 12,1 metara. Njen kalibar je 2000 mm. Pokreće je motor na čvrsto gorivo. Ukupna težina rakete u borbenom spremniku podmornice je 36,8 tona. Može ponijeti teret mase 1150 kg. Ovo je dovoljno za instalaciju bojevog bloka koji se sastoji od 6-10 neovisno usmjerenih bojevih glava snage 150 kt. Vjerojatna kružna greška (odstupanje od cilja) na maksimalnom dometu iznosi <350 metara.



Upoređujući ovu nuklearnu podmornicu s ostalim ekvivalentima, koji se nalaze u eksploataciji u vojskama drugih zemalja časopis naglašava, da on može izvršiti odmazdu po protivničkim gradovima ukoliko su u prvom udaru uništeni ostali segmenti strateških raketno-nuklearnih snaga.



Strateška nuklearna podmornica "Jurij Dolgoruki" (klasa podmornica 955 "Borej") ušla je u oružani sastav Sjeverne flote 2012. godine. Podmornice ove klase spadaju u borbena plovila četvrte generacije, koja su naoružana 3-stupanjskim interkontinentalnim balističkim raketama Bulava. Svaka podmornica ove klase može u svom borbenom spremniku nositi 16 ovakvih raketa, koje mogu ostvariti projektirani maksimalni domet i do 11 000 km, u vremenskom intervalu 20-25 minuta. Ono što posebno zastrašuje je destruktivna moć podmorničkog udarnog arsenala koji može uništiti čitav jedan kontinent. Raketni plotun ispaljen iz strateške podmornice "Jurij Dolgoruki" može pokriti i do 160 neprijateljskih ciljeva (podmornica "Dmitrij Donski" klase 941UM "Akula" i do 200 ciljeva).