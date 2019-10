SAD pred ozbiljnim izazovom: Novi ruski leteći radar od iduće godine ulazi u oružani sastav?

Russia Beyond Croatia

Ruski zrakoplovi za zračnu izvidnicu i zapovijedanje - A-50 (ili leteći radari), nalaze se u oružanom sastavu od 1989. godine.Radi se o veoma pouzdanim letjelicama, kojih ipak ima u ograničenom broju. Modernizirvani američki zrakoplov istog tipa E-3 Sentry ima prednost nad ovim letjelicama kada je u pitanju broj raspoloživih jedinica, ali i po tehničko-taktičkim mogućnostima. U 2011.godini rusko ratno zrakoplovstvo je dobilo prvi modernizirani zrakoplov A-50U s radarsko-izviđačkom postajom povećanih mogućnosti. Međutim, u idućim godinama treba očekivati znatno unaprijeđenje ruske vojske i na ovom polju. Naime, od iduće godine u operativno naoružanje ruske vojske treba ući novi zrakoplov A-100 Premijer, koji je svoj prvi probni let realizirao ove godine.



Primjena suvremenih elektronskih komponenti je omogućila smanjivanje gabarita sustava za detekciju neprijateljskih ciljeva, što znači da ovaj zrakoplov ne samo da će moći pratiti daleko veći broj ciljeva u odnosu na A-50U, nego će tom prilikom moći i duže ostati u zraku. Maksimalna dužina leta zrakoplova A-50U iznosi nešto više od 9 sati. Prema pisanju američkog izdanja, obnovljena radarsko-izviđačka postaja će moći otkriti cilj na udaljenosti i do 1000 kilometara, što je za 200 km više u odnosu na bazičnu verziju A-50, prenosi internet portal Rossijskaja gazeta.



Udaljenost otkrivanja zračnog cilja koji odgovara ekvivalentu standardnog lovačkog zrakoplova je povećana za 1/3 (kod zrakoplova A-50 je iznosila negdje oko 300 km). Također je povećan i broj ciljeva koji istovremeno mogu pratiti, a unaprijeđen je i sustav upravljanja i navođenja lovačko-presretačkog zrakoplovstva.



A-50U je u stanju otkriti i minijaturne zemaljske objekte. Sustav lansiranja lažnih IC mamaca, a također i sredstva aktivnog i pasivnog elektronskog ometanja značajno povećavaju borbenu žilavost ovog zrakoplova. Osim toga, radna mjesta operatora u zrakoplovu su daleko udobnija. U okviru njega se nalazi soba za odmor i kuhinja.



Ipak, stručnjaci vjeruju da je američki E-3 zadržao svoju prednost u odnosu na A-50U. Međutim, pojava novog ruskog zrakoplova A-100 će svakako biti izazov za američkog pandana. Nekih širih informacija o novom ruskog supersofisticiranom zrakoplovu za izviđanje zračnog prostora i zapovijedanja za sada nema. Izvjesno je da će glavni radarsko-izviđački punkt biti opremljen antenom a aktivnom faznom rešetkom. Maksimalna daljina zahvata cilja, točnije njegovog praćenja će biti 650 km. Cijeli kompleks će biti integriran na univerzalni vojno-transportni zrakoplov Il-76MD-90A, što će dovesti do produženja efektivnog vremena leta (u broju sati) zahvaljujući snažnijim i istovremeno ekonomičnijim motorima, kao i primeni suvremenih elektronskih sklopova koji su znatno lakši od već prevaziđenih rješenja.



Prema mišljenju autora ovog teksta, u ovom trenutku nije sasvim poznato koliko su zrakoplovi za zračnu izvidnicu i zapovijedanje, učinkoviti protiv višenamjenskih lovaca pete generacije, kao št0 su Su-57 ili F-35. Serijska proizvodnja i ulaz u oružani sastav novog ruskog letećeg radara A-100 "Premijer" će ubrzati razvoj američkog pandana nove generacije, uvjeren je autor ovog teksta.