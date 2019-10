U SAD-u komentirali sustav TOS-1A "Solncepek"

Teški višecijevni lanseri raketa "Buratino" i njegova modernizirana verzija "Solncepek" su postali predmet analize američkog internet portala The National Interest. Glavno pitanje, koje je sebi zadao autor ove publikacije se odnosilo na mogućnosti NATO oružja da se suprotstavi razornom djelovanju ruskih raketnih bacača.



Vojni stručnjak je višecijevni raketni lanser TOS-1 "Buratino" nazvao "jednim od najrazornijih topničkih sredstava, koje je jedino slabije od taktičkog nuklearnog oružja". On je tom prilikom naveo primjere njegovog djelovanja u Afganistanu, Čečeniji, Iraku i Siriji, gdje je precizirao da se radi o sredstvu koje je specijalizirano za uništenje neprijatelja koji je izuzetno snažno utvrđen.



"Ovaj kompleks nema realnu konkurenciju u zapadnim vojskama. Američka vojska je tokom operacije u Iraku koristila višecijevne lansere raketa M142 HIMARS koje ne izbliza nemaju takvu razornu moć"- navodi autor teksta. Ovi sistemi se uglavnom koriste za borbu protiv žive sile neprijatelja na otvorenom i njegove lakooklopljene borbene tehnike. Prema riječima autora ovakav tip topništva uglavnom koristi rakete s kasetnom submunicijom i ne posjeduje rakete s termobaričnim i napalm bojevim glavama. On je također precizirao da američka vojska posjeduje ubojna sredstva s termobaričnim bojevim glavama, ali da ih koristi isključivo na prijenosnim sustavima manjih gabarita i zrakoplovnim raketama klase zrak-zemlja. Za razliku od njih Rusi ovaj tip streljiva koriste i na višecijevnim raketnim lanserima velikog dometa "Uragan" i "Smerč", - prenosi internet portal Rossijskaja gazeta.



Modernizacija sustava TOS-1 "Buratino" koji nosi oznaku TOS-1A "Solncepek" realizirana je 2001. godine. Ovaj sustav ima sposobnost automatskog navođenja na cilj, koji se nalazi na maksimalnoj udaljenosti od 6 000 metara. To omogućava ovom sustavu da ostane van zone koju pokrivaju prijenosni protutenkovski raketni sustavi neprijatelja. Za razliku od osnovne verzije, kod moderniziranog sustava TOS-1A "Solncepek" je smanjena količina raketa (30 na 24), dok je s druge strane znatno povećana njihova razorna moć. Posljedica koju proizvodi eksplozija termobarične bojeve glave se opisuje kao "užasavajuća", posebno kada se po ograničenom cilju djeluje plotunski i iz više oruđa istovremeno. To stvara efekt koji se najviše približava snazi taktičkog nuklearnog oružja.



Treba napomenuti da ruski vojno-industrijski kompleks intenzivno radi na daljnjem razvoju ovog zaista moćnog taktičkog oruđa. U planu je daljnja modifikacija višecijevnog lansera TOS-1A "Solncepek", gdje će se posebna pažnja obratiti povećanju njegove oklopne zaštite (dodavanje reaktivnog oklopa).



Najvažniji zadatak ruskih konstruktora je značajno povećanje tehničkih karakteristika osnovne rakete u kalibru 220 mm. njenim poboljšanjem oruđe će ostvarivati znatno veći efektivni domet, koji će se prema različitim procjenama kretati u dijapazonu od 9-12 km.



Rusi planiraju lanser s ovim raketama integrirati i na platformu s kotačima. Ovo sredstvo je dobilo i svoj naziv "Tosočka". U toku su završna testiranja na novom sustavu i uskoro možemo očekivati njegovo službeno predstavljanje na nekim od narednih sajmova naoružanja i vojne tehnike koji se održavaju u Rusiji. Za razliku od platforme na teškom gusjeničaru, "Tosočka" će biti znatno pokretljivije rješenje, sposobno za najkraće vrijeme prevaliti veliku udaljenost u kilometrima. Također, "Tosočka" neće zahtijevati angažovanje logistike za njen transport, kao što je to skučaj s gusjeničnim modelima TOS-1 i TOS-1A.