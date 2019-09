Taksisti koji ne rade za novac: Automobili bez vozača već kruže ulicama Moskve

Automobili bez vozača koje sklapa najveća ruska IT tvrtka "Yandex" već su prešli milijun kilometara na ruskim cestama. Autonomni prijevoz će u najskorijoj budućnosti biti primijenjen prije svega u taksi uslugama.

Kakve autonomne automobile posjeduje tvrtka "Yandex"?

Hyundai Sonata Yandex Yandex

Yandexov autopark robotiziranih automobila većinom se sastoji od hatchbacka Toyota Prius. Lako se uočava u prometu po upadljivoj crveno-bijeloj karoseriji. Yandex u tu svrhu kupuje rabljene automobile s automatskim mjenjačem proizvedene 2014.-2017. Zasad je kompanija kupila oko 90 takvih automobila, od čega je 50 već preradila u vozila bez vozača.

"Prerada traje svega par dana", kaže Julija Švejko, predstavnica informativne službe autonomnih automobila tvrtke "Yandex". "Krajem 2021. godine će biti već tisuću takvih automobila". Da bi postigao spomenute pokazatelje, Yandex mora surađivati s proizvođačima te je zbog toga potpisao ugovor o razvoju autonomnih automobila s tvrtkom Hyundai Mobis, "kćerkom" kompanije Hyundai Motors koja je zadužena za rezervne dijelove i tehničko održavanje. Već je spreman jedan robotizirani sedan Sonata, ali Yandex želi proizvoditi različite tipove vozila, primjerice džipove i minubusove.

Hyundai Sonata Yandex Yandex

Svaki automobil ima ime. Donedavno su se ta imena davala po likovima iz serije o antropomorfnim robotima "Stari Divlji zapad" (Westworld): Wyatt, Brian, Christopher, Dolores... "Nedavno su podijeljena imena svih likova, pa su inženjeri osmislili i napravili specijalnu neuronsku mrežu koja je naučila generirati nova imena nalik na postojeća. Drugim riječima, sada robot smišlja imena robota koja daje novim robotima", kaže Julija.

Gdje roboti prometuju?

Sergej Potrerjajev Sergej Potrerjajev

Yandex testira svoje automobile u Tatarstanu, Moskvi i Tel Avivu. Najprije se vozila testiraju na zatvorenom poligonu u Podmoskovlju, gdje je napravljena imitacija grada s tunelima, semaforima i raznim situacijama do kojih dolazi u prometu. Tu robotizirani automobili prometuju danonoćno, a ljudima prilaze samo kada im nestane goriva. Zasad ne umiju sami napuniti svoj rezervoar, no i to je samo pitanje vremena. To su u suštini automobili četvrtog i petog stupnja autonomnosti, tj. čovjek im je potreban samo u izvanrednim situacijama (prema općeprihvaćenoj klasifikaciji Udruženja automobilskih inženjera SAE International).

Yandex - video s poligona

U jesen 2018. godine ruska vlast je dozvolila samovozećim automobilima da sudjeluju u gradskom prometu, ali se takva dozvola izdaje za automobil poslije dugotrajne procedure certificiranja. Yandex je zasad dobio dozvolu samo za 35 automobila, od ukupno 50. Pravilo glasi da inženjer (quality assurance engineer) tijekom čitave vožnje mora sjediti na vozačevom mjestu i biti spreman preuzeti upravljanje vozilom.

Moskva Yandex Yandex

Prvi autonomni automobili su počeli prometovati u Skolkovu (Moskovska oblast) i Innopolisu (Tatarstan), gdje promet nije veliki. Yandex je upravo u Innopolisu 2018. godine pustio u rad prvi autonomni taksi u Europi. Svatko ga može pozvati, i to potpuno besplatno, preko aplikacije Yandex.Taksi koja je dobro poznata svim građanima Rusije. Taj taksi zasad prometuje u maloj zoni, ali se servis intenzivno razvija. Početkom ljeta 2019. godine je na raspolaganju bio samo jedan automobil, a tijekom jeseni će ih već biti sedam. Usput, u Innopolisu je vozačko mjesto prazno, za razliku od drugih probnih gradova. Inženjer sjedi na suvozačevom mjestu.

U Moskvi se automobili bez vozača testiraju od ljeta 2019. godine na području stanice metroa "Kuncevska", u nekoliko središnjih ulica tog naselja i u stambenim naseljima Butovo, Jasenjevo i Komunarka. Yandex planira svoje automobile pustiti u promet i u drugim gradovima, primjerice u Sankt-Peterburgu i Nižnjem Novgorodu.

Las Vegas Yandex Yandex

Tvrtka je u siječnju 2019. godine svoj robotizirani automobil predstavila u Las Vegasu na izložbi Consumer Electronics Show. Taj automobil je prerađen u Americi, i to od modela Prius, koji je tamo i kupljen. Bila su potrebna dva tjedna da se vozilo "nauči" kretati svuda kroz Nevadu, kaže Artjom Fokin, direktor za razvoj biznisa Yandexovih autonomnih automobila: "Kada smo sastavili rutu, shvatili smo da inženjer slobodno može sjediti na suvozačevom mjestu. Bilo je mnogo onih koji su se željeli provozati, tako da je autonomni automobil svakoga dana radio po 10 sati."

Izrael Yandex Yandex

Taksi bez vozača je u lipnju 2019. godine stigao u Izrael, gdje u probnom režimu kruži po Tel Avivu. Kao i u Moskvi, ovdje za volanom sjedi inženjer koji može preuzeti upravljanje u slučaju potrebe. To se ne radi zbog eventualnih prepreka, jer automobil lako obilazi i rupe na cesti i druge automobile, nego je glavni princip vozača-robota da se pridržava prometnih propisa. Ako nije moguće nastaviti vožnju bez kršenja propisa, automobil će se jednostavno zaustaviti.

"Na primjer, ako se neki automobil pokvario i stoji u traci, onda ga treba obići. Ali robotizirano vozilo to neće učiniti, jer je to kršenje propisa", kaže Julija. U sličnim situacijama je potreban inženjer koji preuzima upravljanje automobilom.

Po čemu su specifični ruski automobili bez vozača?

Tehnički gledano, svi autonomni automobili diljem svijeta su manje-više slični. Takvo vozilo ima senzore, kamere i "lidare" (laserske daljinomjere) koji skeniraju okolinu u radijusu od 300 metara i to nekoliko desetaka puta u sekundi. Tako automobil određuje svoje mjesto u prostoru u odnosu na druge objekte i bira optimalnu putanju, korigirajući je ovisno o situaciji na cesti.

Yandex Yandex

Zatim slijedi ono što je još zanimljivije - vozilo treba predvidjeti poteze svih sudionika u prometu. Hoće li pješak prijeći ulicu? Hoće li se ovaj automobil prestrojiti u drugu traku bez žmigavca? I što je još važnije - kako će kretanje jednog vozila utjecati na kretanje drugog? Iskusni vozač često može predvidjeti razvoj događaja na cesti. Autonomno vozilo također treba steći slično iskustvo prevaljujući desetke tisuća kilometara i prikupljajući bazu primjera ponašanja u prometu.

Predstavnici Yandexa naglašavaju da ova kompanija ne stvara "automatizirani sustav za pomoć vozaču, kao što radi Tesla, nego vozača-robota koji će moći samostalno donositi odluke". Upravo zbog toga se automobili testiraju na različitim cestama i u različitim klimatskim uvjetima. Jedina nesreća u kojoj je sudjelovao Yandexov autonomni automobil dogodila se u srpnju 2018. godine u centru Moskve, u ulici Trubeckaja, kada je nepažljivi vozač na semaforu udario autonomno vozilo odostraga, kaže Julija. Na "pametnom automobilu" je oštećen stražnji dio - branik, krila i prtljažnik.

Sergej Poterjajev Sergej Poterjajev

Yandexova robotizirana vozila su za dvije godine bez vozača prevalila ukupno milijun kilometara. Takve pokazatelje imaju samo američke kompanije Waymo i Uber, i kineska tvrtka Baidu. Pored Yandexa, u Rusiji svoje autonomne automobile testiraju i Moskovsko državno tehničko sveučilište za ceste (MADI), Konstruktorski biro "Avrora" koji se specijalizira za robotiku, proizvođač kamiona "Kamaz", laboratorij Sveučilišta "Innopolis" i Taganroško sveučilište, ali svi oni imaju samo pojedinačne prototipove i nitko od njih zasad nije postigao neki ozbiljniji uspjeh.

Može li se na tome zaraditi?

Kako je rečeno u Yandexovoj informativnoj službi, tvrtka planira već u narednih pet godina pustiti u rad autonomni taksi u različitim gradovima Rusije, s tim što bi se taksi bez vozača u pojedinim dijelovima Moskve mogao pojaviti već za 2-3 godine. "Takav taksi će prometovati 24/7, a vožnja će biti jeftinija, jer vozač ne prima plaću", rečeno je u tvrtki "Yandex" i naglašeno da je cijena samog autonomnog vozila za dvije godine pala za jednu trećinu: "Kada smo počinjali 2017. godine, naš prvi autonomni automobil je koštao 9,5 milijuna rubalja [uključujući i cijenu kupljenog vozila koje je zatim prerađeno - op. ur.], a sada on košta 6,5 milijuna rubalja [isto toliko otprilike troši Waymo - op. ur.]. Pojeftinjuje i oprema. Primjerice, laserski daljinomjeri su bili basnoslovno skupi, oko 100 000 dolara, a danas im je cijena pet puta manja, tako da možemo testirati uređaje različitih proizvođača." Kompanija ne otkriva ukupan obujam investicija, ali njezini predstavnici kažu da se najviše novca izdvaja za inženjere koji razvijaju projekt. Pored toga, Yandex nestrpljivo čeka kada će se u Rusiji pojaviti zakon koji regulira prijevoz u ovakvim automobilima, kao što je američki Self Drive Act.

Sergej Poterjajev Sergej Poterjajev

Prema nedavno objavljenom istraživanju banke UBS, biznis tvrtke "Yandex" u sferi autonomnog transporta do 2030. godine bi mogao premašiti 6,4 milijarde dolara. Stručnjaci banke UBS smatraju da Yandex može razvijati kako putnički, tako i teretni autonomni prijevoz, i da bi u svakom slučaju mogao postati monopolist na ovom tržištu. "Ukoliko ovaj pravac razvoja bude uspješan, Yandex bi mogao postati daleko krupnija kompanija čiji će ukupan profit 2030. godine biti 85% veći nego u godini kada je pokrenut komercijalni autonomni prijevoz u Rusiji", navodi se u izvještaju. Čitavo tržište autonomnog prijevoza u Rusiji 2030. godine bit će vrijedno 9,5 milijardi dolara ukoliko bude u optjecaju i autonomni prijevoz tereta, dok će bez njega vrijediti 4 milijarde dolara.