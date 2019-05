Erdogan: Turska se želi pridružiti Rusiji u proizvodnji raketnih sustava PZO/PRO S-500 "Prometej"

"Nabavka raketnih sustava S-400 se provodi po dogovoru. Njihova isporuka se očekuje već u srpnju, a možda i ranije. Rusija nam je osigurala najbolje uvjete. Poslije realizacije ovog posla započet ćemo razgovore o sustavu S-500 i njegovoj zajedničkoj proizvodnji, uključujući i sustave S-400", - rekao je turski predsjednik prilikom susreta s mladima u Istanbulu. Prijenos ovog događaja je realizirala televizija NTV.



Prema riječima predsjednika Erdogana, SAD su do sada isporučile pet lovaca pete generacije F-35. On je dodao da se u SAD na obuci nalazi grupa turskih pilota koja će upravljati ovim zrakoplovima. Turski lider je uvjeren da će SAD prema njegovoj zemlji ispuniti sve obaveze koje su vezane za nabavku lovaca F-35.



Nedavno je Turska jasno stavila do znanja da neće odustati od nabavke ruskih PZO sustava velikog dometa S-400 "Trijumf", te da će prvi kontingent stići već u srpnju ove godine. S druge strane, SAD smatra da ovi sustavi nisu kompatibilni s NATO standardima, te da će Turska pretrpjeti štetu ukoliko i dalje bude inzistirala na nabavci vrhunske vojne tehnike ruskog porijekla. To se prvenstveni odnosi na prekid daljnje isporuke lovaca F-35. Naime američki vojni stručnjaci smatraju da isporuka sustava S-400 predstavlja veliku opasnost za ovaj zrakoplov, što su turski dužnosnici kategorično odbacili.