Američki stručnjaci o ruskom S-500: "Prometej" će nam poobarati sve što smo do sada napravili?

Američki novinski list The National Interest objavio je svoj najnoviji materijal, u kojem razmatra mogućnosti perspektivnog ruskog raketnog sustava protuzračne i proturaketne obrane (PZO-PRO) S-500 "Prometej". U materijalu se govori da će po svojim ukupnim tehničko-taktičkim karakteristikama ovaj sustav biti daleko superiorniji od ostalih raketnih sustava protuzračne obrane u svijetu, posebno kada su u pitanju horizontalni i vertikalni parametri zone njegove učinkovitosti.

S-500 "Prometej" neće isključivo biti specijaliziran za presretanje balističkih ciljeva i satelita, čije se putanje nalaze na velikoj visini. On će, pored te svoje vrlo važne karakteristike, imati i sposobnost voditi borbu i protiv klasičnih zrakoplovnih ciljeva kakvi su zrakoplovi i helikopteri, gdje će mu posebna poslastica biti tzv. "nevidljivi" zrakoplovi. Dakle, radit će se o jednom univerzalnom sustavu koji će imati sposobnost boriti se protiv cijelog spektra zračnih ciljeva, bez obzira na njihove brzinske karakteristike i putanju leta. Iako za sada nema jasnih potvrda o mogućnostima perspektivnog ruskog sustava, točnije, o njemu nema mnogo relevantnih podataka, zapadni stručnjaci su ipak sigurni da je Rusija na pragu toga da razvije raketni sustav PZO-PRO koji će imati sposobnost voditi borbu protiv ciljeva koji lete na izuzetno velikim visinama.

Prije izvjesnog je vremena američki televizijski kanal CNBC uspio doći u posjed povjerljive informacije koja se tiče ispitivanja ovog sustava kada je u pitanju daljina presretanja cilja. Naime, prilikom tog ispitivanja raketa koja je lansirana iz perspektivnog ruskog sustava PZO/PRO S-500 uspjela je presresti zračni cilj na daljini od impresivnih 481 kilometar, što je za čak 80 km više u odnosu na prethodni test.

S obzirom na to da se radi o univerzalnom sustavu koji će se moći suprotstaviti praktički svim poznatim zračnim objektima, on će u svom naoružanju imati nekoliko vrsta raketa. Konkretno, tu će se naći raketa oznake 48N6, čija masa doseže 2000 kilograma. Ova raketa će se upotrebljavati protiv ciljeva koji se kreću u radijusu do 240 km od pozicije sustava. Druga raketa će nositi oznaku 40N6. Radi se o dvostupanjskoj raketi za gađanje zračnih ciljeva na daljinama i do 400 km. Kao treća raketa spominje se model 9M100 koju je razvio koncern "Almaz-Antej". Ova raketa će u odnosu na prethodno navedene "kolose" imati praktički minijaturne dimenzije (jednostupanjska raketa) i upotrebljavat će se u borbi protiv supermanevrirajućih ciljeva koji se nalaze u zoni kratkog dometa (po svojim tehničko-taktičkim karakteristikama odgovarat će raketi koja se lansira iz sustava "Tor"). Naravno, zahvaljujući svojim kompaktnim dimenzijama, najvjerojatnije će i transportno-lansirna jedinica imati daleko veći broj ovih raketa u svojim borbenim spremnicima.

Međutim, zapadnim analitičarima su posebno zanimljive rakete 77N6-N i 77N6-N1, koje predstavljaju sam "vrh" ruske raketne tehnologije. Procjene su da će ove rakete biti u stanju pogoditi neprijateljski cilj na daljini i do 600 km. Njihov aerodinamički oblik i ogroman potisak raketnih motora će osigurati ovoj raketi visoke hiperzvučne parametre brzine, na čitavoj putanji njezinog ljeta. Stručnjaci vjeruju da će ove rakete biti u stanju presresti ciljeve koji lete brzinom koja je čak 20x veća od brzine zvuka!

Dakle, iz ovog teksta se može zaključiti da će sam S-500 "Prometej" u sebi sadržavati čitavu lepezu raketa koje su različite po svojoj osnovnoj namjeni i karakteristikama, i koje će ovom sustavu osigurati samostalno pokrivanje praktički svih zona protuzračne borbe (od kratkih pa sve do ultra-velikih daljina i visina).