Hoće li Malezija postati prva država koja će nabaviti izvoznu verziju lovca Su-57?

"Gospodinu Mahathiru Mohamadu predstavili smo Su-35, koji će zamijeniti lovačke zrakoplove Su-30SM, zatim taktičkog lovca MiG-35 za kojeg se nadamo da će biti u oružanom sastavu velikog broja zemalja, uključujući tu i Maleziju i na kraju naš glavni novitet - lovca pete generacije, kojeg još nikome nismo isporučili, a koji će se pojaviti u bliskoj budućnosti", - rekao je prvi čovjek OAK-a, Jurij Sljusar, a prenio internet portal Rossijskaja gazeta.



Neke preciznije informacije o tehničkim aspektima demonstracije ovog zrakoplova, za sada nisu poznati široj javnosti.



Su-57 je ruski višenamjenski borbeni zrakoplov pete generacije, kojeg su razvili zrakoplovni inženjeri OKB "Suhoj". Namijenjen je izvršavanju ogromnog spektra zadataka koji se mogu postaviti ispred jedne zrakoplovne borbene platforme, kao što je ostvarivanje apsolutne zračne prevlasti iznad teritorija na kojem se izvode aktivna borbena djelovanja, uništavanje najrazličitijih kopnenih ciljeva i površinskih brodova koji su ojačani suvremenim protuzrakoplovnim borbenim sredstvima, operacija izviđanja i nadzora zračnog prostora na velikim udaljenostima, uništavanje zapovjedne infrastrukture neprijatelja itd.



Zahvaljujući integraciji motora nove generacije, ovaj zrakoplov može letjeti nadzvučnom brzinom, bez da ide u mod dodatnog sagorijevanja, što je do sada stvaralo prenaglašen demaskirajući efekt kojeg su registrirala neprijateljska sredstva za otkrivanje. Ovi motori imaju sustav za upravljanje vektorom potiska u praktički svim kutevima, čime se dobija izuzetno manevrabilna letjelica. Potisak jednog motora na forsažu iznosi i do 18,5 tona.



Smatra se da ovaj zrakoplov pokriva kompletan zračni prostor oko sebe tako što je na njega integrirano šest međusobno uvezanih radarskih postaja. Bit će opremljen i s inovativnim sustavom za protuelektronsku borbu "Himalaji" koji će dodatno podići "nevidljivost" ove letjelice. Naime, Su-57 će u sprezi s ovim sustavom biti praktički nevidljiv za neprijateljske radare.



Prema pisanju uvaženog američkog časopisa "The National Interest", Su-57 je bolji zrakoplov od američkih konkurenata, ako se strogo pogledaju manevarske sposobnosti letjelice, kao i parametri brzine i maksimalnog doleta. Što se tiče američkog lovca F-35, autori smatraju da ovaj zrakoplov ima bolje "steltne" karakteristike od ruskog lovca. "F-35 je kreiran za ulogu kontrolora za savezničke zrakoplove, gdje njegovi senzori i procesori stvaraju integriranu i dinamičnu sliku bojišta u realnom vremenu", - navodi se u tekstu. Prema mišljenju američkih autora, ruskom lovcu i nisu toliko potrebni parametri ekstremne nevidljivosti za protivničke radare, jer je on napravljen za drugu vrstu zadataka. Ovi zadaci podrazumijevaju punu implementaciju strateške doktrine ruskog ratnog zrakoplovstva u cilju stvaranja povoljnih uvjeta za uspostavljanje apsolutne dominacije u zraku, uz obimnu primjenu tehničkih metoda za opstrukciju elektronskih sustava uvjetnog neprijatelja.