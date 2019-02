Ubojica brodova: Su-30MKI će nositi pet raketa BrahMos-NG koje su tri puta brže od brzine zvuka

Indija je zemlja koja je najveći uvoznik oružja u planetarnim okvirima. Dovoljno je samo navesti ovaj podatak pa zamisliti količinu konkurencije koja se pokušava probiti na njeno tržište i "ugrabiti" za sebe dio kolača. Međutim, bez obzira na zaista veliki pritisak kojem je rukovodstvo ove zemlje svakodnevno izloženo (nevjerojatna odluka administracije SAD-a da svim državama koje imaju razvijenu vojno-tehničku suradnju s Rusijom budu uvedene sankcije), suradnja s Moskvom ne samo da se održala, nego ima tendenciju širenja do neslućenih granica - prenosi Rossijskaja Gazeta.



Jedna od senzacija zrakoplovnog sajma "Aero-Indija 2019" je priopćenje o zajedničkom radu na izradi hiperzvučne rakete klase zrak-zemlja "BrahMos-2". Kako je izjavio generalni menadžer za poslove marketinga i izvoza u okviru rusko-indijske kompanije "BrahMos Aerospace", Pravin Pathak, raketa će biti napravljena i testirana najkasnije do 2024. godine.



Krstareće rakete kopnenog, pomorskog i zračnog baziranja iz serije "BrahMos" su već operativne u indijskoj vojsci. Danas je to vjerojatno najbolja krstareća raketa u svojoj klasi, koja se nalazi u naoružanju vojski u široj regiji.



Univerzalna krstareća raketa "BrahMos" projektirana je na osnovu ruske protubrodske krstareće rakete "Jahont”. Raketa je dobila ime po dvije rijeke, jedne indijske i jedne ruske: Brahmaputra i Moskva.



"BrahMos" razvija brzinu od 2,8 do 3 Macha, što je 3,5 puta više od brzine američke krstareće rakete "Harpun”. Može dosegnuti visinu do 15 kilometara, dok joj je najniža visina leta 10 kilometara. Na cilj se navodi kombinacijom inercijalnog i aktivnog radarskog samonavođenja u završnici svoje putanje, gdje pravi maksimalno odstupanje od mete u vrijednosti jednog metra. Njena aktivna radarska glava za samonavođenje zahvaća svoj cilj na udaljenosti do 80 km i usmjerava se na njega s velikom preciznosti. Kod nje je u potpunosti primijenjen princip "ispali i zaboravi". Može uništavati nepokretne i pokretne ciljeve, koji prilikom svog kretanja oštro manevriraju.



Raketa nosi probojno-rušeću bojevu glavu tešku od 200 do 450 kilograma (prema nekim podacima može nositi i atomsku), a njen maksimalni domet ovisno od tipa rakete je u rasponu od 300 - 600 km.





Dmitrij Strugovec/Sputnik Dmitrij Strugovec/Sputnik

Poznato je da višenamjenski lovci teže klase Su-30MKI u svom arsenalu imaju samonavođene krstareće rakete tipa "BrahMos". Su-30MKI može nositi jednu raketu "BrahMos" u svojoj izvornoj verziji, što je u osnovi i dovoljno za veliki dijapazon potencijalnih ciljeva kada se znaju karakteristike same rakete. Međutim, rusko-indijska kompanija radi na "lakšoj" verziji ove rakete "BrahMos-NG", koja će po svojim gabaritima biti daleko manja od izvorne verzije. Pretpostavka je da će Su-30MKI moći nositi i do pet ovakvih raketa. Osim borbenih zrakoplova Su-30MKI, raketu "BrahMos-NG" će moći nositi i laki taktički lovci MiG-29. Pretpostavka je da će ova raketa imati domet do 300 km, što predstavlja vrlo respektabilan rezultat.



Nedavno se u indijskim, ali također i dijelu ruskih medija, pojavila informacija koju je lansirala jedna strana konkurentnska kompanija, a sve u cilju diksreditacije lovačkih zrakoplova MiG-29. Navodno, MiG-29 je zastarjeo borbeni zrakoplov, čija je kupovina potpuno besmislena. Nije prošlo puno vremena, a indijsko ratno zrakoplovstvo je izdalo zahtjev da se za njegove potrebe nabave dodatne dvije eskadrile 29-tki. Prema riječima zamjenika direktora Federalne službe za vojno-tehničku suradnju, Anatolija Punčuka, u ovom trenutku se vode pregovori povodom ovog zahtjeva. Neslužbeno, ukupan broj zrakoplova MiG-29 za koje je Indija zainteresirana je još veći broj zrakoplova nego što je to objavljeno u medijima. Dakle, pokušaj vođenja informacijskog rata u cilju diskreditacije ovog zrakoplova je doživio svoj totalni debakl.

Rusija je predložila svojim indijskim partnerima organizaciju proizvodnje ruskih zrakoplova MS-21, Il-114-300 i Be-200 na teritoriju Republike Indije. Ukoliko dođe do realizacije ovog prijedloga, Rusija i Indija će još više učvrstiti svoje međusobne odnose. Osim toga,u pripremi je međuvladin sporazum o osnivanju pogona za proizvodnju automatskih pušaka tipa "Kalašnjikov" u ovoj državi, a sve ovo može biti potpisano već ove godine, rekao je zainteresiranim medijskim kućama direktor Rosteha za međunarodnu vojno-tehničku suradnju i regionalnu politiku. Viktor Kladov.



Osim ovoga, Rusija planira indijskom tržištu naoružanja i vojne tehnike predstaviti gamu svojih bespilotnih letjelica. Ovo je priopćio ruski ministar za znanost i trgovinu, Denis Manturov tokom svog posjeta zrakoplovno-svemirskom sajmu "Aero-Indija 2019". Jednostavno se ne mogu izbrojati svi poslovi koji su potpisani i koji se već pojavljuju na horizontu. Opći je zaključak da Rusiju i Indiju očekuje još dinamičnije razdoblje vojno-tehničke i svake druge suradnje u godinama koje dolaze.