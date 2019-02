Washington poručio Turskoj: Ukoliko nabavite S-400, nećemo vam isporučiti "Patriot"

Russia Beyond Croatia

SAD će odbiti isporuku raketnih sustava PTO "Patriot" Turskoj, ukoliko ova država u međuvremenu nabavi ruske sustave S-400 "Trijumf", javlja ruski internet portal Interfax pozivajući se na navode američke administracije.



Prema turskim medijima, u slučaju finalizacije ugovora s Rusijom i isporuke raketnih sustava PZO velikog dometa S-400 "Trijumf", može biti ugrožen i posao nabavke američkog višenamjenskog lovca pete generacije F-35.



U Washintonu se boje da bi istovremeno prisustvo u turskim oružanim snagama takvih sredstava kakvi su npr. PZO sustav S-400 i lovac F-35 omogućilo Rusima da se temeljno upoznaju sa skrivenim karakteristikama ovog američkog zrakoplova.



U prosincu prošle godine SAD je potvrdio da je Turskoj odobrio isporuku raketnih sustava "Patriot"vrijednosti 3,5 milijardi američkih dolara. Ankara je tom prilikom rekla da je spremna nabaviti ova sredstva, međutim da je to neće odvratiti od namjere da kupi i ruski S-400 "Trijumf".



Turski ugovor s Rusima je težak 2,5 milijardi američkih dolara i podrazumijeva nabavku četiri raketna diviziona sustava S-400 "Trijumf".



Podsjećamo da je ruski protuzrakoplovni sustav S-400 "Trijumf" namijenjen za borbu protiv svih suvremenih i perspektivnih sredstava zračno-svemirskog oružja. Njegov maksimalni horizontalni domet je oko 400 km (raketa 40N6E), dok po visini djeluje i do 35 km. Formacijski, u okviru jednog diviziona se najčešće nalaze 2-3 bitnice ovog sustava, s ukupno 8-12 transportno-lansirnih jedinica. Dakle, jedan divizion u svom sastavu ima 48 raketa spremnih za trenutno djelovanje. Cijeli raketni puk hipotetski može napasti 96 zračnih ciljeva neprijatelja u operativnom borbenom radijusu do 400 km.