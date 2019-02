Projekt razvoja novog svemirskog drona omogućit će značajan tehnološki skok ruske industrije

Russia Beyond

Nedavno je objavljena informacija u kojoj je prikazan crtež prvog ruskog višekratnog hiperzvučnog letnog aparata, koji je namijenjen za misije koje će se odvijati u Zemljinoj atmosferi, ali i u svemiru.

"Kada govorimo o nekom novom konceptu, važno je shvatiti da za njega moraju biti zainteresirane civilne, ali i vojne strukture. Od ove činjenice presudno ovisi sudbina ovog projekta, točnije njegovo financiranje", istaknuo je Korotčenko, prenosi internetski portal RIA Novosti.

S druge stane, kako je napomenuo stručnjak, razvoj ove letjelice ima i niz drugih benefita koji se s njim paralelno mogu ostvariti - "doći će do neminovnog razvoja perspektivne tehnologije, točnije novih materijala koji će biti otporni na visoke temperature koje se stvaraju prilikom leta hiperzvučnim brzinama. To je od kritične važnosti za ovakve projekte".

"U principu su danas na izuzetnoj cijeni svi projekti koji u svom opisu imaju riječ 'hiperzvuk', tako da ovakvi koncepti imaju solidnu perspektivu", zaključio je Korotčenko.

U Fondu "Skolkovo" su priopćili da je razvojna tvrtka "ISON" u interesu "Roskosmosa" osmislila višekratni letni demonstrator koji je opremljen vlastitim motorom za ostvarivanje projiciranih brzina, koji će u pripremnoj fazi leta nositi specijalni zrakoplov-nosač M-55 " Geofizika ". Ovo će svemirskoj jednomotornoj letjelici osigurati početno ubrzanje, a samim tim i višekratnu uporabu tijekom njezinog testiranja, u cilju dobivanja što kvalitetnijih letno-tehničkih pokazatelja prilikom izvođenja probnih letova.

Kako je ruskoj novinskoj agenciji RIA Novosti rekao generalni direktor razvojne tvrtke "ISON" Jurij Bahvalov, za proizvodnju ovog bespilotnog hiperzvučnog aparata će se koristiti tehnologija ruskog porijekla. Pogonsku jedinicu će predstavljati motor koji je dobiven iz raketnog bloka "Briz-M" koji se nalazi u sastavu raketa nosača "Proton-M", "Angara-A3" i "Angara-A5".

Osnovne letno-tehničke karakteristike omogućit će ovom stroju da leti na visini od oko 160 km, prilikom čega će moći ostvariti brzinu do 7 maha. Uređaj će se upotrebljavati i za transport svemirskih aparata u orbitu gdje će moći doegnuti visinu i do 500 km. Životni vijek jednog aparata bi bio u stanju ostvariti do 50 svemirskih misija.

Načelno se ovaj aparat neće koristiti kao klasično oružje (udarna letjelica i sl.). Postoji veliki potencijal i za uključivanje ostalih zemalja partnera u ovoj projekt i rad u zajedničkoj kooperaciji.